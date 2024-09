Les machines à peindre de Thomas Trum émettent des dégradés géométriques monumentaux — Colossal

Pour Thomas Trumles méthodes utilisées par les artistes pour appliquer un médium sur un substrat sont tout aussi fascinantes que l’œuvre finie. Vers 2008, alors qu’il peignait des graffitis, il a commencé à expérimenter différentes techniques et outils : un pinceau ou un spray prêt à l’emploi ne peuvent pas tout accomplir.

« Ce que j’aime le plus chez les humains, c’est leur volonté constante d’améliorer l’efficacité dans tout ce qu’ils font », explique Trum à Colossal. « Tout comme les agriculteurs inventent des outils pour rendre leur travail plus efficace, j’ai observé la même volonté dans le monde de la peinture, où diverses innovations ont rendu la vie plus facile ou le travail plus rapide. »

« Duotone Shaped Line 18 » (2024) en cours

Trum a commencé à concevoir ses propres machines capables d’atteindre un nouveau niveau de précision à grande échelle. « En 2014, je me suis concentré sur les peintures monochromes, en me concentrant sur la création de formes et en travaillant exclusivement avec des lignes », dit-il.

Sur les toiles, le long des murs et sur les sols, Trum utilise une variété de machines artisanales qui l’aident à appliquer des champs ou des lignes de couleur sur des surfaces tentaculaires. La peinture est appliquée à l’aide de pulvérisateurs manuels modifiés et de mécanismes motorisés élaborés qui tournent pour appliquer des arcs et des dégradés parfaits.

La transparence de la peinture révèle de nombreuses couches et met en évidence les préparations méticuleuses nécessaires à Trum pour terminer une œuvre en une seule tentative.

Les œuvres souvent monumentales de l’artiste nécessitent une petite équipe qui apporte des forces différentes à chaque projet, repoussant les limites de ce qu’ils peuvent faire. Son dernier projet était une collaboration avec Porsche intitulée L’art des rêves, qui a transféré ses motifs géométriques vibrants sur des voiles de bateau, une piscine et une série de toiles à grande échelle.

L’artiste travaille actuellement sur un projet intégrant vidéo et photographie pour capturer l’élément de mouvement dans son travail, qui sera présenté au printemps à Galerie Gerhard Hofland à Amsterdam. En savoir plus sur Trum’s site webetet suivez les mises à jour sur Instagram.

« Deux lignes en éventail en jaune et rose » (2023) en cours

Vue de l’installation de « Porsche — L’art des rêves » (2024). Photo de Thomas Lohr

Test en studio pour « Multiple Lines » (2023)

« Loops » (2022). Photo Arturo Sanchez

Trum peint des copies de son livre

« Deux lignes en éventail en jaune et rose » (2023), HNBM