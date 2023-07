Les lutteurs juniors Antim Panghal et Sujeet Kalkal se battent contre les exemptions de procès pour Bajrang, Vinesh

Les lutteurs à croissance rapide du pays se sont opposés avec véhémence à la décision controversée du panel ad hoc de l’IOA d’exempter les joueurs vedettes Vinesh Phogat et Bajrang Punia des procès des Jeux asiatiques alors qu’ils l’ont contestée devant la Haute Cour de Delhi et sont également descendus dans les rues de Hisar de l’Haryana pour enregistrer leur protestation.

Le champion du monde U20 en titre Antim Panghal et le champion asiatique U23 Sujeet Kalkal ont qualifié la décision du comité ad hoc d’injuste et injuste et ont affirmé qu’ils sont capables de battre Bajrang et Vinesh s’ils sont opposés à eux lors des essais.

Le panel, dirigé par Bhupender Singh Bajwa, avait annoncé mardi les critères, indiquant que des essais auront lieu dans toutes les catégories, mais ils ont déjà sélectionné des lutteurs dans les catégories de poids libre 65 kg hommes et 53 kg femmes.

Sujeet concourt dans la catégorie de Bajrang tandis qu’Antim concourt en 53 kg où elle a lutté avec le célèbre Vinesh dans le passé, perdant des combats serrés.

Panghal, 19 ans, originaire de Hisar, a demandé pourquoi Vinesh avait été sélectionnée alors qu’elle ne pratiquait pas depuis longtemps.

Panghal, qui est médaillé d’argent du Championnat d’Asie senior, a posé des questions sur les critères d’exemption à travers une vidéo.

« Vinesh Phogat a reçu une entrée directe pour les Jeux asiatiques alors qu’elle ne s’est pas entraînée l’année dernière. Elle n’a réalisé aucun exploit au cours de la dernière année », a déclaré Panghal dans la vidéo.

« L’année dernière, aux Championnats du monde juniors, j’ai remporté une médaille d’or et je suis devenue la première lutteuse indienne à réaliser cet exploit. Aux Championnats d’Asie 2023, j’ai remporté une médaille d’argent, mais Vinesh n’a rien à montrer l’année dernière. Elle a également été blessée », a-t-elle déclaré.

« Sakshi Malik a également remporté une médaille olympique, elle non plus n’est pas envoyée. Qu’y a-t-il de si spécial chez Vinesh pour qu’elle soit envoyée ? Il suffit d’organiser des épreuves. Je ne dis pas que je suis le seul à pouvoir battre Vinesh. Il y a plusieurs autres filles qui peuvent la battre », a déclaré Panghal.

Kalkal a déclaré qu’il avait récemment battu l’Américain John Michael Diakomihalis par une marge complète de 8-2 tandis que Bajrang avait perdu contre le même lutteur par supériorité technique aux Championnats du monde l’année dernière.

«Pour les championnats du monde aussi (en 2022), Bajrang a été autorisé à concourir sans essais. Le lutteur américain (Diakomihalis) contre qui Bajrang a perdu 0-10, je l’ai battu dans la série de classement mondial 8-2. » Sujeet a remporté cette épreuve de la série de classement qui s’est tenue à Tunis en juillet 2022.

« Je ne dis pas que je suis le seul à pouvoir battre Bajrang. Il n’y a pas moins de 5-6 lutteurs dans notre catégorie de poids qui peuvent battre Bajrang. C’est pourquoi tous les lutteurs doivent avoir les mêmes chances et un procès équitable doit avoir lieu.

« C’est aussi mon rêve de devenir champion olympique, mais si ces lutteurs (comme Bajrang et Vinesh) continuent d’obtenir des entrées directes, alors comment allons-nous réaliser nos rêves », a-t-il ajouté.

Panghal était l’un des lutteurs juniors qui avaient soutenu Bajrang et Vinesh dans leur combat contre le chef sortant de la WFI en janvier de cette année lorsque les joueurs d’élite ont organisé un sit-in.

Cependant, Panghal allègue maintenant qu’elle a été trompée par les mêmes lutteurs en lui refusant la possibilité de se qualifier pour les Jeux asiatiques.

Panghal, membres de la famille de Vishal Kaliraman, qui concourt dans la catégorie de Bajrang, s’est réuni à Chhotu Ram Chowk à Hisar, exigeant que des essais soient menés dans toutes les catégories de poids.

Des lutteurs de Baba Laldas Akhada à Hisar et du célèbre stade Chhatrasal à New Delhi ont également rejoint la manifestation avec des personnes âgées des villages voisins.

« Nous sommes ici pour protester contre cette décision du panel ad hoc de l’AIO. Nous sommes ici aujourd’hui et déciderons plus tard dans la soirée si nous devons revenir demain », a déclaré Ram Niwas, le père de Panghal, à PTI.

La pétition conjointe des deux lutteurs a été mentionnée devant le juge en chef Satish Chandra Sharma, qui a inscrit l’affaire pour jeudi.

La pétition, présentée par les avocats Hrishikesh Baruah et Akshay Kumar, exigeait que la directive émise par le comité ad hoc de l’IOA concernant les deux catégories (freestyle masculin 65 kg et féminine 53 kg) soit annulée et que l’exemption accordée à Bajrang et Vinesh soit fixée. de côté.

La pétition exigeait que les procès se déroulent de manière équitable, sans accorder d’exemption à aucun lutteur et que l’ensemble du processus soit filmé.

« Ces lutteurs avaient déclaré lors de leur manifestation à Jantar Mantar que leur combat était pour la justice et pour la cause des lutteurs juniors et maintenant ils veulent écarter les lutteurs juniors, nous avons donc dû saisir le tribunal contre cette décision », a déclaré Dayanand Kalkal, père de Sujeet, à PTI.

« Depuis le début de leur protestation, l’intention était d’obtenir des exemptions de procès, c’est pourquoi nous ne nous sommes jamais rangés du côté d’eux. Les gens étaient aveugles et ne pouvaient pas voir quelle était leur intention.

« Si ces lutteurs célèbres battent les lutteurs à venir et s’en vont, personne ne se plaindra. C’est en effet une question de fierté que nos enfants puissent concourir contre des athlètes aussi accomplis. Il doit y avoir un procès équitable », a-t-il ajouté.

Under-fire Singh a déclaré que la décision d’exemption était « malheureuse » et nuira à la lutte en Inde. Il a déclaré que WFI avait mis fin à la pratique consistant à accorder des exemptions aux lutteurs parce qu’ils se rendaient compte que cela nuisait aux juniors.

« Je suis assez angoissé depuis que le panel ad hoc a pris cette décision. Cela nuira au sport de la lutte dans ce pays. Beaucoup de gens ont travaillé dur pour élever ce sport. Les athlètes, leurs parents, les fans de ce sport ont tous travaillé dur », a déclaré Singh.

« Aujourd’hui, la lutte est un sport où une médaille olympique est considérée comme garantie. Et la décision que ces lutteurs iront à une compétition comme les Jeux asiatiques sans essais est malheureuse. » Lorsqu’on lui a répondu que même sous son mandat de président, la WFI avait exempté Vinesh, Bajrang et d’autres des essais pour les Jeux asiatiques de 2018 et que même lors des essais du CWG 2022, les mêmes lutteurs avaient reçu des entrées directes en demi-finale, il a admis que c’était une erreur.

«Nous n’avons pas envoyé ces lutteurs (aux Jeux du Commonwealth) directement, bien que nous leur ayons donné des places directes en demi-finale. Nous avons réalisé plus tard que ce n’était peut-être pas juste et c’est exactement pourquoi nous avons discuté de cette question lors de notre comité exécutif, pris l’avis des entraîneurs, étudié les règles des autres nations et adopté les nouvelles règles lors de l’assemblée générale selon lesquelles de telles exemptions ne seront accordées à aucun lutteur dans aucune situation. Le médaillé olympique de Londres, Yogeshwar Dutt, a également été fortement critiqué par Bajwa.

«Il n’y a rien à célébrer et à être heureux dans la lutte au cours des 6-7 derniers mois. Nous ne voulons pas que les lutteurs reprennent les routes car la lutte a déjà été beaucoup honteuse », a déclaré Dutt sur les réseaux sociaux. « Je demanderais à d’autres comme Ravi Dahiya et Deepak Punia de se manifester et de protester contre cette décision injuste. » On a appris que le médaillé d’argent olympique de Tokyo, Ravi Dahiya, avait déjà exprimé son mécontentement à l’IOA pour son exclusion de la liste d’exemption malgré le respect des critères.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)