Les lycéens du Texas doivent reprendre les SAT après que les tests se soient envolés du camion UPS

Les rumeurs circulaient dans les couloirs du lycée El Paso depuis des jours: les élèves avaient vu des papiers de test éparpillés dans la rue animée de Mesa le 28 octobre, et les bulles Scantron remplies de crayons étaient un cadeau mort – c’étaient des tests SAT, tout comme ceux que 315 élèves avaient suivis à l’école du Texas la veille.

“Je conduisais sur Mesa Street en revenant du gymnase et tout à coup, je vois un tas de papiers un peu partout”, a déclaré Freddy Chavez, un senior du lycée El Paso. “Je n’y ai vraiment pas pensé jusqu’à quelques jours plus tard, quand j’ai entendu des rumeurs selon lesquelles ce sont en fait des SAT. J’ai tout de suite connecté les points.

Les étudiants ont été convoqués à une réunion au cours de la dernière période mercredi et ont annoncé la nouvelle: les tests SAT qu’ils avaient passés le 27 octobre ne seraient pas notés, car ils avaient volé d’un camion UPS qui les transportait. Au lieu d’utiliser leurs résultats pour finaliser leurs candidatures à l’université, les étudiants devraient plutôt repasser le test souvent déchirant.

UPS mène toujours une enquête, mais n’a pas tardé à reconnaître son erreur. “Nous avons présenté nos excuses à l’école et présentons nos excuses aux élèves”, a déclaré UPS dans un communiqué. “Les actions du conducteur dans ce cas ne sont pas représentatives des protocoles et des méthodes d’UPS, et nous avons abordé ce problème avec lui. Le respect sûr et fiable de nos engagements en matière de service est la première priorité d’UPS.