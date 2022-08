Les lycéens du comté de Kane invités à aider à donner 20 000 $ à une œuvre caritative – Shaw Local

GENÈVE – Une nouvelle opportunité pour les élèves du secondaire d’en apprendre davantage sur la philanthropie est disponible cet automne dans le comté de Kane avec l’avènement de LEAP – qui signifie Leadership Education Altruism and Philanthropy.

Jay Christopher, qui a lancé le Pampered Chef, a fait don de 20 000 $ aux étudiants participants pour éliminer les demandes de subvention et déterminer quelle organisation à but non lucratif obtient quoi, a déclaré la directrice de LEAP Fox Valley Ellen Odom lors de la réunion du conseil municipal de Genève le 15 août.

Habitant de Genève, Odom dit qu’elle travaille pour Christopher. La Christopher Family Foundation a aidé à financer le programme de LEAP, qui a débuté à l’Oak Park-River Forest High School il y a 15 ans, a-t-elle déclaré.

“J’ai convaincu Jay de me laisser en commencer un ici”, a déclaré Oldom.

La participation est un engagement de deux ans pour les étudiants, a-t-elle déclaré. Les étudiants participants se réuniront une fois par mois le deuxième mardi à l’Église Méthodiste Unie, 211 Hamilton St., Genève, a-t-elle déclaré.

Ils recherchent 30 étudiants pour la première année, ce qui implique qu’ils contactent des organisations à but non lucratif de la région pour leur dire qu’ils ont de l’argent à donner, a déclaré Odom.

“Ensuite, les étudiants se réunissent tous et examinent essentiellement les organisations à but non lucratif”, a déclaré Odom. “Et en plus de cela, dans leur cursus, ils apprennent toutes les affaires de la philanthropie et des organisations à but non lucratif.”

Les candidats soumettront leurs informations financières pour que les étudiants en tiennent compte lors du choix des subventions à approuver.

“Ils apprendront à quel point chaque partie est importante et que tous les revenus générés par les organisations à but non lucratif ne vont pas aux programmes”, a déclaré Odom. “Ils apprendront les pourcentages et les dotations.”

La subvention maximale est de 10 000 $, de sorte que les étudiants peuvent décider d’accorder deux bourses de 10 000 $ ou 10 bourses de 2 000 $, mais cela fonctionne, a-t-elle déclaré.

Au cours de la deuxième année, ce premier groupe de 30 étudiants effectuera une collecte de fonds et fera des présentations aux donateurs afin de collecter des fonds pour l’année suivante. Pendant qu’ils travaillent sur la collecte de fonds, une nouvelle génération de 30 étudiants commencera leur première année de vérification des organisations à but non lucratif pour donner 20 000 $, a déclaré Odom.

Christopher fournit 60 000 $ en fonds de démarrage pour les deux années du programme – 20 000 $ pour chacun des programmes de première année et 20 000 $ pour les dépenses. Ensuite, il est destiné à être autofinancé, a déclaré Odom.

Les organisations à but non lucratif sont enthousiasmées par le programme, a déclaré Odom, car leurs donateurs vieillissent.

“Ils en parlent à chaque réunion du conseil d’administration, ‘Comment impliquer les jeunes dans tout ça ?'”, a déclaré Odom.

Elle recherche de l’aide pour trouver des donateurs potentiels ainsi que des mentors – des personnes impliquées dans la philanthropie qui sont prêtes à aider les étudiants.

Le plus grand défi est de fournir des informations aux étudiants afin qu’ils s’impliquent, a déclaré Odom. Elle a parlé à divers conseils étudiants du comté de Kane pour présenter le programme.

Les informations sont disponibles en ligne sur www.leapcircle.org avec une demande d’étudiant, dit-elle.

“Nous recherchons un large éventail d’enfants”, a déclaré Odom.

LEAP Fox Valley s’est également associé à l’Université dominicaine, de sorte que les étudiants participants peuvent obtenir jusqu’à six crédits universitaires, a-t-elle déclaré.

Un autre aspect du programme est le volontariat stratégique, où les étudiants seront jumelés à des organisations à but non lucratif avec lesquelles ils aimeraient travailler dans un domaine qui les intéresse, a déclaré Odom.

Marmion Academy à Aurora et Elgin Academy sont réceptives, a-t-elle dit, car cela fournirait une partie des heures de service dont elles ont besoin pour les étudiants. Le lycée St. Charles East a annoncé le programme dans sa newsletter, et Odom a déclaré qu’elle essayait également de parler aux lycées de Genève et de Batavia.

“Nous avons le programme tous ensemble, nous avons juste besoin des étudiants”, a déclaré Odom. «Nous voulons que cela reste amusant et nous voulons les impliquer dans cela. Nous ne voulons pas que ce soit un gros truc à l’école, tu sais – ça devrait être amusant.