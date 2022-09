Les luttes du Bayern Munich en Bundesliga se sont poursuivies samedi. Les Bavarois ont perdu des points lors de leur troisième match consécutif avec un match nul contre les visiteurs de Stuttgart, 2-2.

Les visiteurs ont marqué un but tardif dans le temps additionnel avec un penalty pour égaliser le match. Le nouvel arrivant Matthijs de Ligt a commis une faute dans la surface. Ensuite, Serhou Guirassy ne s’est pas trompé sur le coup.

Les trois nuls du Bayern lors de ses six premiers matches de championnat sont historiquement inhabituels pour le club. Actuellement, le club compte 12 points à ce stade de la saison. Bien qu’il ait clôturé la journée au sommet du tableau en fonction du différentiel de buts, il s’agit du total de points le plus bas du Bayern après six matchs de Bundesliga depuis 2010. Cette année-là, le Bayern a terminé troisième du tableau alors que le Bayer Leverkusen a terminé en tête devant le Borussia Dortmund.

La pole position du Bayern dans le tableau est en partie due aux points perdus de Dortmund. En fait, samedi a été l’occasion pour Dortmund d’étendre son avance sur ses rivaux. Cependant, un 3-0 aux mains du RB Leipzig a maintenu Dortmund à 12 points, désormais à égalité avec le Bayern.

Dimanche, Fribourg peut usurper le monopole de Munich en tête du classement avec un résultat contre le Borussia Mönchengladbach.

Une doublure argentée dans les luttes du Bayern

Un point positif de la journée pour le Bayern était Mathys Tel. L’attaquant de 17 ans a marqué le premier but du match contre Stuttgart. Ce faisant, il est devenu le plus jeune buteur du club en Bundesliga. Tel, un espoir très apprécié, a été transféré aux champions d’Allemagne plus tôt cet été dans le cadre d’un transfert massif de 22 millions de dollars du club français de Rennes.

Il a des buts à ses deux départs cette saison. Auparavant, il avait inscrit son nom sur la feuille de match lors de la victoire 5-0 du Bayern sur Viktoria Koln dans le DFB-Pokal.

De nombreux fans et experts étaient intéressés de voir comment le Bayern pourrait se comporter sans son attaquant superstar Robert Lewandowski. L’international polonais a récemment quitté le club après huit saisons extrêmement réussies avec le Bayern. Lewandowski a marqué un incroyable 344 buts en 375 matchs au total avec l’équipe allemande. Barcelone a éloigné l’attaquant de 34 ans de la Bavière dans le cadre d’un accord d’une valeur de près de 50 millions de dollars.

Bien que le Bayern connaisse un départ inhabituellement lent, il possède cependant un solide différentiel de 14 buts en championnat. Aucune autre équipe de Bundesliga ne se rapproche même de ce nombre impressionnant. Les champions en titre espèrent stabiliser le navire le week-end prochain, car ils se rendront à Augsbourg pour leur prochain match de Bundesliga. Cependant, un match intéressant avec Barcelone et leur ancienne star Lewandowski est prévu mardi.

PHOTO : Imago