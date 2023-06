Les machines à modeler les puces qui façonneront le prochain acte de l’informatique

Lathrop avait passé des années à regarder à travers des microscopes pour faire paraître quelque chose de petit plus grand. Alors qu’il se demandait comment miniaturiser les transistors, lui et Nall se demandaient si l’optique du microscope renversée pouvait laisser quelque chose de grand – un modèle pour un transistor – être miniaturisé. Pour le savoir, ils ont recouvert un morceau de matériau en germanium d’un type de produit chimique appelé photorésist, qu’ils ont acquis auprès d’Eastman Kodak, la société d’appareils photo. La lumière réagit avec la résine photosensible, la rendant plus dure ou plus faible. Lathrop a profité de cette fonctionnalité et a créé un « masque » en forme de mésa, en le plaçant sur le microscope avec une optique inversée. La lumière qui traversait les trous du masque était rétrécie par la lentille du microscope et projetée sur les produits chimiques de la résine photosensible. Là où la lumière a frappé, les produits chimiques ont durci. Là où la lumière était bloquée par le masque, elles pouvaient être emportées, laissant une mésa précise et miniature de germanium. Un moyen de fabriquer des transistors miniaturisés avait été trouvé.

Lathrop a nommé le processus photolithographie – impression avec lumière – et lui et Nall ont déposé un brevet. Ils ont présenté un article sur le sujet lors de la réunion annuelle internationale sur les dispositifs électroniques en 1957, et l’armée lui a décerné un prix de 25 000 $ pour l’invention. Lathrop a acheté à sa famille un nouveau break avec l’argent.

Au milieu de la guerre froide, le marché des fusées de mortier se développait, mais le processus de lithographie de Lathrop a décollé parce que les entreprises produisant des transistors pour l’électronique civile ont réalisé son potentiel de transformation. La lithographie a non seulement produit des transistors avec une précision sans précédent, mais a également ouvert la porte à une miniaturisation plus poussée. Les deux sociétés en tête de la course aux transistors commerciaux – Fairchild Semiconductor et Texas Instruments – ont compris très tôt les implications. La lithographie était l’outil dont ils avaient besoin pour fabriquer des transistors par millions, les transformant en un produit de grande consommation.

Peindre avec la lumière

Robert Noyce, l’un des cofondateurs de Fairchild, avait étudié aux côtés de Lathrop alors qu’ils étaient tous deux doctorants en physique au MIT. Les deux avaient passé leurs week-ends à l’école doctorale à faire de la randonnée dans les montagnes du New Hampshire, et ils étaient restés en contact après avoir obtenu leur diplôme. Chez Fairchild, Noyce a agi rapidement pour embaucher Nall, le partenaire de laboratoire de Lathrop, et a dirigé les efforts de lithographie de son entreprise en truquant son propre appareil avec un ensemble d’objectifs d’appareil photo de 20 millimètres qu’il avait achetés dans un magasin de photographie de Bay Area.

Lathrop, quant à lui, a pris un emploi chez le concurrent de Fairchild, Texas Instruments, conduisant son nouveau break à Dallas. Il est arrivé juste au moment où son nouveau collègue et ami de toujours Jack Kilby était sur le point de créer un morceau de matériau semi-conducteur avec plusieurs composants électroniques intégrés ou intégrés. Ces circuits intégrés, il est vite devenu clair, ne pouvaient être produits efficacement qu’avec la méthode de lithographie de Lathrop. Alors que les fabricants de puces s’efforçaient de rétrécir les transistors pour en entasser davantage sur les puces, la photolithographie a fourni la précision requise par la fabrication miniaturisée.

Fairchild et Texas Instruments ont fabriqué leurs premières machines de lithographie en interne, mais la complexité croissante des machines a rapidement attiré de nouveaux entrants. Au fur et à mesure que l’échelle des transistors passait de centimètres à millimètres puis microns, l’importance de l’optique de précision augmentait. Perkin-Elmer était une entreprise basée dans le Connecticut qui produisait des optiques spécialisées pour l’armée américaine, des viseurs aux satellites espions. À la fin des années 1960, elle s’est rendu compte que ce savoir-faire pouvait également être utilisé pour la lithographie. Il a développé un scanner capable de projeter le motif du masque sur une plaquette de silicium tout en les alignant avec une précision presque sans faille. Le scanner a ensuite déplacé une lumière sur la plaquette comme une photocopieuse, la peignant avec des lignes de lumière. Cet outil s’est avéré capable de fabriquer des transistors aussi petits qu’un micron, soit un millionième de mètre.

Robert Noyce, qui a ensuite cofondé Intel, a lancé le programme de lithographie de Fairchild Semiconductor avec des objectifs achetés dans un magasin d’appareils photo de Bay Area. TED STRESHINSKY/GETTY IMAGES

Mais l’approche n’était pas pratique car les fonctionnalités de la puce devenaient encore plus petites. À la fin des années 1970, les scanners ont commencé à être remplacés par des steppers, des machines qui déplaçaient la lumière par étapes discrètes sur une plaquette. Le défi avec un stepper était de déplacer la lumière avec une précision à l’échelle du micron, de sorte que chaque flash soit parfaitement aligné avec la puce. GCA, une entreprise basée à Boston qui a ses origines dans les ballons espions, a conçu le premier outil pas à pas, apparemment sur les conseils du dirigeant de Texas Instruments, Morris Chang, plus tard le fondateur de TSMC, qui est aujourd’hui le plus grand fabricant de puces au monde.

Les entreprises de lithographie spécialisées de la Nouvelle-Angleterre ont rapidement dû faire face à une concurrence féroce. Dans les années 1980, alors que les fabricants de puces japonais commençaient à gagner des parts de marché importantes dans la production de puces mémoire, ils ont commencé à s’approvisionner auprès de Nikon et Canon, deux producteurs locaux d’outils de lithographie. À peu près à la même époque, le fabricant de puces néerlandais Philips a créé sa propre unité qui fabriquait des outils de lithographie, appelant la nouvelle société ASML.