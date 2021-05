Les luttes des Boston Celtics ne vous inquiétez pas Partenaire de patch de maillot Vistaprint

La société de conception et de marketing Vistaprint a effectué son premier investissement important dans le sport professionnel en 2020, et maintenant l’une des franchises les plus emblématiques de la National Basketball Association doit remplir son rôle.

Les Boston Celtics ont eu du mal ces derniers temps, tombant dans des clubs tels que le repêchage d’Oklahoma City Thunder, les Chicago Bulls et le Miami Heat.

À 35-33 ans, l’équipe est assis septième dans la Conférence Est et maintenant sur le point de perdre sa septième place consécutive en séries éliminatoires alors que la NBA entame la dernière semaine de la saison régulière. Cette saison, la NBA a mandaté les têtes de série sept à dix pour participer à des matchs de play-in pour déterminer le placement en séries éliminatoires. Les jeux jumellent les têtes de série inférieures pour choisir les deux dernières places en séries éliminatoires.

Si les Celtics restent septièmes et perdent deux matchs de play-in, le club ratera les éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2013-14.

Dans une interview accordée à CNBC lundi, Ricky Engelberg, directeur du marketing de Vistaprint, a déclaré qu’il était « optimiste » que ce ne sera pas le cas, cependant.

« Les Celtics seront toujours les Celtics », a déclaré Engelberg. « Ce serait incroyable s’ils partaient sur une course de plusieurs années avec plusieurs championnats et des séries éliminatoires profondes. Mais les Celtics sont les Celtics et l’une des franchises sportives les plus emblématiques au monde. »