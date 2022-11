Les lutteurs de Princeton remportent le premier match – Shaw Local

Les lutteurs de Princeton ont ouvert la saison en force mardi soir, battant Morris, 52-20, sur le tapis du Prouty Gym.

Les Tigers ont repéré Morris une avance de 18-0, puis ont enchaîné six décisions consécutives à partir de poids de 132 à 170, dont trois épingles droites, et ont remporté neuf des 11 matchs de l’automne pour gagner à l’extérieur.

“C’était une bonne façon d’ouvrir la saison”, a déclaré l’entraîneur des Tiger, Steve Amy. « J’ai trouvé beaucoup de choses sur lesquelles nous devons continuer à travailler. Il y a beaucoup de nouveaux visages, mais nos gars qui font ça depuis un certain temps se sont vraiment intensifiés.

« Les nouveaux arrivants, c’est la même chose. Les étudiants de première année Augustus (Swanson) et Casey (Etheridge), et le nouveau venu Ian (Morris) arrivent et obtiennent une épingle. Ce sont gros pour nous sur la route. Ils ont fait un excellent travail.”

Après deux victoires par forfait à 132 livres et 138, l’aîné Augie Christiansen a marqué une victoire de 17-4 à 145, n’abandonnant que quatre points d’évasion.

Les quilles tombaient avec Casey Etheridge (0:51) à 152, Preston Arkels (0:20) à 160 et Carson Etheridge (5:49) à 170, donnant aux Tigers une avance de 34-18.

Morris (1:38) à 195 et Swanson (4:44) à 106 ont également gagné à l’automne alors que les Tigers se dirigeaient vers la victoire.

Amy a déclaré que les Tigers avaient des trucs simples sur lesquels travailler.

“Nous avons raté la mi-temps, raté des virages simples que plus tard dans la saison, espérons-le, nous ne manquerons pas”, a-t-il déclaré.

BASKET GARÇONS

Princeton 57, Allman 20 : Les Tigers se sont améliorés à 5-0 avec une victoire au chronomètre à Rock Island mardi soir.

Grady Thompson a récolté 26 points et Teegan Davis en a ajouté 12 pour les Tigers.

EP 49, Bureau Vallée 41 : Le Storm a perdu son domicile et son match d’ouverture de la Conférence de Three Rivers, tombant face aux Panthers mardi soir au Storm Cellar.

Après avoir joué avec une avance de 16-15 à la mi-temps, les Panthers ont ouvert une avance de 33-26 après trois quarts et ont dominé le Storm, 33-25, au cours de la seconde mi-temps pour la victoire sur la route.

Landon Hulsing a mené le Storm avec huit points et Corban Chhim en a ajouté sept.