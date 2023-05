Les lutteurs se tournent vers le financement participatif pour continuer à protester, l’argent excédentaire sera distribué à Dangals

Les lutteurs qui protestaient à Jantar Mantar dans la capitale nationale, contre le chef de la Wrestling Federation of India (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh, se sont tournés vers le financement participatif afin de poursuivre leur combat.

Les lutteurs ont choisi d’accepter les dons en espèces uniquement, par crainte de fraude en ligne, avec une installation au camp de protestation et un entraîneur de lutte indien senior, qui a tenu un registre. En quatre jours, après le lancement de la campagne de financement participatif, 6 lakh INR ont été collectés avec des contributions provenant principalement de partisans de la manifestation.

«Nous avons jusqu’à présent collecté environ Rs 6 lakh en quatre jours grâce au financement participatif. Nos fonds avaient commencé à se tarir, alors nous avons pensé à cette campagne. Nous sommes submergés par le soutien que les gens de ce pays ont apporté à notre mouvement », a déclaré un lutteur manifestant à TOI.

«Nous avons commencé le mouvement avec un corpus de Rs 24 lakh. Nous savions que nous serions à Jantar Mantar pendant plusieurs jours, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi long. Nous avons dépensé Rs 20 lakh jusqu’à présent. Le reste du montant (Rs 4 lakh) n’était pas suffisant pour faire fonctionner le mouvement étant donné les coûts énormes impliqués. Nous avons donc décidé de lancer l’initiative de financement participatif », a ajouté le lutteur.

Dans le rapport de TOI, le lutteur a même divisé les dépenses quotidiennes sur le site de la manifestation.

«Nous dépensons entre Rs 1,5 lakh et Rs 1,8 lakh par jour. Nous servons quotidiennement 800 à 1 000 supporters et planifions en conséquence leurs besoins en eau et en nourriture. Nous dépensons environ Rs 90 000 en bouteilles d’eau et Rs 60 000 en préparation de repas trois fois par jour cuits dans du desi ghee – pour nos supporters, en plus d’autres dépenses diverses. Nous n’utilisons que de l’eau potable conditionnée et des aliments maison préparés de manière hygiénique pour éviter tout risque d’infection de l’estomac.

Quant aux olympiens Bajrang Punia, Vinesh Phogat et Sakshee Malikkh se font livrer des plats faits maison par la famille du mari de Vinesh à Delhi.

«Tous ces lutteurs de haut niveau prennent leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner dans la famille du mari de Vinesh, Somvir Rathi, à Delhi. Somvir va chercher la nourriture chez sa sœur cousine. Il y a toujours cette peur que les hommes de Singh impliquent ces lutteurs dans de faux cas de dopage en dopant leur nourriture », a déclaré le lutteur.

« Pour les supporters, nous avons transformé le rez-de-chaussée d’un ami lutteur chez lui à Delhi en une cuisine de fortune », a ajouté le lutteur.

Le lutteur a également précisé que le montant excédentaire du financement participatif, une fois la manifestation terminée, serait distribué sous forme de prix à dangals dans l’Hariana.