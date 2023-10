Les lutteurs de sumo sont « trop lourds » pour voler

Japan Airlines a conclu que deux avions ne pouvaient pas transporter en toute sécurité des athlètes trop grands en plus du carburant nécessaire.

La compagnie aérienne japonaise Japan Airlines a été contrainte d’effectuer un vol supplémentaire à court terme la semaine dernière après avoir déterminé que deux de ses avions risquaient de dépasser les limites de poids en raison du grand nombre de lutteurs de sumo parmi ses passagers prévus.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle avait pris le « extrêmement inhabituel » mesure de transfert des athlètes de grande taille vers un nouveau vol après avoir conclu que l’avion ne serait pas en mesure de transporter en toute sécurité la quantité de carburant requise en plus des passagers étonnamment gros.

« Il est extrêmement inhabituel pour nous d’effectuer des vols spéciaux en raison des restrictions de poids sur cet avion », a déclaré un porte-parole de Japan Airlines au média Minami-Nippon Shimbun.

Les lutteurs de sumo devaient décoller sur des vols de l’aéroport de Haneda à Tokyo et de l’aéroport d’Itami à Osaka, a rapporté le journal Yomiuri Shimbun, où ils devaient participer à un festival sportif à Amami Oshima, une île à l’extrême sud du Japon.

Le journal ajoute que Japan Airlines a commencé à s’inquiéter d’éventuels problèmes de carburant jeudi dernier lorsqu’elle a découvert que les vols devaient contenir un grand nombre de sumo rikishi (concurrents). L’aéroport d’Amami a été jugé trop petit pour pouvoir faire atterrir en toute sécurité un avion plus gros, obligeant la compagnie aérienne à accueillir 27 lutteurs de sumo avec le nouveau vol spécialement organisé.

Le poids moyen des passagers du sumo a été estimé à 120 kilogrammes (plus de 250 livres), selon le Yomiuri – bien plus que le poids moyen des passagers de 70 kilogrammes. « Je pense que le siège du milieu était le plus difficile » » a déclaré dimanche un athlète de sumo d’âge lycéen anonyme à propos du vol de retour à Haneda dimanche au média local TV Asahi.

Un représentant des athlètes a ajouté : « Je plaisantais sur d’éventuels problèmes de poids, mais cela s’est en fait transformé en problème. Nous avons eu un grand soutien, même si nous sommes un peu fatigués.

Le sumo, l’un des arts martiaux les plus traditionnels du Japon, n’est soumis à aucune restriction de poids, même si bon nombre de ses concurrents les plus dominants sont de très grande taille. Orora, un rikishi d’origine russe qui a pris sa retraite du sport en 2018, est considéré comme le plus grand athlète de l’histoire de ce sport, pesant plus de 290 kilogrammes au sommet de sa renommée.