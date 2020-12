Les lutteurs professionnels d’origine indienne Jinder Mahal (Raj Dhesi), Samir Singh (Harv Sihra) et Sunil Singh (Gurv Sihra) se sont rendus sur Instagram pour étendre leur soutien à la Manifestation continue des agriculteurs en Inde. Alors que Dhesi, un ancien champion de la WWE, a publié une photo de la manifestation prétendant être avec les fermiers punjabi, la voix de ceux qui essaient de subvenir aux besoins de leurs familles doit être entendue de manière pacifique; Les frères Sihra ont posté de vieilles photos de leur séjour au Pendjab, dans lesquelles ils ont également déclaré qu’ils soutenaient les paysans de l’Inde.

Vijender Singh rejoint les agriculteurs qui manifestent à la frontière de Delhi et dit que le prix Khel Ratna reviendra

Dhesi et les frères Sihra sont des lutteurs professionnels canadiens d’origine indienne. Le combattant canadien du MMA Arjun Singh Bhullar a également soutenu la manifestation du fermier avec son propre message, partageant des photos de la manifestation en Inde.

Des milliers d’agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana se sont tenus à divers points frontaliers de Delhi pendant plus d’une semaine pour protester contre les nouvelles lois agricoles, qui craignent de démanteler le système de prix minimum, les laissant à la «merci» des principaux entreprises. Les manifestations des agriculteurs sont contre la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), l’accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles, 2020 et la loi sur les produits essentiels (amendement), 2020.

En soutien aux portests, le boxeur Vijender Singh a prêté sa voix aux agriculteurs, tandis que les boxeurs du Pendjab Kaur Singh, Gurbaksh Singh Sandhu et Jaipal Singh avaient précédemment décidé de rendre leur Padam Shri, Dronacharya Award et Arjuna Award.

Vijender Singh s’est adressé aux fermiers qui protestaient près de la frontière de Singhu, disant que si le gouvernement ne reprenait pas les «lois noires», il leur demanderait de reprendre le prix «Rajiv Gandhi Khel Ratna» qui lui appartenait auparavant. attribué. Le boxeur de 35 ans de Haryana est sur la liste de plusieurs anciens joueurs, y compris les gagnants de Padma Shri et Arjuna qui ont déclaré qu’ils rendraient leurs prix pour soutenir l’agitation des agriculteurs contre les trois lois paysannes du Centre. Vijender a reçu le Rajiv Gandhi Khel Ratna en 2009 après être devenu le premier boxeur indien à remporter une médaille olympique.