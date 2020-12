Lily Allen souhaite qu’elle se masturbe davantage avant de perdre sa virginité.

La chanteuse, 35 ans, a parlé franchement de sa vie sexuelle lors d’une apparition sur le podcast You Come First animé par Megan Barton Hanson de Love Island.

La mère de deux enfants, qui a sa propre gamme de jouets sexuels, a déclaré qu’elle avait du mal à atteindre l’apogée pendant la masturbation et les relations sexuelles car elle ne se sentait pas «à l’aise» avec elle-même.

La hitmaker a ajouté qu’elle n’était pas déterminée à connaître son propre corps – ce qu’elle aimerait faire avant d’avoir des relations sexuelles.

L’aveu de Lily est venu après que le mannequin glamour Megan ait demandé: « On me demande tout le temps si j’ai des conseils pour le plaisir en solo. Comprenez-vous cela? »

Le hitmaker a partagé: « J’ai trouvé difficile de me faire plaisir dans de nombreux domaines de ma vie – sans drogue et alcool que je trouve facile …







(Image: lilyallen / Instagram)



« Mais j’ai du mal à trouver l’espace et le temps nécessaires pour me connecter à moi-même car finalement je ne me sentais pas à l’aise avec moi-même. Je me sentais très séparée de mon corps, donc c’était difficile de communiquer. Je peux donner des conseils aux femmes et aux filles qui sentir comme je l’ai fait …

« Tout ce que je peux dire, c’est m’y engager. J’ai toujours pensé que je ne méritais pas ça, donc je ne pensais pas pouvoir atteindre l’apogée. Je me suis dit que j’étais une de ces personnes qui ne peuvent pas venir, parce que je ne m’engage pas à lui. «

Lily a ajouté: « Nous n’avons pas parlé de sexe dans ma famille, ce n’était pas interdit ou religieux. Nous n’étions pas ouverts sur ces choses alors j’ai juste suivi ce qui était à la télé et au cinéma. Vous vous allongez et faites des bruits amusants et un orgasme. «







(Image: De PR)



Révélant qu’elle aimerait passer plus de temps à se masturber avant de perdre sa virginité, elle a ajouté: « Ils parlent de grossesse, d’IST et de règles, donc ma seule expérience du plaisir des femmes était du porno. J’aurais aimé connaître mon propre corps avant d’avoir des relations sexuelles. »

Ce n’est pas la première fois que Lily parle franchement de sa vie sexuelle.

S’adressant à Dazed Digital en octobre, Lily a discuté de sa relation avec les orgasmes et de la façon dont les jouets sexuels ont eu un tel impact sur son plaisir.







(Image: Stephen Lovekin / WWD / REX)



Elle a dit d’avoir des orgasmes: « Ce n’est que vers la vingtaine. Je n’étais pas très attachée à l’amour de soi dans cette partie de ma vie.

« Comme, je n’avais jamais atteint l’apogée avec un partenaire, probablement parce que j’étais tellement ivre en couchant avec des gens que je devenais insensible à ressentir quelque chose.

« En ce qui concerne la masturbation, je n’étais pas assez persistante, j’ai juste abandonné. Je me sentais bizarre d’essayer de me donner du plaisir, cela ne me semblait pas quelque chose qui me semblait naturel.

«Puis j’ai découvert des jouets sexuels et cela a brisé la barrière de l’intimité avec moi-même.

Lily a épousé la star de Stranger Things David Harbour à Las Vegas, plus tôt cette année, après s’être fréquentée depuis l’été 2019.

Elle est mère de deux filles – Ethel, huit ans et Marnie, sept ans – de son mariage avec Sam Cooper, dont elle a divorcé en 2018.

