Les luttes de Coupe du monde de Sophia Smith? La star de l’USWNT ira « parfaitement bien »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

MELBOURNE, Australie – Tout ce que Sophia Smith avait à faire était d’enfoncer son penalty. Un but et les États-Unis gagneraient et se qualifieraient pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

La gardienne américaine Alyssa Naeher venait de réaliser un superbe arrêt en plongeon. C’était maintenant au tour de Smith sur place. La pression était à son comble.

Bien sûr, la joueuse de 22 ans disputait son premier tournoi majeur pour l’équipe nationale féminine des États-Unis, mais elle a une confiance rare et suprême. Elle n’est pas souvent nerveuse et c’est une athlète qui a de la glace dans les veines. Sur les quatre buts de l’Américaine dans ce tournoi de 2023, Smith en avait marqué la moitié grâce à son doublé lors du match d’ouverture contre le Vietnam.

C’était le moment que le monde du football attendait après que Smith ait été nommé nouveau visage de l’équipe nationale américaine bien avant le début de la Coupe du monde.

Elle était dans des publicités. Sur les couvertures des magazines. Tout cela était également parfaitement justifié, après une saison magique de la NWSL au cours de laquelle elle est devenue la plus jeune MVP de l’histoire de la ligue.

Smith s’est préparée pour le PK, y est allée… et le ballon a grimpé au-dessus du coin supérieur droit du poteau de but.

Quelques instants plus tard, Kelley O’Hara a également manqué, la Suède a fait un couple et le coup de sifflet final a mis fin au match de dimanche. Les États-Unis avaient perdu et ne se qualifieraient pas pour les quarts de finale.

L’USWNT se convertit presque sur deux tentatives de tir de Lynn Williams et Sophia Smith en prolongation

Smith enfouit son visage dans ses mains. La co-capitaine Lindsey Horan, qui a encadré Smith depuis qu’ils étaient enfants et jouaient pour le même club du Colorado, a couru vers elle.

« Je viens de lui dire que les meilleurs joueurs du monde manquent de PK », a déclaré Horan, qui n’a pas réussi à convertir un PK crucial récemment pour Lyon lors d’un match de Ligue des champions. « Tout le monde rate. C’est nul. C’est absolument nul.

« Mais vous devez vous rappeler que cela fait partie du football. Vous vous relevez. Et ça va faire mal. Ça va faire mal pour toujours. Je pense que celui que j’ai raté contre Chelsea [in Champions League] blessé jusqu’à celui [I made] ce soir. C’est comme ça. »

Carli Lloyd sait aussi exactement ce que ressent Smith. La légende de l’USWNT a raté un PK lors de la fusillade finale de la Coupe du monde 2011 lorsque l’équipe a perdu contre le Japon et l’a rappelé à Smith dans un message Instagram.

« Je me sentais comme un échec, j’avais l’impression d’avoir laissé tomber mon pays, mes coéquipiers », a déclaré Lloyd.

Mais quatre ans plus tard, Lloyd a eu une autre opportunité et a réalisé plusieurs PK critiques lors de la Coupe du monde 2015, notamment lors de la victoire en huitièmes de finale contre la Colombie et lors de la spectaculaire victoire en demi-finale contre l’Allemagne. Puis elle a eu son moment de super-héros en finale et a réussi un tour du chapeau.

« Je veux que vous sachiez que votre avenir est brillant, que vous allez continuer, que vous allez continuer à briller et que vous allez continuer à faire des merveilles », a poursuivi Lloyd. « Alors ne t’arrête pas. Tu peux être bouleversé pendant une seconde, mais sache que tu as un bel avenir. »

Smith le sait. Après ne pas avoir parlé aux journalistes après le match, elle a rompu son silence mercredi sur Instagram avec une photo d’elle après avoir manqué.

« Le cœur brisé », a écrit Smith. « Cette Coupe du Monde a été remplie d’à peu près toutes les émotions possibles, ce que j’ai appris est plus précieux que n’importe quelle expérience que j’ai jamais eue. Merci à ceux qui nous ont cru et soutenus tout au long du tournoi, et surtout, à ceux qui Je le fais encore et je n’ai jamais arrêté. Ce ne serait pas la vie sans des moments comme celui-ci, et je sais sans aucun doute que nous serons de retour et plus affamés que jamais. »

Les attentes envers Smith étaient-elles injustes ? Elle n’a que 22 ans et disputait sa première Coupe du monde pour la double championne en titre et favorite du tournoi. C’est beaucoup à lui mettre. Elle contesterait probablement cette notion et dirait qu’elle accepte la pression et tout ce qui va avec.

Smith a commencé la Coupe du monde à chaud, semblant qu’elle allait être à la hauteur du battage médiatique d’avant le tournoi. Elle a marqué deux buts lors de la victoire 3-0 de l’USWNT contre le Vietnam et a été nommée joueuse du match. Mais ensuite, elle s’est essoufflée et n’a pas été autant un facteur dans les trois autres matchs. Lors du match nul 0-0 de l’USWNT contre le Portugal, elle n’a jamais été la première à prendre le ballon, a continué à glisser sur le gazon, a reçu un carton jaune et a finalement été retirée du match à la 61e minute. Elle était plus dangereuse contre la Suède, mais n’a rien pu mettre au fond des filets – même lorsqu’elle a été déplacée au poste d’avant-centre, la position qu’elle joue pour les Thorns de Portland, en prolongation.

En ce qui concerne les PK, cependant, même les joueurs les plus engagés peuvent être malchanceux. Mia Hamm en a raté un lors de la Coupe du monde 2003. Lionel Messi en a manqué un en 2018. C’est toujours une chance de 50-50.

Smith ira bien. Malgré la sortie anticipée de l’USWNT, Smith et le reste des stars des moins de 30 ans seront de retour l’été prochain pour les Jeux olympiques de Paris, puis pour la Coupe du monde 2027, qui pourrait se dérouler sur le sol américain.

Même si son moment de héros n’est pas venu cet été, il est encore temps. Beaucoup. Et il est clair que tout le monde le pense.

« Soph s’en sortira », a déclaré Horan. « Elle est forte. Elle a une forte volonté. Et elle est l’une des meilleures joueuses du monde en ce moment et à son âge, elle ira parfaitement bien. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

