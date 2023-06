Les luttes intestines entre les lieutenants de Poutine semblent révéler des signes de « profond dysfonctionnement »

La vidéo était choquante – non seulement pour ce qu’elle montrait, mais aussi pour ce qui était dit.

Yevgeny Prigozhin, le chef millionnaire au franc-parler de l’entrepreneur militaire privé Wagner, s’est tenu devant les corps ensanglantés de ses troupes tuées en Ukraine et a crié des insultes criblées de jurons aux chefs militaires russes, les blâmant pour le carnage.

« Ils sont venus ici en tant que volontaires et ils sont morts pour vous laisser vous prélasser dans vos bureaux en bois rouge », a crié Prigozhin. «Vous êtes assis dans vos clubs chers, vos enfants profitent de la bonne vie et tournent des vidéos sur YouTube. Ceux qui ne nous donneront pas de munitions seront dévorés vivants en enfer !

C’était une démonstration inquiétante pour les Russes habitués à plus de deux décennies de régime strictement contrôlé par le président Vladimir Poutine – des années avec peu de signes de luttes intestines entre ses principaux lieutenants.

La vidéo de Prigozhin en mai et ses autres diatribes contre les dirigeants militaires ont rencontré le silence de Poutine, ainsi que des hauts gradés. Certains voient l’échec de Poutine à étouffer les luttes intestines comme un signe de changements potentiels sur la scène politique russe qui préparent le terrain pour davantage de batailles internes.

La rupture de Prigozhin avec l’armée a été ignorée par la télévision contrôlée par l’État, où la plupart des Russes obtiennent leurs informations, bien qu’elle soit suivie de près par les lecteurs et les téléspectateurs politiquement actifs et ultrapatriotes sur les réseaux sociaux, qui partagent son mépris pour les chefs militaires.

Bien qu’il n’y ait aucune indication que Poutine perd de son influence, « il y a des signes croissants de dysfonctionnement profond, d’anxiété, d’inquiétude à propos de la guerre et de réels problèmes pour mobiliser les ressources nécessaires pour la combattre efficacement », a déclaré Nigel Gould-Davies, chercheur principal pour Russie et Eurasie à l’Institut international d’études stratégiques et éditeur de son étude stratégique.

La querelle de Prigozhin avec les chefs militaires remonte à des années, et elle s’est répandue au grand jour au milieu des combats pour la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, menés par ses mercenaires. Cela a poussé le propriétaire de Wagner, âgé de 62 ans, surnommé « le chef de Poutine » pour ses lucratifs contrats de restauration au Kremlin, au premier plan de la politique russe et a signalé ses ambitions croissantes.

Il a critiqué de manière cinglante le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov, comme étant faibles et incompétents dans des déclarations moqueuses pleines de langage vulgaire. À un moment donné, il a même allégué que l’armée avait posé des mines sur la route que ses combattants prévoyaient d’emprunter et avait ouvert le feu sur eux.

Avec ses remarques grossières, Prigozhin s’est aventuré sur un territoire où seul Poutine était allé auparavant : au fil des ans, le dirigeant russe a parfois rompu le décorum avec une remarque terreuse ou une blague déplacée, tandis que les hauts responsables ont utilisé un langage soigneusement formulé.

Dans une vidéo ultérieure, Prigozhin a fait une déclaration que certains ont interprétée comme une attaque à peine voilée contre Poutine lui-même. Il a déclaré que pendant que ses hommes mouraient en raison de l’incapacité du ministère de la Défense à fournir des munitions, un « grand-père heureux pense qu’il va bien », puis a fait référence à ce « grand-père » avec une obscénité.

Le commentaire brutal a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, où il a été largement considéré comme une référence à Poutine. Prigozhin a dit plus tard qu’il parlait de Gerasimov.

« Prigozhin navigue maintenant beaucoup plus près du vent qu’il ne l’a jamais fait », a déclaré Gould-Davies à l’Associated Press.

Sergei Markov, un commentateur politique pro-Kremlin, a décrit Prigozhin comme « le deuxième homme le plus populaire après Poutine » et un « symbole de la victoire militaire de la Russie pour des millions de personnes ».

Poutine a besoin des mercenaires de Prigozhin à un moment où l’armée régulière se remet encore des revers du début de l’invasion. La position du chef Wagner a été renforcée après que l’armée privée a capturé Bakhmut le mois dernier dans la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, s’appuyant sur des dizaines de milliers de condamnés à qui on avait promis la grâce s’ils survivaient à six mois de combats.

« Poutine domine le système, mais il dépend toujours en quelque sorte d’un petit nombre de grandes personnes pour mettre en œuvre sa volonté, pour lui fournir les ressources nécessaires pour exécuter ses ordres, y compris la guerre », a déclaré Gould-Davies à AP.

Alors que Poutine peut s’en tenir à maintenir diverses factions divisées et ensuite intervenir pour « décider qui gagne et qui perd, et qui est en haut et qui est en bas », le processus érode l’autorité du gouvernement en temps de guerre, a déclaré Gould-Davies.

« C’est peut-être une façon de maintenir le système politique en marche, mais ce n’est certainement pas la façon de mener la guerre, car si vos forces militaires sont divisées et si elles ne combattent pas ensemble efficacement, alors vos opérations militaires en souffriront en conséquence et c’est exactement ce qui se passe ici », a-t-il dit.

Mark Galeotti, un expert basé à Londres sur la politique et la sécurité russes, a noté que les luttes intestines se poursuivaient alors même que l’Ukraine en était aux premiers stades de sa contre-offensive tant attendue – « un moment où vraiment tout le monde devrait avoir un seul objectif commun ».

Dans un podcast récent, il a émis l’hypothèse que l’incapacité de Poutine à résoudre les différends politiques pourrait être enracinée dans un manque d’intérêt, une focalisation sur d’autres questions ou, plus probablement, une réticence à prendre parti.

« Cela soulève également des questions sur sa capacité globale à faire son travail », a déclaré Galeotti. « C’est la seule chose, le seul travail qu’il ne peut pas vraiment externaliser, et il n’essaie même pas. »

L’absence de réponse des chefs militaires aux insultes de Prigozhin semblait indiquer qu’ils n’étaient pas sûrs que Poutine soit de leur côté.

Le gouverneur régional de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, était une autre cible récente de Prigozhin, à la suite de leur conflit de longue date enraciné dans la réticence de Beglov à attribuer des contrats lucratifs aux entreprises de Prigozhin. Tout comme les chefs militaires, Beglov n’a pas réagi.

Prigozhin s’est allié à d’autres responsables bellicistes, dont le gouverneur de Tula Alexei Dyumin, un ancien garde du corps de Poutine considéré par beaucoup comme un successeur potentiel. La tête de Wagner a également gravité pendant un certain temps vers Ramzan Kadyrov, le chef régional de la Tchétchénie soutenu par Moscou. Tout en dénonçant la plupart des hauts responsables militaires, Prigozhin a parlé avec approbation du général Sergei Surovikin, qui a dirigé les forces russes en Ukraine pendant plusieurs mois avant que Poutine ne nomme Gerasimov pour superviser les opérations.

Mais certaines de ces alliances ont été fragiles.

Alors que Kadyrov a d’abord fait l’éloge de Prigozhin et a soutenu certaines de ses critiques des chefs militaires, il a ensuite changé de cap et l’a critiqué pour avoir semblé défaitiste. Les lieutenants de Kadyrov sont allés plus loin, fustigeant les efforts de Wagner à Bakhmut après que Prigozhin ait fait des commentaires dédaigneux sur les combattants tchétchènes en Ukraine. Le bras droit de Kadyrov, Magomed Daudov, a déclaré sans ambages que Prigozhin aurait été exécuté pour de telles déclarations pendant la Seconde Guerre mondiale.

Prigozhin a rapidement reculé, affirmant qu’il n’exprimait que des inquiétudes concernant les opérations russes.

Prigozhin a esquivé les questions sur ses ambitions, mais dans un mouvement qui reflétait son désir de gagner en influence politique, il a récemment fait une tournée en Russie, poursuivant un déluge de commentaires violents.

« Il y a des signes qu’il cherche une sorte d’avenir politique », a observé Gould-Davies.

Même si Prigozhin doit sa position et sa richesse à Poutine, il joue le rôle d’outsider avec ses critiques de certains dirigeants et en essayant de faire appel aux masses au milieu des revers en Ukraine, a déclaré Andrei Kolesnikov du Carnegie Endowment.

« Il se présente comme un ennemi des élites, même s’il est un produit du système de Poutine, l’incarnation de son régime et des contrats d’État », a déclaré Kolesnikov. « Prigozhin joue un politicien indépendant, faisant monter les enchères et testant les limites du système. Mais ce n’est techniquement et physiquement possible que tant que Poutine le trouve utile et s’amuse de ses frasques.

Dans une démonstration de soutien à l’armée, Poutine a soutenu la demande du ministère de la Défense pour que toutes les entreprises privées signent des contrats avec lui – ce que Prigozhin a refusé de faire.

Et dans un autre signe, l’administration de Poutine pourrait enfin réduire Prigozhin à sa taille, les chaînes d’applications de messagerie connectées au Kremlin diffusaient des photos de ses enfants en train de faire la fête, dont une fille à Dubaï, en représailles apparentes aux attaques de Prigozhin contre la fille du ministre de la Défense.

Prigozhin a appelé à une guerre totale avec l’Ukraine, y compris une mobilisation nationale totale et l’introduction de la loi martiale en Russie – des appels salués par certains faucons.

Mais Kolesnikov note que la grande majorité des Russes qui sont pour la plupart apathiques ou peu disposés à faire de plus gros sacrifices pourraient être effrayés et consternés par ce message.

Il met en garde contre la surestimation de l’influence et des perspectives politiques de Prigozhin et la sous-estimation de l’autorité de Poutine.

« Il suffit au commandant en chef de bouger son doigt pour faire disparaître le chef wagnérien », a déclaré Kolesnikov.

