Les luttes des acteurs des amis depuis la fin de l’émission à succès il y a 17 ans – du chagrin à la dépendance

C’était tout sourire quand le casting de Friends a finalement été photographié la semaine dernière.

Mais au cours des 17 années qui se sont écoulées depuis la fin de la sitcom américaine à succès, les six stars ont traversé leur juste part de chagrin et de troubles émotionnels.

Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox et David Schwimmer ont à eux deux enduré des divorces, une réadaptation et une thérapie – ainsi que des apparitions dans d’autres émissions de télévision et films.

Avant leur grande réunion télévisée de jeudi, nous examinons comment ils ont survécu aux hauts et aux bas.

Hunk largué par sa femme après une nuit de strip-tease

MATT LeBLANC

(Joey Tribbiani)

SI vous alliez demander à Matt: «Comment ça va?», La réponse serait probablement bien meilleure ces jours-ci.

Alors que Joey était un célibataire facile à vivre détendu sur les ruptures de relation, dans la vraie vie, Matt a très mal pris la fin de son mariage en 2006 avec l’ancienne mannequin Melissa McKnight.

Matt, 53 ans, dont la liste des précédentes copines comprend les actrices Minnie Driver et Kate Hudson, et la star du porno Jenna Jameson, s’est séparé de Melissa après avoir été surpris en train de s’approcher trop près d’une strip-teaseuse lors d’une soirée. L’acteur a admis qu’il avait à peine quitté la maison pendant des années après et que c’était «une période très sombre».

Il sort actuellement avec Aurora Mulligan, une productrice de la BBC qu’il a rencontrée alors qu’il travaillait sur Top Gear, et est un père dévoué à sa fille de 16 ans, Marina, issue de son mariage avec Melissa.

Matt se sent également beaucoup plus positif à propos de sa carrière d’acteur, dont il en avait assez à la suite de la fin de Friends.

Plus récemment, il était la star et le producteur de la sitcom américaine Man With A Plan, qui s’est terminée l’année dernière après quatre séries.

Matt a également reçu de nombreuses critiques élogieuses pour ses apparitions dans les épisodes de comédie de la BBC, qui ont duré près de sept ans.

Elle s’est sauvée pour Mr Right et s’est toujours mariée avec bonheur

LISA KUDROW

(Phoebe Buffay)

COMME son personnage Phoebe, l’actrice s’est retrouvée un peu émue, cette fois lors de la cérémonie de remise des diplômes de son fils Julian en Californie le week-end dernier.

Lisa, 57 ans, a posté une image d’eux ensemble sur Instagram par la suite, en disant: «Heureux fier heureux. Et un peu de pleurs. Par moi pas lui.

Elle était enceinte de Julian, maintenant âgé de 23 ans, lors du tournage de la série quatre de Friends – et son baby bump a été écrit dans le scénario. Des six principaux acteurs de la série, elle a vécu la vie personnelle la plus stable.

Lisa est mariée à l’homme d’affaires de 63 ans Michel Stern depuis 26 ans et ils vivent ensemble à Beverly Hills. Elle était vierge jusqu’à ce qu’elle se marie avec Michael en 1995, après s’être sauvée pour le bon homme.

Elle a dit un jour: «Je ne sais pas si vous me qualifieriez de crispée, mais j’ai compris ce que c’est d’avoir si peur du sexe – de votre sexualité. Pour moi, c’était juste: «Non, je me sauve parce que je dois me rendre digne du genre d’homme que j’ai en tête». »

Son timing comique a été parfait pour des rôles de soutien accrocheurs dans les comédies de cinéma Easy A et Booksmart.

L’année dernière, elle a joué un rôle de premier plan dans la série Feel Good de Channel 4, qui reviendra sur Netflix pour une deuxième série. Elle apparaît également dans la comédie Space Force de la chaîne de streaming.

Split après sept ans

DAVID SCHWIMMER

(Ross Geller)

Le personnage de DAVID, Ross, était super maladroit, et hors de l’écran, David a également évité les projecteurs.

Lorsqu’il a épousé l’artiste britannique Zoe Buckman en 2010, c’était une affaire très privée – et on peut en dire autant de leur divorce sept ans plus tard.

David, aujourd’hui âgé de 54 ans, a publié une déclaration disant: «C’est avec beaucoup d’amour, de respect et d’amitié que nous avons décidé de prendre un peu de temps à part.»

Il a ajouté qu’ils se concentreraient sur leur fille Cleo, maintenant âgée de dix ans.

Le couple semble avoir atteint cet objectif en restant de bons amis et a été photographié ensemble lors d’une marche Black Lives Matter l’année dernière.

David, qui a déjà fréquenté la chanteuse-actrice australienne Natalie Imbruglia, serait célibataire pour le moment.

Professionnellement, il a également essayé la réalisation, le tournage de la comédie Simon Pegg 2007 Run Fatboy Run ainsi que des épisodes de Little Britain.

Plus récemment, il a joué dans la sitcom Sky Intelligence, qui revient pour une deuxième série, et dans le film 2019 The Laundromat, avec Meryl Streep.

Boire et lutte contre la drogue

MATTHEW PERRY

(Chandler Bing)

APRÈS des années de troubles romantiques, l’acteur en difficulté est sur le point d’épouser la directrice littéraire Molly Hurwitz.

Matthew, 51 ans, qui était autrefois sorti avec Julia Roberts et qui aurait tenu une bougie pour la co-star Courteney Cox, a depuis longtemps exprimé le désir de se marier et d’avoir des enfants.

La star – qui a eu une bataille très publique contre la drogue et l’alcool – a annoncé ses fiançailles à Molly, 29 ans, en novembre. Une source a déclaré au Sun: «Matthew va bien. Molly est très favorable et il a une équipe soudée autour de lui.

L’année dernière, les fans ont exprimé leur inquiétude au sujet de ses mots brouillés lorsqu’il a enregistré des salutations sur le site Web de célébrités Cameo.

Le même problème s’est posé lors de la promotion de la réunion des amis.

Les initiés insistent sur le fait qu’il n’est pas tombé du wagon et que tout problème d’élocution est susceptible d’être lié à ses années de toxicomanie.

Matthew a admis qu’il était tellement « hors de lui » pour les séries d’amis trois à six, il ne pouvait pas s’en souvenir.

Après ne pas être apparu dans un film pendant plus d’une décennie, Matthew sera de retour dans la prochaine comédie noire Netflix Don’t Look Up, avec Leonardo DiCaprio.

Agonie de la FIV et sept fausses couches

COURTENEY COX

(Monica Geller-Bing)

L’actrice aimant la famille voulait avoir plusieurs enfants, mais des problèmes de fertilité l’ont amenée à n’avoir que sa fille Coco, 16 ans, qu’elle partage avec son ancien mari David Arquette.

Courteney, 56 ans, a parlé de ses difficultés avec la FIV et de la misère d’avoir subi sept fausses couches.

Se rappelant avoir travaillé sur Friends dans une scène aux côtés du personnage de Jennifer, elle a déclaré: «Je me souviens qu’une fois, je viens de faire une fausse couche et Rachel était en train d’accoucher. C’était comme à la même époque. Oh mon Dieu, c’était terrible d’être drôle.

Elle sort maintenant avec le guitariste de Snow Patrol, Johnny McDaid, 44 ans, qu’elle a rencontré il y a sept ans via un ami commun Ed Sheeran.

Le couple a passé une grande partie de la pandémie à part parce que Courteney vit à Los Angeles et Johnny à Londres. Ce mois-ci, elle a déménagé au Royaume-Uni pour être avec lui. Ils se sont brièvement séparés fin 2015 lorsqu’ils ont annulé leurs fiançailles avant de se réunir.

Courteney reste de bons amis avec son ex-mari et sa co-vedette de Scream, David, 49 ans, qui a lutté contre des problèmes d’alcool au cours de leur mariage de quatre ans.

Le couple sera de retour ensemble à l’écran dans la franchise d’horreur à succès au début de l’année prochaine, lorsque Scream 5 atteindra les cinémas.

Divorcé deux fois mais pas de retrouvailles avec l’ex Brad

JENNIFER ANISTON

(Rachel Green)

Il y avait une lueur d’anticipation sur une autre réunion très espérée lorsque l’ancien mari de Jennifer, Brad Pitt, a été vu lui attraper la main lors d’une cérémonie de remise de prix l’année dernière.

Les A-listers sont tous les deux célibataires depuis que leur deuxième mariage s’est terminé par un divorce.

Jennifer, 52 ans, s’est séparée de l’acteur Justin Theroux en 2017 après seulement deux ans ensemble en tant qu’homme et femme, tandis que Brad, maintenant âgé de 57 ans, a mis fin à son mariage avec sa compatriote Angelina Jolie l’année précédente.

Mais il semble que Brad et Jennifer ne soient rien de plus que de bons amis, et il y a des rumeurs selon lesquelles elle sort maintenant avec quelqu’un d’autre. Au fil des ans, il n’y a pas eu de fin de spéculation sur la question de savoir si elle aura ou non des enfants.

Elle a répondu à cela il y a cinq ans en écrivant que les femmes «sont complètes avec ou sans partenaire, avec ou sans enfant».

Il y avait également eu des spéculations quant à savoir si elle avait déjà eu une relation amoureuse avec ses co-stars de Friends Matt ou David. Mais cela a été fermement nié.





De tous les grands noms de la série, Jennifer a eu le plus de succès en solo en termes commerciaux.

Selon Forbes, une valeur de 140 millions de livres sterling en 2017, elle peut commander jusqu’à 8 millions de livres par rôle de film, après être apparue dans des succès au box-office tels que Horrible Bosses et Marley & Me.

Son projet le plus récent était la série Apple TV + The Morning Show, pour laquelle elle a reçu une nomination aux Golden Globe.