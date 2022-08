Les lutteurs ajoutent 6 médailles alors que Bajrang, Sakshi et Deepak remportent l’or ; Hockey féminin perd en demi-finale

Les lutteurs indiens étaient dans une forme inquiétante alors qu’ils ont remporté six médailles, dont trois d’or, lors de la huitième journée des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 (CWG). Alors que la lutte libre faisait ses débuts aux Jeux de Birmingham, Bajrang Punia était une classe à part tout en défendant son titre avant que Sakshi Malik ne produise un effort sensationnel pour remporter la médaille d’or et Deepak Punia a également contribué à gonfler le nombre de médailles de l’Inde en remportant l’or 86 kg en style libre masculin.

La fille d’anniversaire Anshu Malik (57 kg) a dû se contenter d’une médaille d’argent lors de sa première apparition en CWG. Divya Kakran a décroché une médaille de bronze en 68 kg, remportant le barrage en seulement 26 secondes alors que Mohit Grewal s’est assuré que l’Inde avait une médaille à montrer dans toutes les catégories vendredi, remportant le barrage de bronze en 125 kg pour couronner une journée réussie avec style.

L’équipe féminine de hockey a eu le cœur brisé lorsqu’elle a perdu 3-0 en fusillade dans des circonstances controversées contre l’Australie en demi-finale. Le match s’était terminé au niveau 1-1 en temps réglementaire, l’Australie prenant l’avantage à la 10e minute grâce à Rebecca Greiner avant que Vandana Katariya n’égalise à la 49e minute.

L’or historique remporté par le quatuor féminin semble avoir inspiré les hommes ainsi que Sunil Bahadur, Navneet Singh, Chandan Kumar Singh et Dinesh Kumar sont revenus de 3-8 après sept bouts pour remporter la rencontre 13-12 contre l’Angleterre hôte pour atteindre la finale. Plus tôt, ils avaient battu les Canadiens Robert Law, Greg Wilson, John Bezear et Cameron Lefresne 14-10 dans les quarts de finale masculin.

Cependant, Lovely Choubey et Nayanmoni Saikia se sont inclinées en quart de finale de la compétition féminine en duo de Lawn Bowls. Ils sont descendus à Sophie Tolchard et Amy Pharaon d’Angleterre 14-18.

Achanta Sharath Kamal a présenté un spectacle sensationnel pour se qualifier pour les demi-finales de ses trois épreuves dans la compétition de tennis de table des Jeux du Commonwealth ici vendredi.

Le champion national à neuf reprises, qui compte jusqu’à 10 médailles CWG à son actif, a participé aux demi-finales du simple messieurs après avoir battu le Nigérian Olajide Omotayo 4-2 dans une compétition palpitante.

Sharath, 40 ans, a également atteint les demi-finales des compétitions de double mixte et masculin avec ses partenaires respectifs.

Il a d’abord fait équipe avec le jeune Sreeja Akula pour étourdir les doubles médaillés d’argent Liam Pitchford et Tin-Tin Ho d’Angleterre 3-2 (11-7 8-11 11-8 11-13 11-9) en quarts de double mixte, puis combiné avec Sathiyan Gnanasekaran pour battre une autre paire anglaise de Tom Jarvis et Sam Walker 3-0 (11-6 11-8 11-4) en double masculin.

Sreeja a également réalisé des performances exceptionnelles pour se qualifier pour les demi-finales du simple féminin pour accompagner sa performance en double mixte.

La joueuse de 24 ans d’Hyderabad a montré des nerfs d’acier en scénarisant une victoire sensationnelle de 4-3 contre Mo Zhang du Canada pour se qualifier pour les demi-finales.

Elle a battu Zhang 9-11 11-4 6-11 9-11 11-5 11-4 11-8 lors de son match de quart de finale.

Gnanasekaran a également atteint les quarts du simple masculin, battant Nicholas Lum 4-2 au NEC Hall.

Cependant, Sanil Shetty a perdu 2-4 face au Nigérian Bode Abiodun.

Sreeja et Sharath étaient auparavant revenus par derrière pour battre les Malaisiens Leond Chee Fang et Ho Ying 5-11 11-2 11-6 11-5, tandis que Sharath et Gnanasekaran ont dépassé les Bangladeshis Bawm Ramhimlian et Ridoy Mohutasin Ahmed 11-6 11-1 11 -4 lors de leur huitième de finale.

La championne en titre Manika Batra, cependant, a connu une mauvaise journée car elle a subi une défaite 0-4 contre Jian Zeng de Singapour en quart de finale du simple féminin pour se retirer de la compétition.

Plus tôt, Manika et Sathiyan avaient perdu 2-3 contre Javen Choong et Karen Lyne de Malaisie, tandis que le duo masculin de Sanil Shetty et Harmeet Desai a également terminé sa campagne avec une défaite 0-3 contre Chew Zhe Yu Clarence et Poh Shao Feng Ethan de Singapour. Dans un autre résultat, Sreeja et Reeth Tennison sont entrés dans les pré-quarts de finale avec une victoire 3-0 sur les Écossaises Lucy Elliott et Rebecca Plaistow.

Plus tôt dans la journée, Manika et Sreeja étaient entrées dans les quarts de finale du simple féminin. Alors que Batra, 27 ans, a battu l’Australien Jee Minhyung 11-4 11-8 11-6 12-10 pour se battre avec le Singapourien Jian Zeng, Sreeja a joué une rencontre angoissante contre Charlotte Carey du Pays de Galles pour se sécuriser. une dernière huit couchette. La joueuse de 24 ans a travaillé dur mais a gardé ses nerfs pour battre Carey 8-11 11-7 12-14 9-11 11-4 15-13 12-10.

Pendant ce temps, Reeth Tennison, s’est retirée dans l’épreuve du simple féminin après avoir été battue par Feng Tianwei de Singapour en huitièmes de finale.

Tianwei s’est avéré trop fort pour Tennison puisque ce dernier a été battu 11-2 11-4 9-11 11-3 11-4.

Sur la piste d’athlétisme, le quatuor masculin du relais 4*400m composé de Noah Nirmal, Amol Jacob, Md. Anas et Md. Ajmal s’est qualifié pour la finale avec une deuxième place dans sa manche-2. Leur temps de 3:06:97 était derrière le Kenya 3:06:76. L’Indienne Jyothi Yarraji a terminé quatrième de sa manche avec un chrono de 13.18s. Elle était 10e au général. Ancy Sojan Edappilly a terminé 6e avec un meilleur saut de 6,25 dans le tour de qualification – Groupe A comme

Hima Das n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 m féminin alors que la joueuse de 22 ans originaire d’Assam a terminé troisième de la demi-finale 2 avec un temps de 23,42 secondes, en deçà de la barre des coupures de seulement 0,01 seconde.

Joshna Chinappa et Dipika Pallikal ont perdu contre Yiwen Chan et Ainaa Ampandi 2-11, 7-11 en quart de finale du double féminin alors que Velavan Senthilkumar et Abhay Singh ont remporté leur huitième de finale du double masculin contre Douglas Kempsell et Alan Clyne 8-11, 11-10, 11-8.

Deepika Pallikal et Sourav Ghosal ont réservé leur place en demi-finale alors qu’ils Grinham Rachael et Alexander Zac d’Australie 11-9, 11-5.

