Les luttes de Thiago sous les projecteurs après celles de Jamie Carragher "responsabilité" réclamer

Une responsabilité défensive … sévère ou juste? N’est-il que le bouc émissaire d’une équipe qui devait finir par tomber?

Ne vous inquiétez pas, Thiago Alcantara n’est pas le même joueur de Liverpool qui a aidé à guider le Bayern Munich vers la domination mondiale la saison dernière.

Mais après les féroces de Jamie Carragher la semaine dernière, on en fait trop sur la mauvaise forme de l’Espagnol, ou a-t-il gâché les choses pour le milieu de terrain de Jurgen Klopp et est-il devenu «un passif défensif»?

Fabinho, Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum avaient maintenu le fort de manière stellaire au cours des deux dernières saisons, recyclant la possession et se tournant vers les arrières latéraux de Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson pour fournir l’étincelle créative dont ils avaient besoin.

Cela rend le travail de Thiago complètement différent de celui qu’il a fait au Bayern, où il a fait balayer Joshua Kimmich partout où il est allé et une ligne arrière stable derrière.

Si c’est la capacité sur le ballon qui nous préoccupe, alors terminons la conversation ici; nous savons tous les deux que ce n’est pas le cas.

C’est son éthique de travail qui a façonné le milieu de terrain de Liverpool, et le suivi des statistiques de Thiago ne donne pas une bonne lecture.

Thiago a un problème d’encrassement. Jamais il n’a dépassé plus de deux fautes par match en moyenne par saison au pays. Il est essentiellement à trois en ce moment. Cela fait de lui le milieu de terrain le plus agressif de la Premier League.