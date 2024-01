Les lutteurs Nittany Lion Hammer Terrapins dans le Maryland

PARC COLLEGE, Maryland. – L’équipe de lutte Penn State Nittany Lion (7-0, 4-0 B1G) a battu le Maryland (3-5, 1-4 B1G) 42-6 lors de l’action sur route de lutte Big Ten dimanche. Penn State a compté quatre quilles dans l’émission télévisée nationale déséquilibrée du Big Ten Network.

L’action a commencé à 125 ans. Véritable étudiant de première année de Penn State Braeden Davis , classé n°4 à 125, a ouvert la double compétition avec une chute technique contre Tommy Capul du Maryland. Davis a utilisé un retrait rapide et trois tours de quatre points pour la victoire 15-0 à 2:47 de la première période. Avec le n°5 Aaron Nagao pas de lutte, senior Baylor Shunk a obtenu le feu vert à 133. Shunk a combattu durement le numéro 21 Braxton Brown, mais a perdu une décision de 8-3, réduisant l’avance de Penn State à 5-3.

Senior Beau Bartlett , classé n°2 à 141, a dominé le n°17 ​​Kal Miller lors du combat suivant. Bartlett a utilisé un retrait en première période, un retrait en deuxième période et deux retraits en troisième pour atteindre un score majeur de 11-1 avec 2:30 de temps de jeu. Avec le n°12 Tyler Kasak pas de lutte, étudiant de première année Connor Pierce a reçu l’appel à 149. Pierce a combattu le numéro 14 Ethan Miller pendant sept minutes très rythmées, mais a perdu la décision 5-0. Étudiant en deuxième année Lévi Haines , classé n°1 au 157e rang, a clôturé la première mi-temps avec une solide victoire sur le n°33 Michael North. Haines a réussi des mises au sol au cours des deux premières périodes et s’est tourné vers le nord à deux reprises en troisième période pour remporter une victoire technique de 15-0 à 5 :58. Les Nittany Lions mènent 14-6 à la pause.

Étudiant de première année en chemise rouge Mitchell Mesenbrink , classé n°7 à 165, a terminé son match contre Ryan Money rapidement. Mesenbrink a battu le Terrapin dans les premières secondes, puis l’a retourné sur le dos pour une chute rapide en première période, obtenant le tombé à 0:50 pour donner une avance de 20-6 à Penn State. Senior Carter Starocci , classé n°1 à 174, a emboîté le pas à 174 contre Mason Stein. Starocci a réussi six mises au sol en première période pour mener 18-6 après la première. Stein a choisi de commencer la deuxième période et Starocci l’a retourné pour un tombé à 4:26 pour donner aux Lions une avance de 26-6.

Diplômé Bernie Truax , classé n ° 5 à 184, a poursuivi le défilé de broches de Penn State contre Chase Mielnik. Truax a réussi un retrait rapide, a fait tourner Mielnik à deux reprises, puis a terminé la première période à 1:43 pour donner aux Lions une avance de 32-6. Sénior+ Aaron Brooks , classé n°1 à 197, a dominé le n°5 Jaxon Smith dans le match phare du duel. Brooks a réussi quatre retraits, dont deux en troisième période, et a abouti à une décision majeure de 13-4. Senior Greg Kerkvliet , classé n°1 avec 285, a couronné la double compétition en épinglant Jordan Gabriel du Maryland. Kerkvliet a vaincu son ennemi tôt, l’a retourné rapidement et a décroché une chute rapide à 0:55 dans le premier. Son épinglette était la quatrième du duel de Penn State et les Nittany Lions ont remporté une victoire de 42-6.

Penn State a affiché un avantage de 19-3 au retrait. Les Nittany Lions ont remporté huit des dix combats, récoltant 18 points bonus sur quatre quilles (Mesenbrink, Starocci, Truax, Kerkvliet), deux chutes techniques (Davis, Haines) et deux majeurs (Bartlett, Brooks).

Penn State a désormais une fiche de 7-0, 4-0 B1G. Le Maryland tombe à 3-5, 1-4 B1G. Les Nittany Lions rentrent chez eux le vendredi 2 février prochain, accueillant l’état de l’Ohio dans une autre émission télévisée du réseau B1G. Penn State accueille les Buckeyes au Rec Hall pour une double rencontre à 18h30.

DOUBLE RENCONTRE BOUT PAR BOUT :

125 : Vrai étudiant de première année Braeden Davis , classé n°4 à 125, a rencontré Tommy Capul. Davis a fait pression sur Capul dès le coup de sifflet d’ouverture, forçant le Terrapin au bord du tapis, puis contourné lui pour un retrait et une avance de 3-0 tôt. Il a ensuite retourné Capul pour quatre points de recul et une avance de 7-0 à 2:14. Davis a conservé le contrôle de Capul pendant plus d’une minute alors que la première période atteignait son point médian. Il l’a ensuite retourné pour un autre compte de quatre et a mené 11-0. Davis a continué à travailler au sommet et a terminé le combat avec une dernière chute, affichant une victoire technique de 15-0 à 2:47 de la première période.

133 : Avec le n°5 Aaron Nagao pas de lutte, senior Baylor Shunk a affronté le n ° 21 Braxton Brown à 133. Brown a travaillé une première étape dans un retrait et une avance de 3-0 à 2:20 de la période d’ouverture. Brown a réussi à contrôler l’action au sommet jusqu’à 1:00 de la première période, créant ainsi un avantage en termes de temps de course. Après une réinitialisation à :40, Shunk a inversé le Terrapin pour réduire l’avance à 3-2, puis a terminé la période en tête pour être mené un après un. Brown a choisi de commencer la deuxième période. Brown s’est échappé avec une avance de 4-2 et détenait toujours 1:00 de temps de conduite à 1:40. Brown s’est connecté sur un simple bas qui a forcé une mêlée à 1:00 et a terminé le retrait pour une avance de 7-2 avec :45 à jouer. Brown a terminé la période en tête et menait 7-2 avec 1:49 de temps après deux. Shunk a choisi de commencer la troisième période. Brown a conservé le contrôle jusqu’à 1h00 et a décroché son point de temps de conduite. Shunk a repoussé les efforts de Brown pour le retourner, puis s’est échappé à un score de 7-3 avec :10 au compteur. Brown a ajouté un point de temps de conduite pour remporter la victoire 8-3.

141 : Sénior Beau Bartlett , classé n°2 à 141, a rencontré le n°17 ​​Kal Miller. Bartlett a réussi un simple faible dans une mêlée précoce à 2:10. Il a travaillé pour terminer le retrait pendant plus d’une minute. Bartlett a terminé le mouvement pour un retrait tardif à : 12 et menait 3-0 après un. Miller a choisi de commencer la deuxième période. Bartlett s’est mis au travail, brisant Miller et le forçant à émettre un avertissement de décrochage. Bartlett a dominé l’action au sommet, travaillant jusqu’à 1:00 tout en cherchant un virage. Bartlett a cédé un premier décrochage en tête, mais a terminé la période en tête pour mener 3-0 avec 2:12 de temps. Bartlett a choisi le neutre pour débuter la troisième période. Il a continué à tirer sur Miller en arrière pendant 1 min 30 s, puis a repoussé un léger tir du Maryland, contrant pour un deuxième retrait et une avance de 6-1 après l’avoir libéré. Bartlett a ensuite récolté un point sur une violation technique pour mener 7-1 avec un temps de conduite décroché. Bartlett a transformé un autre simple élevé en une chance de marquer avec : 30 à jouer dans le combat. Bartlett s’est glissé derrière Miller dans les dernières secondes pour assurer le majeur, gagnant 11-1 avec 2:30 de temps de course.

149 : Avec le n°12 Tyler Kasak pas de lutte, étudiant de première année Connor Pierce a affronté le n°14 Ethan Miller à 149. Miller a transformé un simple en un retrait et une avance de 3-0 au milieu de la période d’ouverture. Pierce a travaillé pour s’échapper de la cale de Miller, mais le Terrapin a réussi à augmenter son temps de conduite de plus de 1h00 avec une sortie. Menant par trois points, Miller a choisi de commencer la deuxième période et a pris une avance de 4-0. Pierce a travaillé au centre du tapis après la fuite de Miller. Il a défendu deux tirs rapides de Miller et était mené 4-0 après deux. Pierce a choisi le neutre pour débuter la deuxième période. Il a repoussé un tir de Miller après 1:35, forçant une réinitialisation. Pierce a commencé à tirer sur Miller en arrière alors que la troisième période atteignait 1:00. L’étudiant de deuxième année du Lion a continué à faire pression sur le Terrapin, se connectant presque sur un single tardif. Mais Miller a défendu les tirs tardifs et, avec le temps passé, a remporté la victoire 5-0.