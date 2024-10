Les Lynx du Minnesota reviennent en finale de la WNBA. Peuvent-ils être à la hauteur de leur héritage ?

MINNEAPOLIS — Alors que le visage de Lindsay Whalen apparaissait sur le JumboTron du Target Center mardi soir lors d’une réception bruyante, la présentatrice du Minnesota Lynx PA a pris quelques libertés avec son introduction. «C’est une passionnée de golf», a-t-il plaisanté à propos du basketteur local le plus célèbre du Minnesota… avant d’énoncer une évidence. « Et son maillot n°13 est retiré dans les chevrons. »

Depuis un siège au bord du terrain, Whalen a regardé les Lynx décrocher leur billet pour la finale de la WNBA avec une victoire de 88-77 en demi-finale contre le Connecticut Sun, marquant le premier voyage de la franchise en finale depuis 2017, lorsque Whalen a aidé le Minnesota à remporter son quatrième championnat en sept saisons.

Après cette série de 2017, le groupe est resté ensemble pendant une autre saison, mais en 2019, Whalen, Maya Moore et Rebekkah Brunson avaient pris leur retraite. La même année, Cheryl Reeve a utilisé son choix n ° 6 au repêchage de la WNBA pour retirer Napheesa Collier d’UConn. Les chiffres de Collier, à l’époque, rappelaient à Reeve Moore et Breanna Stewart, une ancienne de l’UConn, qui venait de remporter son premier titre de MVP de la WNBA en 2018.

Six ans plus tard, c’est Collier qui est le visage du basket du Minnesota. Il n’est donc pas surprenant qu’au buzzer final, Collier ait presque couru directement à travers le terrain pour embrasser Whalen, qui est ancré dans la tradition de Lynx pour ce qu’elle a fait pour cette franchise dans les années 2010.

Lindsay Whalen est à la maison pour le cinquième match ce soir !! @Lindsay_13 #lynxreconnaître #wnba pic.twitter.com/GiTJUTtJvk – Wendell Epps (@epps_wendell) 9 octobre 2024

Collier a déclaré qu’il était significatif d’avoir « quelqu’un qui est un tel membre du Temple de la renommée et qui a vécu cela et fait ce que je veux accomplir. … Je voulais lui faire un câlin juste pour lui dire merci d’être venu pour nous, d’être venu pour moi et l’équipe. Merci de nous avoir transmis cet héritage car cela signifie beaucoup, et (je) veux vraiment la rendre fière et continuer. Le travail n’est pas terminé.

La prochaine partie du travail ? Une tâche monumentale. À New York, les Lynx affrontent une équipe constituée pour remporter des titres. Le Liberty a fait appel à plusieurs anciens MVP (Stewart et Jonquel Jones) et a ajouté Courtney Vandersloot, qui pourrait bien jouer avec Sabrina Ionescu, leur propre garde repêchée. New York a fait venir la star allemande Leonie Fiebich (repêchée en 2020 mais acquise par New York en 2023) aux États-Unis pour jouer en WNBA.

New York est une équipe qui regorge de All-Stars, de distinctions et d’attentes.

Franchement, cela n’a pas l’air si différent de la dernière équipe de Reeve qui a atteint la finale. Elle comptait cinq partants dans son équipe de 2017 qui figurent désormais dans divers (et multiples) Temples de la renommée. Elle comptait quatre joueurs qui ont remporté des médailles d’or avec l’équipe olympique américaine. Elle avait un noyau de départ dont les maillots étaient tous accrochés aux chevrons aux côtés du numéro 13 de Whalen.

L’équipe du Minnesota de cette année ? Lors de la pré-saison, il a été choisi pour terminer neuvième. Il y a Collier, une véritable star et double médaillé d’or olympique. Son maillot n’est pas encore en place, mais avec sa trajectoire actuelle, cela ne semble être qu’une question de temps. Mais elle pourrait être la seule dont le maillot traîne aux côtés des autres grands en fin de compte.

« Becky Hammon de Vegas nous a décrits comme de bons joueurs (qui forment) une grande équipe », a déclaré Reeve. « C’est ce qui est si spécial avec cette équipe : nous n’avons effrayé personne. Je ne suis pas sûr que quiconque à un moment donné de la saison se soit dit : « Oui, ils ont de réelles chances de remporter un championnat », à part les gens qui sont dans notre camp.

Aucun entraîneur n’a remporté plus de matchs en séries éliminatoires que Reeve (47 – le même nombre que Phoenix Mercury et Los Angeles Sparks en tant que franchises entières). Elle sait que pour gagner en séries éliminatoires, il faut avoir du talent et un meneur de jeu en qui on a confiance et qui élève tous les joueurs autour d’elle. Vous avez besoin d’un joueur comme Collier, dont la stabilité imprègne toute l’équipe. (Cela aide également lorsque ce leader joue au niveau MVP.)

Reeve sait particulièrement que les équipes qui se qualifient pour la finale doivent faire preuve d’altruisme.

Après la victoire des Lynx, Courtney Williams s’est souvenue d’un moment après un match de saison régulière contre les Wings de Dallas. Reeve avait pris Williams à l’écart dans les vestiaires pour lui dire que, sous les éléments difficiles du jeu, elle pensait que Williams s’était plié.

« À partir de ce moment-là, j’ai invité fort », a déclaré Williams. « De toute évidence, ces conversations ne doivent pas nécessairement avoir lieu avec Phee – pas à ma connaissance – ou avec l’un des autres joueurs. Je ne voulais tout simplement pas être cette personne qui laisse tomber le personnel d’entraîneurs ou mes coéquipiers, juste céder aux difficultés. Nous incarnons cela. Aucun de nous ne cède aux difficultés.

Avec un match de finale de la WNBA contre le Liberty et cinq matchs acharnés contre le Connecticut, cela ne devient pas beaucoup plus difficile. Le Minnesota aurait peut-être obtenu une fiche de 3-1 contre New York au cours de la saison régulière, mais comme les Lynx, les Liberty ont amélioré leur jeu en séries éliminatoires.

« Le fait que nous ayons travaillé si dur et que nous nous aimions vraiment rend les choses plus agréables. Cela donne aussi envie de gagner pour eux. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir la récompense d’avoir remporté un championnat ; vous voulez aussi le faire pour vos coéquipiers », a déclaré Collier. « Nous voulons continuer à jouer parce que nous voulons rester ensemble. Nous savons que chaque année est différente. Cette équipe ne sera plus jamais exactement la même. Non seulement nous voulons gagner un championnat, mais nous ne voulons pas encore nous quitter. Et c’est une sensation formidable.

Reeve a déclaré : « Nous sommes heureux d’aller en finale. Mais nous n’allons pas être simplement heureux d’être là.

(Photo de Courtney Williams et Napheesa Collier : David Sherman / NBAE via Getty Images)