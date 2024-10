Les MacBook Pro 14 et 16 reçoivent des puces M4 et des caméras Center Stage 12MP

Le troisième jour de la « semaine du Mac » d’Apple a apporté les nouveautés les plus attendues : les MacBook Pro M4. Ils sont disponibles dans les mêmes tailles de 14 et 16 pouces et sont livrés avec trois options de chipset : le M4, le M4 Pro, qui a fait ses débuts avec le nouveau Mac mini, et un tout nouveau M4 Max pour les utilisateurs qui poussent leur flux de travail. au bord du gouffre absolu.

Les nouveaux MacBook Pro d’Apple sont dotés du même écran Liquid Retina XDR avec une résolution de 3 024 x 1 964 px sur le modèle 14 pouces et de 3 456 x 2 234 px sur le 16 pouces. Les deux sont des panneaux ProMotion 120 Hz avec True Tone et couvrent la gamme de couleurs P3.

Apple ajoute une nouvelle option de nano-texture en option (comme sur les iPad Pro 2024) qui permet aux panneaux d’atteindre une luminosité SDR maximale de 1 000 nits et jusqu’à 1 600 nits en HDR.

Il existe une nouvelle caméra selfie 12MP avec Center Stage qui vous maintient dans le cadre même si vous vous déplacez tout en offrant une qualité vidéo améliorée.

Apple affirme que ses M4 Pro et M4 Max sont dotés de cœurs GPU plus rapides, avec un moteur de traçage de rayons 2 fois plus rapide et un moteur neuronal 2 fois plus rapide que la série M3.

Pour les utilisateurs qui poussent leur flux de travail à l’extrême, la nouvelle puce M4 Max d’Apple offre jusqu’à 16 cœurs de processeur et jusqu’à 40 cœurs de GPU associés à jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Apple affirme que le M4 Max offre 3,5 fois les performances du M1 Max.

La situation des E/S est en grande partie la même, mais vous disposez désormais d’un troisième port Thunderbolt 4 UBS-C sur le Pro 14 pouces de base. Le côté gauche porte le même port de chargement MagSafe, 2x Thunderbolt 4 (Thunderbolt 5 sur les modèles M4 Pro et Max) et une prise casque. Le côté opposé offre 1x HDMI, un troisième port Thunderbolt 4/5 et un emplacement pour carte SDXC. La connectivité sans fil comprend le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Les MacBook Pro 14 pouces sont livrés avec des batteries de 72,4 Wh et des adaptateurs secteur de 70 W (M4) ou 96 W (M4 Pro/Max). Le modèle 16 pouces reçoit une cellule de 100 Wh et un adaptateur secteur USB-C de 140 W. Apple affirme que son modèle de base M4 offre jusqu’à 24 heures d’autonomie, tandis que la variante M4 Max de 16 pouces peut durer 18 heures avec une charge.

Tous les nouveaux MacBook Pro sont disponibles dans les couleurs Space Black et Silver.

Le MacBook Pro 14 M4 de base commence à 1 599 $ et est livré avec 16 Go de RAM. La mise à niveau M4 Pro coûte 400 $ supplémentaires, tandis que le modèle M4 Max commence à 3 199 $.









Versions du MacBook Pro 14 M4

Le M4 Pro MacBook Pro 16 commence à 2 499 $tandis que le M4 Max coûte 3 499 $.









Versions du MacBook Pro 16 M4

Les nouveaux MacBook Pro M4 d’Apple sont en précommande auprès d’Apple. Les expéditions commencent le 8 novembre.

Apple a également annoncé que ses modèles MacBook Air (13″ et 15″) disposeront désormais de 16 Go de RAM en standard. Il s’agit d’une mise à jour bienvenue car les deux étaient auparavant livrés avec 8 Go de RAM tandis que la mise à niveau vers 16 Go coûtait 200 $.

