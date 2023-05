Les luttes d’Emilio Pagán dans la défaite contre les Dodgers rappellent douloureusement 2022

LOS ANGELES – Une image obsédante trop familière des Twins de l’année dernière a refait surface au Dodger Stadium mercredi après-midi. La vision est celle du lanceur Emilio Pagán, accroupi près du monticule, les mains posées sur ses genoux avec incrédulité alors qu’un ballon passe au-dessus de la clôture du champ extérieur.

Pour la première fois cette saison, les Twins ont assisté à la pose de Pagán mercredi. Les émotions qui y étaient attachées étaient les mêmes qu’avant.

Invité à conserver une avance tardive, Pagán a implosé. Premièrement, le releveur a marché deux frappeurs et a forcé le point égalisateur. Puis il a servi un grand chelem gagnant.

Combiné avec plus de luttes chargées de bases de l’attaque et un trio de blessures graves, les Twins ont facilement connu leur défaite la plus traumatisante de la saison à ce jour, s’inclinant 7-3 contre Los Angeles.

Aspirant à décrocher une victoire en série contre les Dodgers tant vantés, les Twins ont plutôt perdu et ont également subi au moins une blessure grave : une fracture du tibia pour l’utilitaire Nick Gordon. Le club devrait en savoir plus vendredi sur la santé de Jorge Polanco, qui a subi une légère entorse aux ischio-jambiers gauches, et de Joey Gallo, qui est parti avec une contusion au tibia droit après avoir commis une faute sur sa jambe.

Mais par la suite, le coup de poing reçu via le grand chelem de James Outman avec deux retraits au septième a servi de blessure puissante.

« J’avais l’impression d’avoir fait de bons lancers tôt, puis d’avoir perdu le sens de ce que j’essayais de faire », a déclaré Pagàn. « Le cutter n’était pas bon. J’ai eu quelques mauvais comptes et j’ai ensuite fait une très grosse erreur. Peu importe ce que j’ai fait dernièrement. Aujourd’hui, je ne l’avais pas.

Il y a eu des opportunités limitées dans des endroits clés pour Pagán de « l’avoir » cette saison.

Bien que les Twins l’aient ramené sur un contrat d’un an de 3,5 millions de dollars, Pagán a largement joué un rôle à faible effet de levier cette saison, le sous-produit d’un record de 4-6 avec une MPM de 4,43 et sept tentatives de sauvegarde ratées en 16 essais en 2022.

Les difficultés de Pagàn en 2022 comprenaient la production de 12 circuits en 63 manches, la quatrième saison consécutive au cours de laquelle il a autorisé des circuits à deux chiffres. Il a également terminé avec le 22e pire pourcentage de victoires parmi tous les releveurs (moins-0,99).

Seules quatre des 17 apparitions de Pagán cette saison ont été considérées comme un effet de levier élevé. La plupart de ses affectations sont venues en éruption ou lorsque l’équipe est à la traîne. Dans l’ensemble, il s’en est bien sorti ces derniers temps, affichant une MPM de 0,96 depuis le 26 avril avec 11 retraits au bâton et deux buts sur balles en 9 1/3 de manches lancées.

Mais avec Griffin Jax et Brock Stewart à terre et une préférence pour utiliser Jorge López et Jhoan Duran pour une seule manche après chaque apparition de plusieurs manches lundi, les Twins avaient besoin de plus de Pagán.

Il est entré avec les Twins menant 3-2 et deux retraits au septième, prenant le relais de José De Leòn, qui a accordé une paire de simples après avoir retiré cinq frappeurs de suite.

Bien qu’il ait eu plusieurs terrains serrés où un point manqué a conduit à une balle appelée, Pagán a marché Jason Heyward sur six terrains pour charger les buts. La sortie s’est rapidement déroulée à partir de là.

Une seule des cinq balles lancées lors d’une marche de Miguel Vargas qui a forcé le point égalisateur était à distance compétitive. Et le lancer suivant que Pagán a lancé après cela a atterri au-delà du mur du terrain central, avec le lanceur dans son accroupissement familier près du monticule.

« Je pensais que c’était un très bon endroit pour (Pagán) pour sortir et attaquer ces gars », a déclaré le manager des Twins, Rocco Baldelli. « Ça ne s’est pas passé comme nous le voulions. … Nous lançons un mauvais lancer et leur gars a mis un bon swing sur le ballon.

JAMES OUTMAN EST UN HOMME BAAAAD. pic.twitter.com/45hbKxqwvr – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 17 mai 2023

Pagán avait l’intention de localiser sa balle rapide de premier lancer à Outman dans la zone. Il l’a tiré vers le bas à la place et dans la zone nitro du frappeur.

« Pratiquement après le Heyward au bâton, je n’ai pas bien lancé », a déclaré Pagán. « Évidemment, j’essaye de revenir dans la zone là-bas ; il le sait. J’ai toujours l’impression que si je l’amène au sommet de la zone, j’ai une bonne chance de contact paresseux. Je n’y suis tout simplement pas arrivé.

L’attaque des Twins n’a pas fait sa part non plus. Une attaque allant dans la bonne direction s’est présentée avec une excellente opportunité lorsque le partant adverse Dustin May est sorti après une manche avec un coude douloureux, ce qui a forcé un enclos des releveurs des Dodgers déjà assiégé à couvrir huit manches.

Après avoir marqué seulement deux fois contre le long releveur Dylan Covey sur des circuits de Byron Buxton et Gallo, les Twins se sont retrouvés avec les bases chargées et aucun retrait en sixième manche et le score à égalité à 2.

Pour la plupart des équipes, les bases chargées et sans retraits sont une position enviable. Pour les Twins, c’est comme une boue toxique.

Des simples d’Alex Kirilloff et Carlos Correa et une marche de Buxton ont chassé Covey du match. Le releveur gaucher Victor González a pris le relais et a sorti Polanco, a éliminé le frappeur pincé Donovan Solano et a fait voler Kyle Farmer.

« Nous venons de balancer quelques terrains qui étaient des balles hors de la zone », a déclaré Polanco. « Je pense juste que nous allons nous améliorer. Nous devons juste balancer sur de meilleurs terrains.

Tout serait plus productif que ce que les Twins ont mis en avant lors de leurs 44 premiers matchs.

Non seulement ils sont 0 pour 7 avec les bases chargées et sans retrait, mais ils sont également 5 pour 40 au total avec les bases chargées. La situation est si grave que Baldelli a proposé une réponse sur le sujet lors de sa séance médiatique d’après-match avant qu’une question ne puisse être posée.

« Je n’ai pas de réponse pour la conversation basée sur les bases », a déclaré Baldelli. « Je ne pense pas que quiconque le fasse. … Je simplifie ici, mais nous devons juste aller de l’avant. Si vous le frappez en avant, beaucoup de bonnes choses peuvent se produire. Il n’a pas besoin d’être un grand swing. Cette partie, oui, difficile – et difficile à avaler. Frustrant, bien sûr. Mais un match que nous pouvons absolument gagner.

Des blessures multiples frappent les jumeaux

La boule de gopher de Pagán n’était que le début d’une mauvaise journée pour les Twins.

Après leur retour au club-house, les Twins ont appris que Gordon s’était fracturé le tibia droit lorsqu’il avait commis une faute sur un terrain lors d’un retrait au bâton en quatrième manche. Gordon devrait être placé sur la liste des blessés vendredi.

« Il va être absent pendant un moment », a déclaré Baldelli. « Malheureusement. »

Polanco pourrait également atterrir sur l’IL. Le joueur de deuxième but a déclaré avoir ressenti une tension dans son ischio-jambier gauche et est sorti en fin de septième.

Étant donné que Polanco ne s’est remis que récemment d’une blessure au genou qui lui a coûté 58 matchs combinés entre cette saison et la dernière, il ne serait pas surprenant que les Twins choisissent d’être prudents avec l’une de leurs battes les plus précieuses.

« C’est un peu serré en ce moment », a déclaré Polanco. « Ce qui m’est arrivé l’année dernière, ça m’a rendu plus conscient. … Je ne veux pas que ça s’aggrave, alors je leur ai juste dit : ‘Je me sens serré.’ Et je fais juste attention.

Polanco prévoit de reposer ses ischio-jambiers pendant la journée de congé de l’équipe jeudi et de voir ce que cela fait vendredi. Il en va de même pour Gallo, qui est sorti après avoir commis une faute sur son tibia droit au neuvième.

Les radiographies négatives ont été un soupir de soulagement pour Gallo, qui a craint le pire lorsque son tibia a immédiatement commencé à gonfler.

« Au moins, ce n’est pas fracturé, donc c’est bien », a déclaré Gallo. « Les rayons X ont l’air bien. … C’est probablement la pire faute que j’ai commise sur un ballon depuis mon tibia depuis que je joue. Quand (Baldelli) est sorti, il a immédiatement gonflé à travers mon pantalon, c’est pourquoi ils se sont dit : « Nous voudrions peut-être être prudents avec ça et voir ce qui se passe. »

Avec les Twins face à deux lanceurs gauchers ce week-end à Anaheim, Kyle Garlick pourrait être utilisé comme renfort pour Gordon. Si Polanco se retrouve sur l’IL, les Twins pourraient se tourner vers la recrue Edouard Julien, qui a réussi deux circuits lors de son premier tour le mois dernier.

L’espoir des jumeaux Royce Lewis est sur l’IL de 60 jours et n’est pas disponible pour être activé avant le 29 mai.

(Photo : Gary A. Vasquez / USA Today)