Les luttes de la maladie cœliaque

SIOUX FALLS, SD (KELO) — Mai est le mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque, et pour les personnes qui ne comprennent pas la maladie cœliaque, elles peuvent penser qu’il s’agit simplement d’une intolérance au gluten.

La famille Overman menait une vie normale jusqu’à il y a 5 ans, lorsque leur fille aînée, Jordyn, a commencé à tomber malade après avoir mangé certains aliments.

« Elle avait beaucoup de maux de ventre et nous n’avons jamais pu déterminer de quoi il s’agissait. En y repensant, nous pouvons vraiment voir les signes des différents aliments qu’elle mangeait de la pizza, des ailes désossées. Ce sont quelques-uns de ses aliments préférés. Et chaque fois qu’elle les mangeait, elle nous disait qu’elle ne se sentait pas bien après », a déclaré Jessica Overman.

Lorsque les médecins l’ont testée, ils ont découvert qu’elle souffrait de la maladie cœliaque. Pour être sûr, ils ont également testé le reste de la famille et ont découvert que la sœur de Jordyn, Jayla, était coeliaque silencieuse.

« Mais à ce moment-là de sa vie, le gluten ne l’affectait pas quant à ses sentiments. Mais lorsqu’ils lui ont fait une biopsie et une endoscopie, elles ont montré qu’elle avait des lésions au niveau de l’intestin grêle. Elle n’en était donc pas malade, mais cela lui endommageait quand même l’intestin grêle », a déclaré Jessica.

Changer la vie de ses filles pour toujours.

«J’ai pleuré, c’était définitivement un changement. Cela a été vraiment un choc parce que je ne savais même pas ce qu’était la maladie coeliaque ni l’impact que cela aurait éventuellement sur ma vie », a déclaré Jordyn Overman.

Un impact qui affecterait toute leur famille. Alors que 3 sur 5 sont encore capables de manger des produits à base de gluten, ils ont dû prendre des mesures pour éviter toute contamination croisée.

« Et donc nous avons deux grille-pain. Nous en avons un pour les produits sans gluten et un pour les produits sans gluten. Nous avons dû nous procurer tous les nouveaux articles en plastique. Tout ce qui était en plastique dans la cuisine et qui avait touché le gluten devait être remplacé car ce gluten peut rester dans le plastique », a déclaré Jessica.

Et même si à la maison, ils sont capables d’éviter la contamination croisée, sortir au restaurant peut s’avérer délicat.

« Je pense donc que la formation est très importante pour l’ensemble de leur cuisine et que les serveurs doivent simplement comprendre de quoi il s’agit. Comme je l’ai dit, je pense que la plupart des gens qui entendent parler de la maladie coeliaque savent peut-être que quelqu’un ne peut pas manger de gluten, mais vous ne savez vraiment pas à quel point cela peut être grave et à quel point quelqu’un peut en être malade », a déclaré Jessica.

« Je ne pense pas avoir mangé de gluten au cours des cinq dernières années. J’ai eu une contamination croisée. Alors je tombe très malade et je vomis, j’ai mal à la tête ou je me sens juste, je ne sais pas, malade et juste fatiguée », a déclaré Jordyn.

Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque comme Jordyn et Jayla, les restaurants comme Roundhouse Brew Pub constituent une option plus sûre pour prévenir la contamination croisée, le restaurant faisant un effort particulier pour les accueillir.

« Et mon cousin avait mentionné que beaucoup de restaurants ne disposent pas de friteuse dédiée. Nous avons donc décidé que, puisque nous avions la fille d’un investisseur et d’autres personnes que nous connaissions, nous pensions que nous serions un peu différents », a déclaré Kay Hoogeveen, investisseur de Roundhouse.

Proposant une friteuse spécialement conçue pour les aliments sans gluten, ainsi que des plats sans gluten à son menu.

« C’est important pour nous de faire cela. Donc, vous savez, les personnes coeliaques ont plus d’options. Ainsi, comme nous, nous avons un petit pain sans gluten, une croûte de pizza sans gluten et une friteuse sans gluten. Cela leur donne donc plus d’options », a déclaré le chef cuisinier Derrick Fish.

« Je pense que de plus en plus de personnes reçoivent un diagnostic de besoins alimentaires particuliers. Et je pense que manger au restaurant, je pense que c’est tellement important de pouvoir inclure ces gens. Si vous avez une personne dans votre famille, cela isole cette personne qui ne peut pas manger ici. Je pense donc qu’il est important d’inclure tout le monde », a déclaré Hoogeveen.

