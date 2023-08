Vladimir Poutine a été contraint de déployer près de la moitié de ses vieux chars et véhicules blindés mis sous cocon depuis un important dépôt à ciel ouvert sibérien après avoir subi d’énormes pertes en Ukraine.

Quelque 1 570 machines de guerre rouillées ont été déplacées de leur décharge sibérienne et remises en service pour la guerre du président russe contre l’Ukraine, selon des informations.

Plus de 40% des 3 840 chars et véhicules militaires montrés sur les images satellite de Google Earth au dépôt d’équipement militaire de Vagzhanovo avant la guerre ont maintenant été retirés du stockage, affirme-t-on.

Le site de la république de Bouriatie est le plus grand de Russie et couvre cinq miles carrés.

Des images montrent des chars désuets réutilisés provenant de sites de stockage comme Vagzhanovo – dont il y en a plusieurs à travers la Russie – étant déplacés vers la zone de guerre par un train militaire.

Des séquences vidéo (photo) ont montré des chars T-54 et T-55 réutilisés transportés à travers la Russie alors que les forces de Moscou cherchaient des renforts après avoir subi des pertes matérielles massives

L’utilisation des machines de l’ère soviétique est un signe du désespoir de Poutine, mais aussi de son erreur de calcul selon laquelle ses ressources existantes répondraient à ses besoins de guerre.

Les données sur la base de stockage militaire clé ont été extraites par l’édition russe du Moscow Times de blogs de photographes, de voyageurs et de publications médiatiques.

Après huit mois de guerre en novembre 2022, environ 2 600 véhicules blindés sont restés à la base, et en mai 2023, ce nombre était tombé à 2 270.

La plupart des équipements étaient entreposés à l’extérieur de la base. Beaucoup ont des tourelles manquantes et auraient besoin d’importants travaux de réparation pour être en état de fonctionnement.

Parmi les anciens chars figurent des T-62, produits jusqu’en 1975.

La Russie est connue pour rénover en grand nombre les chars grinçants de l’ère soviétique en raison des pertes de guerre de Poutine.

Il a ordonné la construction de deux usines de réparation de réservoirs.

Une usine ouverte 24 heures sur 24 à Chita, en Sibérie, travaille à la modernisation des T-62 obsolètes.

Lors d’une visite à l’usine à six fuseaux horaires à l’est de Moscou, le propagandiste de Poutine et fanatique de guerre, le lieutenant-général Andrey Gurulev, 55 ans, a déclaré: « Les chars, vieux de plus de 50 ans, sont en train d’être transformés en machines modernes et normales capables d’accomplir des tâches et relever les défis actuels de première ligne.

Il se vantait : « Ces chars T-62 sont complètement modernisés.

Certains chars sont encore plus anciens et certains prétendent que des musées ont été perquisitionnés.

Le site de stockage militaire en plein air est visible sur cette image, avec des dizaines de chars de l’ère soviétique

T-54/T-55 vs T-62 : des rapports de Russie suggèrent que Vladimir Poutine sort de sa retraite et de son stockage des modèles de chars de l’ère soviétique pour renforcer son nombre de blindés lourds en Ukraine

Les anciens T-54 du dictateur soviétique Joseph Staline ainsi que le pilier de la guerre froide, le T-55, ont été déployés.

Le T-54 gériatrique a été initialement produit par Staline après la Seconde Guerre mondiale en 1946, mais Poutine semble envoyer à la guerre une version mise à jour du début des années 1950 – environ 70 ans, le même âge que le dictateur des temps modernes.

On est loin des missiles hypersoniques dont il se vante.

Les principaux chars utilisés par les unités russes et ukrainiennes dans la guerre en cours sont ceux de la famille T-72, qui étaient également des ingénieurs à l’époque soviétique.

Cependant, par rapport à ceux sortis du stockage, ils offrent des fonctionnalités plus modernes et ont été repérés avec diverses mises à niveau.

Cela étant dit, ces derniers mois, l’Ukraine a pris livraison de chars de combat principaux occidentaux à la pointe de la technologie, tels que le Leopard 2 allemand, le Challenger 2 britannique et le M1 Abrams de fabrication américaine – qui constituent tous une amélioration significative par rapport au T-72.

Ceux-ci représentent un défi important pour les anciens modèles russes.

La Russie s’est également vantée de chars de combat plus modernes sous la forme du T-80 et du T-14 Armata.

Alors que les médias d’État russes ont affirmé que ce dernier avait été utilisé pendant la guerre en Ukraine, des rapports ont suggéré qu’ils avaient été rapidement retirés, le déploiement du char phare de la Russie ayant été en proie à des revers.

Pendant ce temps, la Russie a subi des pertes importantes dans son armure lourde, avec le Blog militaire Oryx – qui compte les pertes sur le champ de bataille sur la base d’une confirmation visuelle, fournissant ainsi un chiffre minimum – signalant que la Russie a perdu environ 2 200 chars.

L’estimation de l’Ukraine place ce chiffre encore plus haut.

Au milieu des pertes importantes de chars et d’autres matériels militaires de la Russie, plusieurs rapports suggèrent que Poutine retire de vieux chars du stockage, avec une vidéo de mars montrant des ouvriers d’usine réutilisant les chars.

Et il est prouvé que la Russie utilise ses modèles les plus anciens comme des « chars kamikazes » sans conducteur capables de fonctionner sur un « pilote automatique » chargé d’explosifs agissant comme des bombes automotrices.

Sur la photo: des ingénieurs russes travaillent sur des chars T-62 et d’autres matériels alors que Vladimir Poutine s’efforce de renforcer les véhicules militaires dont ses forces disposent en Ukraine

Une vidéo montrait un char soviétique apparemment ressuscité le mois dernier, utilisé pour tenter d’infliger un carnage aux positions ukrainiennes.

Dans ce cas, il a heurté une mine terrestre et a explosé près de Marinka dans la région de Donetsk avant d’atteindre l’ennemi.

Un témoin oculaire voyant un train à Voronezh transportant les anciens chars les a comparés à des mammouths laineux éteints.

‘T-55 ! Ils sont à court de chars neufs et envoient de la camelote.