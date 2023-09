Les luttes de Zach Wilson se poursuivent alors que les Jets sont apathiques face à la défaite : comment le plan des Patriots a fonctionné

Les difficultés du quart-arrière des Jets de New York, Zach Wilson, se sont poursuivies dimanche contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre alors que les Jets ont perdu 15-10. Voici ce que vous devez savoir :

Wilson a terminé le match avec 157 verges sur 18 passes sur 36 sans touché.

Avec moins de trois minutes à jouer, New York (1-2) a récupéré le ballon avec une chance d’égaliser ou de prendre l’avantage grâce à un but. Au lieu de cela, Wilson a pris un sac dans sa propre zone des buts pour une sécurité avec 2:19 à jouer.

Depuis qu’il a remplacé Aaron Rodgers après le premier entraînement offensif de la saison à New York, Wilson totalise désormais 438 verges avec deux touchés et quatre interceptions cette saison.

Les Patriots (1-2) ont devancé les Jets de 358 verges à 171 et le quart de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones a terminé avec 201 verges et un touché.

Le #Jets ont commencé à leur propre 45 avec 1:43 à jouer. Zach Wilson a lancé trois échecs consécutifs, puis sa quatrième passe a été lancée avant les bâtons. Cela le fera. Encore une défaite pour les Patriots. -Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 24 septembre 2023

L’AthlétismeL’analyse instantanée de :

Comment fonctionnait le plan de la Nouvelle-Angleterre

Bill Belichick a fait dimanche ce qu’il essaie toujours de faire avec sa défense. Son objectif, comme d’habitude, était de retirer la force d’une équipe. Donc dans ce jeu, cela signifiait arrêter la course. Peu importe que les Patriots n’aient joué que trois snaps cette saison dans leur défense de base – il l’a principalement utilisé dimanche. Peu importe que la ligue adopte des plans avec deux sécurités élevées – il en a utilisé une contre les Jets.

Il s’agissait d’arrêter la course et de défier les Jets pour tenter de gagner en s’appuyant sur Wilson. Belichick ne pensait pas que les Jets pourraient déplacer le ballon de manière constante s’ils devaient compter sur Wilson et leur jeu de passes un jour de pluie. Et il avait raison.

Il y a beaucoup de choses à nettoyer pour les Patriots dans un match qui n’avait pas besoin d’être si serré. L’offensive a été bâclée. La défense a accordé un touché de 13 jeux et 87 verges lorsqu’elle a eu l’occasion de glacer le match. Même les équipes spéciales ont été touchées ou ratées avec un mauvais botté de dégagement et deux paniers manqués.

Mais ces problèmes sont beaucoup plus faciles à résoudre après la première victoire de la saison. -Graff

Les jets en ont fait exploser un autre

Les Jets ont fait de leur mieux pour soutenir Wilson en public et en privé, principalement parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix. Il sera difficile de prendre quelqu’un au sérieux s’il fait cela après le match de dimanche.

Wilson, comme il l’a été lors de deux matchs contre eux l’année dernière, a été surtout un désastre lors de son cinquième match contre les rivaux des Jets. Arrêtez si vous avez déjà entendu cela : la défense des Jets a fait son travail en grande partie, limitant la Nouvelle-Angleterre à 15 points – mais Wilson n’a pas réussi à faire quoi que ce soit en attaque. Pendant la majeure partie du match, les Jets ont semblé effrayés même à l’idée d’appeler des jeux de passes – ce qui a permis aux Patriots de diagnostiquer facilement que les Jets couraient le ballon. Les Jets ont couru 38 verges en 22 courses, tandis que Wilson a complété 17 des 33 passes pour 128 verges et aucun touché, à l’exclusion d’un dernier achèvement de 29 verges à Garrett Wilson sur une dernière passe avant une tentative de Je vous salue Marie pour mettre fin au match.

Le pire de tout : les Jets ont récupéré le ballon avec 1:43 à jouer sur leur propre ligne de 45 verges, menés de cinq points, et Wilson a lancé trois échecs consécutifs. Sa quatrième passe était destinée à Tyler Conklin, bien avant le premier marqueur, et les espoirs des Jets de mettre fin à leur dérapage de longue date contre les Patriots ont pris fin. À ce stade, ce serait une faute professionnelle si les Jets ne recrutent pas un quart-arrière vétéran pour faire pression pour le poste de titulaire – ou au moins envisager de mettre Wilson sur le banc pour le remplaçant Tim Boyle. Les Jets auraient probablement gagné le match de dimanche avec un jeu de quart-arrière même moyen. — Rosenblatt

Statistiques clés

Le choix n ° 2 du repêchage de la NFL 2021 n’a pas terminé un match avec plus de touchés que d’interceptions depuis le 6 novembre 2022.

Les Jets n’ont pas eu de chance dans la zone rouge jusqu’à ce qu’il reste moins de sept minutes en temps réglementaire.

Lecture obligatoire

(Photo : Robert Deutsch / USA aujourd’hui)