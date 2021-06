Les lutteurs Sonam Malik et Seema Bisla ne participeront pas au camp olympique indien à Varsovie

Les lutteuses blessées Sonam Malik et Seema Bisla sauteront un mois de camp d’entraînement olympique et d’exposition à Varsovie, en Pologne, à partir de lundi.

« Comme Sonam et Seema sont sur la liste des blessés, seuls trois lutteurs – Ravi Dahiya, Deepak Punia et Anshu Malik – partiront pour la Pologne samedi », a déclaré à l’IANS un entraîneur de lutte associé au camp.

Le camp se terminera le 5 juillet.

Sonam et Seema se sont qualifiés pour les Jeux olympiques dans les épreuves de nage libre de 62 kg et 50 kg, respectivement. Ils s’entraînent actuellement dans leurs akahras d’origine à Haryana et devraient retrouver leur pleine forme physique et participer aux Jeux olympiques.

Alors que Dahiya s’est qualifié pour les Jeux olympiques dans la catégorie nage libre hommes 57 kg, Punia concourra dans la catégorie nage libre hommes 86 kg.

Anshu a obtenu le quota olympique dans l’épreuve féminine de nage libre des 57 kg.

« Punia, Anshu et Dahiya participeront également aux World Ranking Series à Varsovie du 8 au 13 juin. Après la compétition, les lutteurs participeront également à un camp pour se préparer aux Jeux olympiques », a déclaré l’entraîneur.

Le lutteur vedette Bajrang Punia, qui s’est qualifié dans l’épreuve masculine des 65 kg nage libre, s’entraînera en Russie pour se préparer aux Jeux olympiques.

« Il sautera également le camp de Pologne ainsi que les World Ranking Series à Varsovie. Mais Vinesh Phogat, qui s’est qualifiée pour les Jeux olympiques dans l’épreuve féminine 53 kg nage libre, a souhaité participer à Varsovie. Elle s’entraîne actuellement en Hongrie », a déclaré l’entraîneur.

Après la série de classement, l’équipe indienne participera au camp d’entraînement de Varsovie, organisé par la Wrestling Federation of India (WFI). L’équipe indienne rentrera chez elle dans la première semaine de juillet.

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient commencer le 23 juillet.

En raison de la pandémie de Covid-19, la Sports Authority of India avait fermé en avril les camps de lutte masculine et féminine à Sonepat et Lucknow respectivement.

Le WFI a récemment envoyé une nouvelle proposition à SAI pour l’organisation du camp pour ceux qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, mais elle n’a pas été approuvée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici