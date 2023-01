Les luttes pour l’élection du président de Kevin McCarthy pointent vers une année chaotique à la Chambre

Malgré le chaos qui engloutit actuellement la candidature de Kevin McCarthy pour devenir président de la Chambre, les républicains de la chambre finiront probablement par se retrouver unis autour d’un candidat président du GOP.

Après cela, les choses pourraient devenir vraiment effrayantes.

Le problème central est que la Chambre doit éventuellement faire certaines choses – des choses qui sont plus importantes sur le fond et plus compliquées que de simplement choisir un leader. Plus précisément, la Chambre doit financer le gouvernement fédéral et elle doit relever le plafond de la dette pour éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique sur la dette nationale.

Parvenir à un accord avec les démocrates du Sénat et le président Joe Biden est nécessaire pour les deux. Pourtant, la majorité du GOP à la Chambre est assez étroite – ils comptent 222 membres, alors que 218 sont nécessaires pour une majorité à la Chambre. Donc, pour faire passer quoi que ce soit, les dirigeants républicains doivent soit convaincre presque tous les membres querelleurs du flanc droit du parti (ce qui, selon les événements de cette semaine, sera extrêmement difficile), soit gagner les démocrates (ce qui pourrait aliéner la droite et la terre le parti directement dans une autre élection contestée du président).

Les 20 républicains de la Chambre qui se sont opposés à la présidence de McCarthy à un moment donné mardi, lui refusant la majorité des voix dont il avait besoin pour gagner, diffèrent sur les questions qui semblent les émouvoir le plus. Certains, comme Chip Roy (TX) et Scott Perry (PA), sont des idéologues anti-dépenses gouvernementales. D’autres, comme Paul Gosar (AZ) et Lauren Boebert (CO), sont des conspirateurs. Certains, comme Matt Gaetz (FL), ne sont peut-être que des mécontents malfaisants.

Pourtant, tous voient un avantage à bafouer l’establishment du GOP et ce qu’ils décrivent comme la politique de Washington comme d’habitude. Et ils ont déployé leurs muscles pour montrer que, oui, ils sont vraiment assez têtus pour mettre un terme aux plans de leur parti. Ainsi, celui qui finira par devenir orateur sera chargé d’un exercice d’équilibre apparemment impossible – maintenir un soutien conservateur suffisant pour rester orateur, tout en empêchant un désastre au pouvoir.

En d’autres termes, le chaos de la présidence pourrait bien présager un effondrement catastrophique de la gouvernance américaine sur le plafond de la dette et les problèmes de financement cette année – ou du moins une situation très tendue jusqu’à ce qu’un accord puisse être conclu.

Cela a été une dynamique constante des majorités du House GOP depuis les années Tea Party

Depuis la dernière fois que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants d’une majorité démocrate – la vague du Tea Party lors des élections de mi-mandat de 2010 sous le président Obama – le même problème n’a cessé d’affliger leurs majorités : un flanc droit récalcitrant qui les empêche d’atteindre les objectifs de base. tâches gouvernementales.

Plus précisément, ce flanc droit a été convaincu par l’idée qu’une Chambre républicaine devrait essayer de tenir en otage une législation incontournable jusqu’à ce que le président démocrate et le Sénat acceptent de promulguer les principales priorités conservatrices dans la loi.

Pendant les années Obama, bon nombre de ces conservateurs étaient intrinsèquement méfiants à l’égard des projets de loi de dépenses du gouvernement qui passait généralement avec un soutien bipartite. Ils ont donc fait pression sur les chefs de parti pour qu’ils s’engagent dans des confrontations très médiatisées avec les démocrates.

La première de ces confrontations a porté sur le plafond de la dette, qui est en fait un plafond sur le montant de la nouvelle dette que le gouvernement fédéral peut émettre et qui doit être augmentée périodiquement. Les positions partisanes sur le relèvement du plafond de la dette remontent à des décennies, mais en 2011, les républicains de la Chambre semblaient terriblement sérieux à ce sujet, menaçant de faire défaut à moins que les démocrates n’acceptent de réduire considérablement les dépenses et attisant les craintes d’une catastrophe économique. (Un accord a finalement été conclu.)

Puis, en 2013, le GOP a d’abord refusé de financer le gouvernement à moins qu’Obamacare ne soit financé, provoquant une fermeture du gouvernement qui a duré un peu plus de deux semaines avant que les dirigeants républicains ne cèdent.

Les tensions internes du parti se sont finalement avérées trop difficiles à gérer pour le président John Boehner, et après la pression du nouveau House Freedom Caucus – qui est devenu le principal organe organisateur de la droite dure de la chambre – puis-Rep. Mark Meadows, il a démissionné en 2015. Son remplaçant potentiel, Kevin McCarthy, s’est ensuite désisté avant le vote à cause de l’opposition de la droite. En fin de compte, cependant, suffisamment de partisans de la ligne dure se sont installés pour Paul Ryan en tant que nouveau président et la Chambre a évité de nouvelles batailles législatives tendues pour le reste de la présidence d’Obama. Le Congrès est revenu au statu quo où les projets de loi de crédits ont été adoptés par la Chambre du GOP avec un soutien bipartite malgré des dizaines de dissidents à droite.

L’élection de Donald Trump a alors brouillé la dynamique de ces combats, et du Parti républicain idéologiquement. Le Freedom Caucus s’agitait toujours contre les dépenses, mais l’immigration, la guerre culturelle et l’allégeance personnelle à Trump ont toutes pris de l’importance en tant que problèmes, et les batailles sur la taille et la portée de la gouvernance en soi sont devenues relativement moins consommatrices.

La boucle catastrophique de la gouvernance du président de la Chambre républicaine

Pourtant, les grands combats législatifs de cette année sont très susceptibles de revenir sur ces sujets éprouvés du financement gouvernemental et du plafond de la dette pour une raison simple – c’est ce que le Congrès doit faire, et sur lequel les démocrates ont besoin de la coopération républicaine. (Les projets de loi autonomes controversés adoptés par les républicains de la Chambre peuvent être ignorés en toute sécurité par le Sénat démocrate.)

Mais l’acte d’équilibre auquel McCarthy ou l’orateur qui sera nommé plus tard sera confronté est encore plus délicat que celui qui a abattu Boehner.

D’une part, 222 républicains est une majorité beaucoup plus petite que celle que le président Boehner a jamais eue (sa plus petite majorité était de 234). Cela signifie que l’orateur ne peut perdre que cinq voix du GOP avant de devoir compter sur les démocrates pour faire passer quelque chose. En termes simples, il y a beaucoup plus de cinq républicains dont les votes seront difficiles à gagner sur ces projets de loi incontournables. Les quelque 19 partisans de la ligne dure anti-McCarthy ne sont pas tous intensément concentrés sur la réduction de la taille du gouvernement, mais plusieurs d’entre eux le sont.

La solution semble évidente : les projets de loi incontournables doivent être adoptés, sinon le parti du président paiera un prix politique élevé, de sorte que le président devra compter sur certains démocrates pour les faire franchir la ligne d’arrivée.

Le problème est que lorsqu’un président du GOP conclut un accord avec les démocrates, les conservateurs seront en colère. Ils pourraient bien être assez en colère pour présenter une « motion pour libérer le fauteuil ». Il s’agit d’une motion privilégiée qui peut essentiellement forcer un vote de défiance à l’encontre de l’orateur devant l’ensemble de la Chambre. Et si l’orateur perd ce vote, la Chambre se retrouverait là où c’est en ce moment – une élection ouverte des orateurs.

Pendant la plus grande partie de l’histoire de la Chambre, n’importe quel député pouvait présenter une telle motion. En 2019, les démocrates ont modifié les règles afin qu’une majorité d’un parti soit requise. Mais les républicains anti-McCarthy ont exigé que le seuil soit à nouveau abaissé à un seul membre. Dans un effort pour gagner les voix des récalcitrants, McCarthy a proposé d’abaisser le seuil à cinq membres. En fait, cela donnerait à cinq fauteurs de troubles la possibilité de rouvrir l’élection du président, à moins que les démocrates ne libèrent McCarthy. Jusqu’à présent, cette concession et d’autres n’ont pas suffi.

Le tableau d’ensemble est qu’il n’est pas clair qu’une majorité gouvernementale de 218 de ces 222 républicains soit possible. L’orateur pourrait bien avoir besoin de s’appuyer assez régulièrement sur les votes démocrates – pour relever le plafond de la dette, pour financer le gouvernement, pour rejeter une motion visant à libérer le fauteuil. Pourtant, la recherche de ces votes démocrates rendra cet orateur anathème à droite, conduisant à une opposition conservatrice croissante et peut-être à son renversement.

Comment s’en sortir ?

Il n’y a que deux vraies façons de sortir de la boucle catastrophique.

L’une est par le biais d’une majorité bipartite au pouvoir à la Chambre, avec des démocrates et des républicains. Dans un sens, il s’agit d’une fanfiction centriste – un accord formel de partage du pouvoir est extrêmement improbable, en raison de l’animosité entre les deux parties. Pourtant, dans un autre sens, les majorités républicaines de la Chambre se sont appuyées sur les votes démocrates pour faire passer les projets de loi de financement gouvernementaux incontournables depuis l’administration Obama.

La deuxième solution consiste pour les dirigeants du GOP à convaincre d’une manière ou d’une autre la droite dure de se détendre. Et vous pourriez dire, bonne chance avec ça, mais cela a fonctionné dans le passé – au moins pendant un certain temps.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, lorsque Boehner a été contraint de démissionner en 2015 et que Ryan est devenu son remplaçant, c’était essentiellement tout pour les grands combats de dépenses de l’ère Obama. Il aurait été possible pour les conservateurs incendiaires d’utiliser la motion pour libérer le fauteuil contre Ryan, mais ils ne l’ont jamais fait – ils étaient convaincus d’avoir fait valoir leur point de vue. De même, les dirigeants du House GOP ont réussi à éviter une nouvelle confrontation au plafond de la dette après la crise de 2011, et après leur débâcle de fermeture de 2013, ils n’ont pas continué à se cogner la tête contre le mur, déclenchant de nouvelles fermetures sous Obama.

La question est de savoir si le nouveau président du GOP sera suffisamment habile politiquement pour arriver au bord du gouffre et en retirer ses membres dans les batailles législatives de cette année – en particulier sur le plafond de la dette, en raison des risques de crise économique là-bas. Sera-t-il capable de convaincre suffisamment de républicains que, oui, le gouvernement doit être financé, et le plafond de la dette doit être relevé, et le Sénat démocrate et le président Biden ne vont pas simplement se soumettre docilement à des ultimatums ?

Si le nouveau GOP s’avère trop dysfonctionnel pour accepter cela, nous pourrions nous retrouver dans une confrontation dangereuse – une confrontation dans laquelle Biden pourrait devoir explorer des options pour aborder le plafond de la dette sans le soutien du Congrès.