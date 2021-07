Les luttes intestines entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis menacent l’avenir du groupe pétrolier

KARIM SAHIB | AFP via Getty Images

Le secrétaire général de l’OPEP Mohammed Sanusi Barkindo (à gauche), le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman (au centre) et le ministre russe de l’Énergie, Alexander Novak (à droite), assistent à une réunion Opec-JMMC dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, le 12 septembre 2019.

LONDRES — Le groupe de producteurs de pétrole OPEP est plongé dans la crise, avec des luttes intestines entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soulevant des questions sur l’avenir de l’alliance énergétique.

L’OPEP et les partenaires non membres de l’OPEP, un groupe de certains des producteurs de pétrole les plus puissants du monde, ont brusquement abandonné leur projet de se réunir à nouveau lundi après que les réunions de la semaine dernière n’ont inopinément réussi à négocier un accord sur la politique de production de pétrole. Le groupe n’a pas fixé de nouvelle date pour reprendre les pourparlers.

Cela signifie qu’aucun accord n’a été trouvé sur une éventuelle augmentation de la production de brut au-delà de la fin juillet, laissant les marchés pétroliers dans les limbes au moment même où la demande mondiale de carburant se remet de la pandémie de coronavirus en cours.

« L’OPEP+ a connu sa crise la plus grave depuis la guerre des prix malheureuse de l’année dernière entre l’Arabie saoudite et la Russie », a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche.

« Les pourparlers en coulisse se poursuivraient, mais les questions sur l’engagement des Émirats arabes unis à rester dans l’OPEP augmenteront probablement dans les prochains jours. »

Le différend entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite semblait concerner plus que la politique pétrolière, a déclaré Croft, avec Abou Dhabi « apparemment déterminé à sortir de l’ombre de l’Arabie saoudite et à tracer sa propre voie dans les affaires mondiales ».