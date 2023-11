Les machines volantes Lean Green prennent leur envol à Paris, annonçant la révolution des transports

LE BOURGET, France (AP) — Juste un point à l’horizon au début, l’engin électrique ressemblant à un insecte et étonnamment silencieux bourdonne au-dessus de Paris et de ses embouteillages, offrant à son passager sans doute émerveillé des vues privilégiées sur la Tour Eiffel et le les toits gris zinc emblématiques de la ville avant de l’atterrir avec un léger vol stationnaire vers le bas. Et ainsi, si tout se passe comme prévu, une nouvelle page de l’histoire de l’aviation pourrait-elle s’écrire.

Après années de discours rêveurs et pas toujours crédibles sur des cieux remplis de vols, non polluant Avec les taxis électriques, l’industrie aéronautique se prépare à offrir un avenir qui, selon elle, est désormais à nos portes.

Capitalisant sur son actualité mondiale, la région parisienne prévoit de se doter d’une petite flotte de taxis volants électriques pour opérer sur plusieurs itinéraires lorsqu’elle accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 l’été prochain. À moins que les régulateurs de l’aviation en Chine Après avoir battu Paris de plein fouet en donnant le feu vert à un taxi sans pilote pour deux passagers en cours de développement là-bas, le futur opérateur de la capitale française – l’allemand Volocopter – pourrait être le premier à exploiter commercialement des taxis si les régulateurs européens donnent leur accord.

Le PDG de Volocopter, Dirk Hoke, ancien cadre supérieur du géant de l’aérospatiale Airbus, a en tête un VVIP comme premier passager parisien espéré – nul autre que le président français Emmanuel Macron.

“Ce serait vraiment incroyable”, a déclaré Hoke, s’exprimant cette semaine au Salon du Bourget, où lui et d’autres développeurs d’avions électriques à décollage et atterrissage vertical – ou eVTOL en abrégé – rivalisaient avec les poids lourds de l’industrie pour attirer l’attention.

« Il croit en l’innovation de la mobilité aérienne urbaine », a déclaré Hoke à propos de Macron. “Ce serait un signe fort pour l’Europe de voir le président s’envoler.”

Mais avec Macron à bord ou non, ces premiers vols pionniers ne seraient encore que de petits pas pour l’industrie naissante qui a des pas de géant à faire avant que les taxis volants ne dominent leurs concurrents sur le terrain.

Le pouvoir limité de technologie des batteries restreint la gamme et le nombre de passagers payants qu’ils peuvent transporter, de sorte que les sauts eVTOL seront probablement courts et coûteux au départ.

Et si l’idée de simplement vaincre le trafic urbain en zoomant dessus est séduisante, elle dépend également des progrès en matière de gestion de l’espace aérien. Les fabricants d’eVTOL visent au cours de la prochaine décennie à déployer des flottes dans les villes et sur des itinéraires plus spécialisés pour les passagers de luxe, y compris sur la Côte d’Azur. Mais ils ont besoin de progrès technologiques pour que les taxis volants ne s’écrasent pas les uns sur les autres et que toutes les autres choses encombrent déjà le ciel ou devraient les emporter en très grand nombre, y compris des millions de drones.

En commençant par les routes d’hélicoptères existantes, “nous continuerons à nous développer en utilisant l’IA, en utilisant l’apprentissage automatique pour nous assurer que notre espace aérien peut le gérer”, a déclaré Billy Nolen d’Archer Aviation Inc. L’objectif est de commencer à voler entre le centre-ville de Manhattan et L’aéroport Liberty de Newark en 2025. Cela représente normalement un trajet d’une heure en train ou en taxi à l’ancienne, ce que Archer affirme que son élégant prototype électrique pour 4 passagers pourrait parcourir en moins de 10 minutes.

Nolen était autrefois chef par intérim de la Federal Aviation Administration, le régulateur américain qui, pendant son mandat à l’agence, travaillait déjà avec la NASA sur une technologie permettant de séparer en toute sécurité les taxis volants. Tout comme Paris profite de ses Jeux Olympiques pour tester des taxis volants, Nolen a déclaré que Jeux olympiques de Los Angeles 2028 offrir un autre objectif à l’industrie et montrer qu’elle peut transporter un nombre croissant de passagers en toute sécurité, proprement et à un coût abordable.

“Nous aurons des centaines, voire des milliers d’eVTOL d’ici 2028”, a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press au salon de Paris.

La « toute petite » expérience espérée avec Volocopter pour les Jeux de Paris est « géniale ». Nous leur tirons notre chapeau », a-t-il ajouté. “Mais d’ici 2028 et au-delà… vous verrez un déploiement à grande échelle dans les grandes villes du monde.”

Pourtant, même à l’aube de ce que l’industrie décrit comme une nouvelle ère révolutionnaire qui démarre dans la ville qui a engendré la Révolution française de 1789, certains analystes de l’aviation ne croient pas à l’idée selon laquelle les eVTOL deviendraient des alternatives facilement abordables, omniprésentes et pratiques. hélant dans un avenir pas trop lointain.

Et même parmi les développeurs d’eVTOL qui ont parlé avec optimisme des perspectives de leur secteur au salon de Paris, certains ont prédit que leurs concurrents manqueraient de financement avant de commercialiser des prototypes.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que l’industrie pourrait valoir 1 000 milliards de dollars d’ici 2040 et 9 000 milliards de dollars d’ici 2050 grâce aux progrès de la technologie des batteries et de la propulsion. Presque tout cela se produira après 2035, estiment les analystes, en raison de la difficulté de faire certifier les nouveaux avions par les régulateurs américains et européens.

“L’idée du transport urbain de masse reste un charmant fantasme des années 1950”, a déclaré Richard Aboulafia d’AeroDynamic Advisory, un cabinet de conseil en aérospatiale.

« Le vrai problème reste que de simples mortels comme vous et moi n’avons pas d’accès systématique ou exclusif à des véhicules à 4 millions de dollars. Toi et moi pouvons prendre des taxis aériens dès maintenant. Cela s’appelle un hélicoptère.

Pourtant, les taxis électriques sillonnant le ciel parisien alors que les Olympiens vont plus vite, plus haut et plus fort pourraient avoir le pouvoir de surprendre – agréablement, espère Volocopter.

L’un des cinq parcours olympiques prévus atterrirait au cœur de la ville sur une plateforme flottante sur la Seine rénovée. Les développeurs soulignent que les applications de covoiturage et les scooters électriques semblaient également étranges à de nombreux clients. Et comme pour ces technologies, certains parient que les premiers à avoir adopté les taxis volants inciteront d’autres à les essayer également.

« Ce sera une expérience totalement nouvelle pour les gens », a déclaré Hoke, PDG de Volocopter. «Mais vingt ans plus tard, quelqu’un revient sur ce qui a changé à partir de cela et appelle cela une révolution. Et je pense que nous sommes à la veille de la prochaine révolution.

___

Le rédacteur d’AP Airline, David Koenig, a contribué à ce rapport depuis Dallas.

___

Plus de couverture AP des Jeux Olympiques de Paris : https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games et https://twitter.com/AP_Sports