Les lutteurs organisent une manifestation contre la «dictature» du président de la WFI et jurent de se battre jusqu’à la fin

Dans un geste sans précédent, les meilleurs lutteurs du pays, dont le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Bajrang Punia et le médaillé des championnats du monde Vinesh Phogat, ont organisé mercredi une manifestation contre la « dictature » du président de la fédération nationale Brij Bhushan Sharan Singh.

Les lutteurs n’ont pas partagé les détails exacts de leurs griefs ou de leurs demandes, mais il était clair qu’ils en avaient assez de la façon dont la Fédération indienne de lutte (WFI) est dirigée par Singh, qui est également un député du BJP de Kaiserganj.

Bajrang, Vinesh, le médaillé olympique de Rio Sakshi Malik, la médaillée des championnats du monde Sarita Mor, Sangeeta Phogat, Satyawart Malik, Jitender Kinha et le médaillé CWG Sumit Malik faisaient partie des 30 lutteurs qui se sont réunis à Jantar Mantar.

“Notre combat n’est pas contre le gouvernement ou l’Autorité des sports de l’Inde (SAI). C’est contre WFI. Nous partagerons les détails plus tard dans la journée. “Yeh ab aar paar ki ladai hai” (C’est un combat jusqu’à la fin)”, a déclaré Bajrang Punia à PTI.

Le personnel de soutien de Bajrang, dont son entraîneur Sujeet Mann et le physio Anand Dubey, ont également rejoint la manifestation.

“La dictature ne sera pas tolérée”, a déclaré un autre lutteur.

Singh est à la barre depuis 2011. Il a été élu président de WFI pour la troisième fois consécutive en février 2019.

“Les joueurs font tout leur possible pour gagner des médailles pour le pays mais la fédération n’a rien fait à part nous déclasser. Des règles arbitraires sont élaborées pour torturer les athlètes”, a tweeté Sakshi.

Anshu Malik, Sangeeta Phogat et d’autres lutteurs ont également tweeté sur les mêmes lignes avec le hashtag BoycottWFIPresident et ont tagué le PMO, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah.

