Les luttes intestines s’intensifient avec le Kansas GOP prêt à choisir un nouveau chef

TOPEKA, Kan. (AP) – Les républicains se battent pour savoir qui dirigera le GOP du Kansas pour les deux prochaines années, et les frustrations suscitées par deux défaites électorales clés l’année dernière dans l’État à tendance GOP ont intensifié l’acrimonie qui agite déjà le parti à l’échelle nationale.

Le comité d’État du Parti républicain du Kansas a été mis en place samedi pour choisir les officiers qui superviseront les opérations du parti jusqu’aux élections de 2024. Le concours pour la présidence oppose Helen Van Etten, ancienne membre du Comité national républicain, et Mike Brown, qui a promu les théories du complot électoral lors d’une course infructueuse au poste de secrétaire d’État du Kansas l’année dernière.

Certains républicains présentent le concours comme opposant l’establishment du parti à une aile anti-establishment. La question clé peut être de savoir qui est perçu comme le combattant le plus bruyant et le plus agressif.

Le vote intervient trois mois après que la gouverneure démocrate Laura Kelly a été réélue de justesse, et la seule démocrate de la délégation du Congrès de l’État, la représentante américaine Sharice Davids, a remporté un autre mandat haut la main. Le GOP détenant un avantage en matière d’inscription des électeurs, les démocrates du Kansas remportent de grandes courses en attirant les votes des républicains modérés et des électeurs indépendants, tandis que les républicains l’emportent généralement lorsque le parti est unifié.

“J’espère juste que cela ne deviendra pas incontrôlable”, a déclaré le président du Sénat du Kansas, Ty Masterson, un républicain de la région de Wichita, avant la réunion de samedi. « Les maisons divisées tombent, c’est comme ça. Il faut ramener l’unité dans le parti.

Les luttes intestines sont particulièrement intenses dans le comté de Johnson, dans la région de Kansas City, le comté le plus peuplé de l’État, qui abrite à la fois Brown et le président sortant Mike Kuckelman. Les banlieues aisées du comté étaient autrefois des bastions du GOP, mais depuis 2018, elles sont devenues nettement plus démocrates – et ont été cruciales pour les victoires de Kelly et Davids.

Le nouveau président du GOP du comté de Johnson, un allié de Brown préoccupé par le «fluage violet» du comté, a déclaré aux membres du comité d’État du GOP que Kuckelman avait été «absolument odieux» dans son traitement de Brown. Kuckelman a riposté avec plusieurs e-mails, dont un accusant Brown d’être doux en s’opposant à l’avortement et en soutenant les droits des armes à feu.

Les républicains se battaient également avant la réélection de la présidente du RNC, Ronna McDaniel, le mois dernier. Elle a fait face à l’opposition de l’aile ultra-Make America Great Again du parti bien qu’elle ait été choisie pour le poste en 2016 par l’ancien président Trump.

Dans le Michigan, deux candidats du GOP à l’échelle de l’État qui ont nié la victoire électorale du président Joe Biden en 2020 cherchaient des bureaux de parti. Dans le Nebraska l’année dernière, les républicains qui soutiennent Trump ont limogé le président de l’État lors d’une convention tumultueuse à la suite de la défaite d’un candidat soutenu par Trump lors de la primaire du GOP pour le poste de gouverneur.

Au Kansas, Van Etten, audiologiste à la retraite, est militante du GOP depuis des décennies et a siégé au comité national de 2008 à 2020. Elle est également une ancienne membre du conseil d’État qui supervise le système d’enseignement supérieur de l’État. Elle n’a pas occupé de mandat électif.

Elle a été décrite comme la candidate de l’establishment. Interrogée à ce sujet, Van Etten a déclaré que si elle était considérée comme établie en raison de ses années de service au GOP, alors, “Tous les membres du comité d’État, 70% d’entre eux sont établis.”

“Si vous dites que l’establishment est celui qui a déjà été élu, ce n’est pas moi”, a-t-elle déclaré.

Brown, un autre militant de longue date du GOP, est un entrepreneur en construction qui a siégé à la Johnson County Commission avant de perdre son siège en 2020. Il a perdu la primaire du GOP pour le poste de secrétaire d’État au républicain sortant Scott Schwab, qui s’est porté garant de l’intégrité des élections au Kansas.

Bien que Brown ait refusé d’être interviewé avant la réunion de samedi, il a déclaré aux républicains dans un e-mail : “Je fais clairement peur à l’establishment parce qu’ils continuent de me frapper à fond, mais je ne m’en vais ni ne démissionne.”

Dans un e-mail de décembre adressé à ses collègues républicains, Brown a appelé McDaniel à démissionner de son poste de président du RNC.

“Il y a un bon nombre de républicains qui sont frustrés par le statu quo”, a déclaré le sénateur de l’État Tim Shallenburger, ancien président du GOP et trésorier de l’État. “Je suppose que si vous êtes pour Mike Brown, vous voulez du changement, vous voulez un leadership plus audacieux et plus fort.”

Bien que Kuckelman n’ait officiellement approuvé personne dans la course à la présidence, il a félicité Van Etten avant la réunion en tant que « rassembleur ».

“Les gens la connaissent à l’échelle nationale dans le Parti républicain”, a ajouté Kuckelman.

