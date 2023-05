Les luttes se poursuivent pour des milliers de personnes en Floride 8 mois après l’ouragan Ian alors que la nouvelle saison des tempêtes se profile

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Il y a huit mois, le chef Michael Cellura travaillait dans un restaurant et venait d’emménager dans une nouvelle maison de camping chic à Fort Myers Beach. Maintenant, après que l’ouragan Ian a balayé tout cela, il vit dans sa vieille berline Infiniti avec un chihuahua à poil long de 15 ans nommé Ginger.

Comme des centaines d’autres, Cellura s’est retrouvée sans abri après que l’ouragan de catégorie 5 a soufflé sur l’île-barrière en septembre dernier avec des vents féroces et une onde de tempête pouvant atteindre 4 mètres. Comme beaucoup, il a eu du mal à naviguer dans les paiements d’assurance, à comprendre la bureaucratie fédérale et étatique de l’aide et à trouver simplement un endroit pour se doucher.

« Nous sommes nombreux, comme moi, à être déplacés. Nulle part où aller », a déclaré Cellura, 58 ans, lors d’une récente interview à côté de sa voiture, assis dans un parking commercial avec d’autres survivants de la tempête logés dans des véhicules récréatifs, un autobus scolaire converti, voire un conteneur d’expédition. « Il y a beaucoup de sans-abri ici, beaucoup de gens vivant dans des tentes, beaucoup de gens en difficulté. »

La récupération est loin d’être complète dans les régions durement touchées de Fort Myers Beach, Sanibel et Pine Island, la saison des ouragans de l’Atlantique de cette année commençant officiellement le 1er juin. , cinq à neuf devenant des ouragans et un à quatre se transformant en ouragans majeurs avec des vents supérieurs à 110 mph (177 km/h).

Un autre modèle météorologique qui peut supprimer les tempêtes de l’Atlantique est le réchauffement El Niño attendu cette année dans l’océan Pacifique, selon les experts. Pourtant, les eaux de plus en plus chaudes du bassin atlantique alimentées par le changement climatique pourraient compenser l’effet El Nino, selon les scientifiques.

Dans le sud-ouest de la Floride, des tas de débris sont partout. Des travaux de démolition et de construction sont en cours dans toute la région. Des camions remplis de sable grondent pour réalimenter les plages érodées. Des dalles de béton vierges révèlent où des bâtiments, dont beaucoup étaient autrefois de charmantes structures vieilles de plusieurs décennies qui donnaient aux villes leur ambiance de plage détendue, ont été emportés ou démolis.

Certaines personnes, comme Jacquelyn Velazquez, résidente de Fort Myers Beach, vivent dans des camping-cars ou des tentes sur leur propriété en attendant des contrôles d’assurance ou des permis de construire lents pour restaurer leur vie.

« C’est, vous savez, c’est en un claquement de doigt. Votre vie ne sera plus jamais la même », a-t-elle déclaré à côté de son camping-car, fourni dans le cadre d’un programme d’État. « Ce ne sont pas les choses que vous perdez. C’est juste essayer de revenir à une certaine normalité.

Ian a fait plus de 156 morts aux États-Unis, la grande majorité en Floride, selon un rapport complet de la NOAA sur l’ouragan. Dans le comté de Lee durement touché – emplacement de Fort Myers Beach et des autres villes balnéaires – 36 personnes sont mortes de noyade lors d’une onde de tempête et plus de 52 000 structures ont été endommagées, dont plus de 19 000 détruites ou gravement endommagées, selon un rapport de la NOAA.

Même avec l’aide de l’État et du gouvernement fédéral, l’ampleur de la catastrophe a submergé ces petites villes qui n’étaient pas prêtes à faire face à tant de problèmes à la fois, a déclaré Chris Holley, ancien directeur municipal par intérim de Fort Myers Beach.

« Le plus grand défi est probablement la folie du processus d’enlèvement des débris. Nous y serons encore six mois », a déclaré Holley. « L’autorisation est un énorme, énorme problème pour une petite ville. Le personnel ne pouvait tout simplement pas le gérer.

Ensuite, il y a les batailles avec les compagnies d’assurance et la manière d’obtenir des aides étatiques et fédérales, qui se chiffrent en milliards de dollars. Robert Burton et sa partenaire Cindy Lewis, tous deux âgés de 71 ans et originaires de l’Ohio, dont la maison mobile a été détruite par une onde de tempête, ont passé des mois à vivre avec des amis et de la famille jusqu’à ce qu’un petit appartement soit finalement fourni par l’Agence fédérale de gestion des urgences. Ils peuvent y rester jusqu’en mars 2024 pendant qu’ils cherchent une nouvelle maison.

Leur parc de maisons mobiles à côté de la chaussée de Sanibel est une ville fantôme, remplie de maisons inondées qui seront bientôt démolies, beaucoup d’entre elles avec des meubles en ruine à l’intérieur, des vêtements encore dans les placards, des œuvres d’art encore sur les murs. La plupart des maisons avaient au moins trois pieds d’eau à l’intérieur.

« Personne n’a de maison. Ce parc ne sera pas rouvert en tant que communauté résidentielle », a déclaré Lewis. « Alors tout le monde a perdu. »

L’Office of Insurance Regulation de l’État a estimé que la perte totale assurée d’Ian en Floride était de près de 14 milliards de dollars, avec plus de 143 000 réclamations toujours ouvertes sans paiement ou des réclamations payées mais pas entièrement réglées au 9 mars.

Avec autant de personnes dans les limbes, des endroits comme l’église baptiste de plage fortement endommagée à Fort Myers Beach offrent une bouée de sauvetage, avec un garde-manger, un stand de repas chauds, des douches et même une laverie à la disposition de tous. Le pasteur Shawn Critser a déclaré qu’environ 1 200 familles par mois sont servies à l’église grâce à des dons.

« Nous ne sommes pas en train de nourrir d’urgence maintenant. Nous sommes en mode de récupération après sinistre », a déclaré Critser. « Nous voulons que cela continue. Nous voulons avoir une présence constante.

Dans la ville voisine de Sanibel, les dégâts persistants ne sont pas aussi répandus, bien que de nombreuses entreprises restent fermées pendant leur réparation et que les débris de la tempête soient partout. Sept magasins de détail locaux ont emménagé dans un centre commercial sur le continent de Fort Myers, dans l’espoir de continuer à fonctionner en attendant les paiements d’assurance, les permis de construction ou les deux avant de retourner sur l’île.

Ils s’appellent eux-mêmes les « Sanibel Seven », a déclaré Rebecca Binkowski, propriétaire de MacIntosh Books and Paper qui fait partie de Sanibel depuis 1960. Elle a déclaré que son magasin n’avait pas d’assurance contre les inondations et avait perdu environ 100 000 $ de livres et de meubles dans la tempête.

« Le fait est que nous pouvons remettre nos entreprises en marche, mais sans hôtels pour accueillir les gens, sans que notre communauté ne recule, il sera difficile de faire des affaires », a-t-elle déclaré. « Vous espérez que c’est toujours une communauté forte. »

Pourtant, le sentiment chez de nombreux survivants est celui de l’espoir pour l’avenir, même s’il semble très différent.

Cellura, le chef vivant dans sa voiture, a un nouveau travail dans un autre endroit du restaurant Nauti Parrot sur le continent. L’assurance n’a remboursé que le montant du prêt impayé de son camping-car détruit et il n’était pas admissible à l’aide de la FEMA, ce qui ne lui laissait pratiquement rien pour recommencer et les loyers des appartements augmentaient rapidement.

Mais, après 22 ans sur l’île, il n’abandonne pas.

« Je crois que les choses vont s’arranger. Je suis fort. Je suis un survivant », a-t-il déclaré. « Chaque jour, je me réveille, c’est un autre jour pour continuer et essayer d’améliorer les choses. »

______

La journaliste visuelle AP Laura Bargfeld et la photographe Rebecca Blackwell ont contribué à cette histoire.