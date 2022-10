Les luttes économiques alimentent les protestations de l’Iran

Les gens se rassemblent pour protester contre la mort de Mahsa Amini dans les rues le 19 septembre 2022 à Téhéran, en Iran. Les soulèvements anti-gouvernementaux doivent rester un point de friction et augmenter en fréquence dans le paysage politique iranien alors que le mécontentement à l’égard d’autres facteurs tels que les conditions économiques du pays fait surface, selon les analystes. Images Getty | Getty Images Actualités | Getty Images

Plus de 180 personnes auraient été tuées dans la répression iranienne depuis que les manifestations ont ravagé le pays à la suite de la mort d’une Iranienne kurde – les analystes disent que ces manifestations devraient s’intensifier. Les protestations se sont étendues à plus de 50 villes au cours du mois qui a suivi la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles strictes du hijab en Iran. Elle est décédée alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs. “Attendez-vous à ce que les manifestations anti-gouvernementales restent une caractéristique de [Iran’s] paysage politique et à augmenter en fréquence, en ampleur et en violence à mesure que les conditions économiques se détériorent et que les restrictions sociales se resserrent », a déclaré Pat Thaker, directeur éditorial de l’Economist Intelligence Unit pour le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces manifestations seront accueillies avec force et augmenteront la dépendance de la République islamique vis-à-vis des forces armées d’élite iraniennes, le Corps des gardiens de la révolution islamique, a-t-elle déclaré à CNBC. Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Khameinei, a rompu son silence la semaine dernière et a qualifié les manifestations d'”émeutes”. Il a également blâmé les États-Unis et Israël dans ses premiers commentaires publics depuis les troubles.

Les griefs de la jeunesse iranienne aux prises avec

L’Iran a une histoire de manifestations déclenchées par des problèmes socio-économiques et politiques, tels que les manifestations de 2019 contre les prix du carburant, et en 2017, lorsque les gens sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse de l’inflation et les difficultés économiques. “Ces dernières années, nous avons assisté à des protestations contre des griefs économiques. Celles-ci ont été principalement motivées par la classe ouvrière et la classe moyenne inférieure”, a déclaré Suzanne Maloney, directrice adjointe du programme de politique étrangère à la Brookings Institution.

Les jeunes Iraniens sont frustrés par des décennies de mauvaise gestion économique parallèlement à l’impact des sanctions internationales et ils tiennent les dirigeants iraniens pour responsables… Sanam Vakil Institut royal des affaires internationales

Elle a déclaré que les périodes de troubles passées se sont accumulées dans la ferveur féroce observée dans les manifestations actuelles et pourraient « aboutir à quelque chose qui va constituer un défi très persistant et difficile à relever pour la République islamique ».

Les problèmes économiques de l’Iran

L’inflation en Iran devrait rester élevée à plus de 30 %, selon la Banque mondiale. Les troubles économiques sont aggravés par la montée en flèche du chômage d’environ 10 % et une dette publique de 40 %, les statistiques du Fonds monétaire international montrent. La probabilité décroissante d’un accord nucléaire iranien réussi pourrait également signifier que diverses sanctions économiques continueront de peser sur l’économie du pays. “Il ne fait aucun doute que sous-jacentes aux tensions actuelles se cachent des problèmes qui vont au-delà du hijab forcé [situation]”, a déclaré Djavad Salehi-Isfahani, professeur d’économie à Virginia Tech.

Des Iraniens participent à un rassemblement pro-gouvernemental sur la place Tajrish au nord de Téhéran, le 5 octobre 2022, condamnant les récentes manifestations anti-gouvernementales contre la mort de Mahsa Amini. Les soulèvements anti-gouvernementaux doivent rester un point de friction et augmenter en fréquence dans le paysage politique iranien alors que le mécontentement à l’égard d’autres facteurs tels que les conditions économiques du pays fait surface, selon les analystes. AFP | AFP | Getty Images

“Les jeunes Iraniens sont frustrés par des décennies de mauvaise gestion économique parallèlement à l’impact des sanctions internationales et ils tiennent les dirigeants iraniens responsables de ces deux problèmes”, a déclaré Sanam Vakil, directeur adjoint et chercheur principal à l’Institut royal des affaires internationales. “Il n’y a pas de justice économique ni de perspective d’espoir pour l’avenir, et cela suscite une colère généralisée qui se répand violemment dans les rues”, a déclaré Vakil. Ce qui rend ces conditions économiques plus difficiles à supporter pour les jeunes, c’est qu’ils sont “plus éduqués” que leurs homologues plus âgés qui sont ceux qui dictent les règles et dirigent le pays, selon Salehi-Isfahani.

C’est vraiment un tournant pour la République islamique. Le mouvement social que nous voyons en cours aujourd’hui a la capacité de croître et de se poursuivre. Maloney professeur d’économie, Virginia Technology

“[The] la durée moyenne de scolarisation des personnes de moins de 40 ans est de 11 ans, contre 6 pour les Iraniens plus âgés. Mais l’éducation n’a pas aidé les jeunes à obtenir un traitement plus favorable sur le marché du travail”, a-t-il déclaré dans un e-mail. Taux d’alphabétisation des adultes en Iran s’élève à 86,9 % en 2022par rapport à 65% en 1991, deux ans après l’arrivée au pouvoir de Khamenei. Le taux de chômage des jeunes en Iran oscille légèrement supérieur à 27% en 2021.

“Régime avec endurance”

Le mouvement social en cours a la capacité de se développer et de persister même face aux tentatives de répression, mais il est peu probable qu’il dégénère en guerre civile, a déclaré Maloney. “C’est vraiment un tournant pour la République islamique. Le mouvement social que nous voyons en cours aujourd’hui a la capacité de croître et de se poursuivre”, a-t-elle déclaré.

Un groupe d’étudiants a brûlé des voiles en signe de protestation. Manifestation devant l’ambassade d’Iran organisée par des étudiants iraniens vivant à Rome pour protester contre la violence du régime iranien et contre la mort de Mahsa Amini. Ce qui rend ces conditions économiques plus “difficiles à supporter” pour les jeunes, c’est qu’ils sont “plus éduqués” que leurs homologues plus âgés qui sont ceux qui dictent les règles et dirigent le pays, selon un professeur de Virginia Tech. Matteo NardonePacific Press | Fusée lumineuse | Getty Images