Les lutteurs envisagent le prochain mouvement après avoir été libérés de leur détention, Abhinav Bindra-Sunil Chhetri Voice Support

Libérés tard hier soir de leur détention par la police, les lutteurs envisagent toujours leur prochain mouvement même s’ils ont continué à obtenir le soutien de la fraternité sportive après que l’action de la police contre les meilleurs grapplers ait été condamnée sans équivoque par des personnalités politiques et sportives.

Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Sangeeta Phogat, Sakshi Malik et plusieurs autres ont été arrêtés dimanche par la police de Delhi alors qu’ils tentaient de se diriger vers le nouveau bâtiment du Parlement pour le « Mahapanchayat » des femmes.

Des vidéos troublantes d’actions policières contre des lutteurs d’élite ont émergé de Jantar Mantar, qui leur restera désormais interdite. Les lutteurs exigent l’arrestation du chef de WFI Brij Bhushan Sharan Singh.

«Nous vous ferons savoir bientôt quel sera notre prochain déménagement. Nous nous rassemblons encore. J’ai été libéré à 23 heures et Bajrang a été libéré vers minuit. Nous devons encore nous rencontrer dans un lieu commun. Nous en discuterons bientôt », a déclaré l’un des lutteurs protestataires.

La police, qui a déposé des FIR contre le trio de Bajrang, Vinesh, Sakshi et plusieurs autres pour violation de la loi et de l’ordre, a clairement indiqué qu’elle ne permettrait pas aux lutteurs de retourner à Jantar Mantar.

Pendant ce temps, le premier médaillé d’or olympique individuel de l’Inde, Abhinav Bindra, a dénoncé l’action de la police contre les meilleurs lutteurs, affirmant que le traitement infligé aux grapplers le laissait « sans sommeil » et était « hanté » par les images horrifiantes.

Des scènes sans précédent de policiers traînant des joueurs médaillés olympiques et des championnats du monde, dont Sakshi, Vinesh, Punia et Sangeeta Phogat, ont été observées lorsque les lutteurs et leurs partisans ont franchi le cordon de sécurité avant leur marche vers le nouveau bâtiment du Parlement.

« La nuit dernière, j’ai passé une nuit blanche, hantée par les images terrifiantes de mes collègues lutteurs indiens qui protestaient », a tweeté Bindra, alors même que le footballeur indien le plus titré Sunil Chhetri et l’ancien joueur polyvalent indien critiquaient également l’action contre les lutteurs.

La nuit dernière a été blanche, hantée par les images terrifiantes de mes collègues lutteurs indiens qui protestaient. Il est grand temps que nous mettions en place des mesures de protection indépendantes dans toutes les organisations sportives. Nous devons nous assurer que si de telles situations se présentent, elles sont traitées avec la plus grande sensibilité…— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) 29 mai 2023

« Il est grand temps que nous mettions en place des mesures de protection indépendantes dans toutes les organisations sportives. Nous devons veiller à ce que, si de telles situations surviennent, elles soient traitées avec la plus grande sensibilité et le plus grand respect. Chaque athlète mérite un environnement sûr et stimulant », a ajouté Bindra, médaillée d’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 en carabine à air comprimé.

Le capitaine de football indien Sunil Chhetri a tweeté : « Pourquoi faut-il que nos lutteurs soient traînés sans aucune considération ? Ce n’est pas la façon de traiter qui que ce soit. J’espère vraiment que toute cette situation sera évaluée comme il se doit. »

Pourquoi faut-il que nos lutteurs soient traînés sans aucune considération? Ce n’est pas la façon de traiter qui que ce soit. J’espère vraiment que toute cette situation sera évaluée comme il se doit.— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) 28 mai 2023

L’ancien joueur polyvalent indien Irfan Pathan a déclaré qu’une solution au problème devrait être trouvée immédiatement.

« Je suis tellement triste de voir les visuels de nos athlètes. Veuillez résoudre ce problème dès que possible », a tweeté Pathan.