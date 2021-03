Les lutteurs de Bundesliga Schalke ont établi une marque douteuse avec le 5e entraîneur de la saison

Schalke 04 a embauché mardi Dimitrios Grammozis, relativement inconnu, comme cinquième entraîneur d’une saison mouvementée.

« Dimanche, Schalke 04 a limogé l’entraîneur-chef Christian Gross et son assistant Rainer Widmayer », a indiqué un communiqué du club.

Le Grammozis, âgé de 42 ans – un ancien milieu de terrain avec 143 apparitions en Bundesliga pour le Hamburger SV, Kaiserslautern et Cologne – a signé un contrat jusqu’en juin 2022, a déclaré le club basé à Gelsenkirchen dans un communiqué.

L’entraîneur grec d’origine allemande reprend une équipe qui se dirige presque certainement vers la deuxième division. Schalke est le dernier de la Bundesliga avec une seule victoire en 23 tours jusqu’à présent. Ils sont à neuf points de sécurité avec 11 tours restants.

« Nous sommes convaincus que nous avons trouvé le bon entraîneur en Dimitrios Grammozis pour le dernier tiers de la saison », a déclaré Peter Knabel dans son nouveau rôle de directeur sportif.

Le club a limogé le prédécesseur de Knabel, Jochen Schneider, lors d’une purge du personnel senior du club dimanche. Christian Gross, quatrième entraîneur de l’équipe de la saison, a également été congédié, ainsi que le coordinateur de l’équipe Sascha Riether, l’entraîneur principal de fitness Werner Leuthard et l’entraîneur adjoint Rainer Widmayer.

Grammozis devait mener sa première séance d’entraînement mercredi avec Mike Buskens et Sven Piepenbrock comme assistants.

Schalke n’a réussi que cinq points de ses 10 matchs de championnat de Gross en charge sur deux mois. Il a mené l’équipe à sa seule victoire de la saison pour mettre fin à une série de 30 matchs sans victoire en Bundesliga, mais n’a pas pu s’appuyer sur cela. David Wagner a été licencié en tant qu’entraîneur en septembre avant que son successeur Manuel Baum ne le suive en décembre. L’équipe a disputé deux matchs sous la direction de l’entraîneur suppléant Huub Stevens avant de nommer Gross.

« Nous connaissons tous la situation sportive, mais indépendamment de cela, il reste 11 matchs de Bundesliga à jouer, et nous voulons les terminer avec le plus de succès possible », a déclaré Knabel. « C’est pourquoi Dimitrios est le bon choix, à la fois professionnellement et personnellement, de notre point de vue. »

Grammozis a commencé sa carrière d’entraîneur avec les équipes de jeunes de Bochum, est devenu entraîneur adjoint de l’équipe senior, puis a pris la relève en tant qu’entraîneur de la deuxième division de Darmstadt. Il fait ses débuts en Bundesliga en tant qu’entraîneur contre la visite de Mayence – une autre équipe combattant la relégation – vendredi.