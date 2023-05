Les lutteurs présenteront leur protestation au Forum mondial et approcheront les olympiens d’autres pays pour obtenir leur soutien

Les lutteurs protestataires ont décidé lundi de rendre leur « agitation mondiale » en approchant des médaillés olympiques et des athlètes d’autres pays et ont averti que si leur demande d’arrestation de l’ancien chef de la fédération nationale (WFI) Brij Bhushan Sharan Singh n’était pas entendue, un » grand appel » sera pris après le 21 mai.

Les meilleurs lutteurs indiens, les médaillés olympiques Bajrang Punia, Sakshi Malik et le médaillé d’or des Jeux asiatiques Vinesh Phogat, entre autres, manifestent à Jantar Mantar dans la capitale nationale depuis 23 jours, exigeant l’arrestation de Brij Bhushan pour avoir prétendument harcelé sexuellement des femmes grapplers, dont une mineure .

« Nous allons rendre cette manifestation mondiale. Nous approcherons des olympiens et des médaillés olympiques d’autres pays. Nous leur écrirons pour leur demander leur soutien », a déclaré Vinesh, médaillé d’or des Jeux asiatiques de Jakarta en 2018.

Elle a allégué que certains éléments avaient tenté de ternir leur manifestation dimanche soir et a également déclaré que les lutteurs étaient traqués sur le site de la manifestation.

« Certaines personnes ont essayé de perturber notre manifestation. La dernière fois que cela s’est produit, c’était lorsque nous apportions notre literie sur le site de la manifestation (au début de l’agitation).

« Nous sommes traqués. Les gens enregistrent et cliquent sur les photos… et quand on leur dit (d’arrêter), ils n’écoutent pas. Certaines personnes inconnues (des femmes) ont également essayé de dormir ici (à l’intérieur de la tente dressée par les lutteurs) », a déclaré Vinesh.

« Des femmes, que nous ne connaissons pas, sont envoyées à l’intérieur la nuit… des choses sont faites, dont nous ne voulons pas qu’elles se produisent sur le site de la manifestation… qui portent une mauvaise réputation et ternissent notre combat pour la vérité et la justice. »

Elle a également déclaré que les lutteurs ne se contenteraient pas de se limiter au site de la manifestation, mais essaieraient également de sensibiliser chaque citoyen du pays à leur sort.

«Nous avons le sentiment à Jantar Mantar que nous sommes limités et poussés dans un coin. Donc, plus nous nous agitons à d’autres endroits et informons les gens d’ailleurs, mieux c’est.

« Aujourd’hui, nous avons décidé d’aller à Connaught Place et de parler aux gens là-bas et de rechercher leur soutien dans notre combat pour la justice. Nous avons fixé au 21 mai la date limite (pour une action contre Brij Bhushan). Si aucune décision n’est prise, nous ferons un grand appel à notre agitation après cette date », a déclaré Vinesh.

Mais Vinesh n’a pas fait la lumière sur les procédures judiciaires engagées par les lutteurs contre Brij Bhushan.

« Ils (les processus judiciaires) sont en cours. Je ne les éclairerai pas maintenant. Une fois que quelque chose de concret se produira, nous vous le ferons savoir », a-t-elle déclaré.

