Les luttes d’Andy Gibb avec la célébrité ont conduit à une dépendance, une mort tragique à 30 ans, dit l’auteur: “Il s’est égaré”

Andy Gibb, le chanteur pop qui est devenu célèbre en tant qu’idole des adolescents, espérait faire un retour avant que sa vie ne se termine soudainement à 30 ans.

En 1987, la sensation disco, qui avait autrefois six disques à succès à la fin des années 70, a déclaré faillite et déclarait un revenu annuel inférieur à 8 000 $. Toujours déterminé, le frère cadet des Bee Gees planifiait son retour à la musique. Barry Gibb a même emmené son jeune frère à Londres où ils pourraient à nouveau collaborer. Au début de 1988, Andy a déménagé dans une remise sur la propriété de son frère Robin Gibb. Il avait signé un contrat avec Island Records. Son avenir s’annonçait plus prometteur.

“À ce moment-là, Andy semblait heureux et en bonne santé”, a déclaré l’auteur Matthew Hild à Fox News Digital. “Il a finalement signé un contrat d’enregistrement à Londres. Il allait travailler sur un album. Les choses s’amélioraient enfin. Il était extraverti et enthousiaste. Mais il vivait aussi seul. Et Andy n’aimait pas être seul dans sa vie – Quand il était temps de se remettre au travail, sa confiance a commencé à vaciller. Il a perdu la foi et sa capacité à faire un retour. Mais il était impatient de faire ce qui aurait dû être son prochain album… Ses derniers jours ont été une combinaison de l’espoir, mais aussi la dépression et l’insécurité.”

Selon Hild, Andy a été hospitalisé trois fois, se plaignant de douleurs à la poitrine et à l’abdomen. Le soir du 9 mars 1988, Andy s’effondre sur la propriété de Robin. Il est décédé le lendemain matin d’une myocardite, connue sous le nom d’inflammation du muscle cardiaque.

L’histoire d’Andy est relatée dans le nouveau livre de Hild intitulé “Flèche à travers le cœur”, qui a été choisi par Groundbreaking Productions de Lisa Saltzman. Il explore comment Andy s’est diversifié en tant que star recherchée et comment ses luttes contre la dépendance ont contribué à sa fin tragique.

Un porte-parole de Barry, le seul membre survivant des Bee Gees, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital concernant le livre de Hild.

“En 2020, le documentaire de Barry” Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé “était sorti”, a expliqué Hild. “Andy a été mentionné bien sûr, mais je sentais que personne n’avait pris le temps de vraiment raconter son histoire. Sa vie a été courte, mais il a accompli tant de choses pendant qu’il était ici. Nous savons tous comment il est mort, mais comment a-t-il Vraiment vivre ? C’est l’histoire que je voulais raconter.

Hild a déclaré avoir obtenu l’accès à des interviews inédites au fil des ans. Et tandis que plusieurs sources hésitaient au début, beaucoup de ceux qui connaissaient et travaillaient avec Andy se sont manifestés pour partager leurs récits. Hild a déclaré que bien que Barry, 75 ans, ait refusé de participer, il était au courant de la sortie du livre.

“Malheureusement, beaucoup se souviennent d’Andy Gibb pour ses problèmes”, a déclaré Hild. “Certains peuvent supposer qu’il n’a réussi que grâce à ses frères. Mais ce n’est tout simplement pas vrai. Il avait lui-même un talent incroyable. À un très jeune âge, il a écrit ses propres chansons. À 16 et 17 ans, il écrivait beaucoup de grandes chansons qui se sont retrouvées sur le tout premier album. Il savait comment commander un public sur scène en tant qu’interprète. Il avait le look, mais le talent parlait vraiment de lui-même. Et j’ai été particulièrement touché par le nombre de personnes, même aujourd’hui , sont si protecteurs d’Andy et de ses souvenirs. C’était une star, mais il était aussi gentil, généreux et avait une nature douce en lui.”

Le chanteur anglo-australien était encore un enfant lorsque ses frères ont eu leur premier grand succès en tant que Bees Gees, un groupe de chant frère. C’est Barry qui a encouragé son jeune frère à poursuivre ses intérêts dans la musique et lui a même offert sa première guitare. Adolescent, Andy a poursuivi la musique et a lancé son groupe appelé Melody Fayre au milieu des années 70. Le groupe s’est séparé alors qu’ils étaient en Australie et Andy a rapidement eu un autre groupe appelé Zenta. Andy a attiré l’attention de Robert Stigwood, le manager et producteur de films des Bee Gees.

En 1976, Andy, qui n’avait que 18 ans, se rendit à Miami, en Floride, et commença à travailler sur son premier album, “Flowing Rivers” de 1977, aux côtés de Barry. Avec sa chance enfantine et sa voix captivante, Andy a lancé une carrière solo extrêmement réussie. Son prochain album, “Shadow Dancing” de 1978, est devenu multi-platine.

Les chansons à succès d’Andy incluent “I Just Want To Be Your Everything” en 1977, “Shadow Dancing” et “An Everlasting Love” en 1978 et “(Our Love) Don’t Throw It All Away” en 1979.

“Andy recevait des chèques qui auraient été de 4 millions de dollars aujourd’hui et les femmes le poursuivaient partout”, a déclaré Hild. “Son père a dit qu’on lui en avait trop donné trop tôt et cela l’a submergé. Il est passé de jouer dans de petites boîtes de nuit en Australie à avoir des succès numéro un aux États-Unis et à être partout – dans les magazines, à la radio, à la télévision. Mais il était tranquillement aux prises avec le syndrome de l’imposteur. Même s’il avait ce talent indéniable, il n’était pas juste envers lui-même. Et il était dans l’ombre de ses frères qui avaient aussi un succès incroyable. Je pense qu’une grande partie de lui sentait qu’il n’était que réussi grâce à ses frères.”

“Il y a beaucoup de gens aujourd’hui, encore perplexes des années plus tard, sur ce qui a conduit Andy à ses démons”, a poursuivi Hild. “Vous devez vous rappeler que c’était quelqu’un qui, à 19 ans, est devenu une superstar du jour au lendemain. Il avait l’impression qu’il pouvait tout gérer… Même s’il avait tout ce que quelqu’un pouvait souhaiter – l’argent, la célébrité, les fans – il était vide à l’intérieur L’agent de Betty White m’a même dit qu’il dirait à Andy : “Regarde-toi dans le miroir. Les femmes t’aiment. Les hommes veulent être toi. Tu as le talent.” Mais il a aussi dit : ‘J’ai toujours eu le sentiment que quand Andy se regardait dans le miroir, il ne voyait rien.'”

Selon Hild, Barry aurait même dit à Andy : « Nous sommes trois [as the Bee Gees], mais regarde ce que tu fais. Nous ne pouvons pas faire ça.”

Mais Andy, qui idolâtrait son frère aîné, ne se sentait pas sûr de ses talents malgré une assurance constante de sa part. Hild a déclaré que Barry adorait son frère et croyait en son talent.

Hild a affirmé qu’en privé, Andy luttait contre ses insécurités alors qu’il tentait de faire face à la célébrité. Puis la tentation à Miami Beach est venue.

“La cocaïne était endémique”, a déclaré Hild. “Je pense que cela a commencé très innocemment car cela faisait partie de la culture. De nombreux artistes de cette époque consommaient de la cocaïne.”

Andy a également lutté dans sa vie personnelle. Selon Hild, il est tombé éperdument amoureux de l’actrice de “Dallas” Victoria Principal en 1981. Mais la romance éclair a également été tumultueuse. Selon les rapports, la drogue était un facteur contributif à leur séparation.

“La relation a été assez orageuse à tous points de vue”, a déclaré Hild. “[But] Les problèmes d’Andy ont commencé bien avant Victoria… et quand ils ont rompu, il était juste dévasté. Les modèles d’Andy étaient ses frères, en particulier Barry. Tous les frères ont trouvé l’amour tôt et ont eu ces longs mariages. Ses parents ont également eu un très long mariage. Certaines personnes m’ont dit qu’Andy voulait le genre de relation que ses frères et parents avaient. Il a eu un bref mariage avec Kim Reeder [from 1976 to 1978] et ils eurent une fille. Mais il n’a jamais trouvé cette relation durable qu’il recherchait. Il voulait un mariage long et durable, une famille heureuse, une vie familiale paisible et un groupe d’enfants. Cela ne s’est tout simplement jamais produit.”

Les luttes d’Andy avec la drogue se sont aggravées et cela s’est fait connaître dans l’industrie, a souligné l’auteur. En 1982, Andy a admis dans “Good Morning America” ​​qu’il avait “une très grave dépression nerveuse”.

“J’avais tout ce que je voulais, et j’ai tout gâché”, a admis Gibb à l’époque.

La famille d’Andy l’a exhorté à aller en cure de désintoxication, et il l’a finalement fait en 1985 lorsqu’il s’est enregistré au Betty Ford Center. Mais une fois qu’un Andy propre était sorti, il ne pouvait pas relancer sa carrière autrefois florissante.

“Au moment où il était prêt à travailler à nouveau, sa réputation était juste abattue”, a déclaré Hild. “Il avait la réputation d’être peu fiable. Il avait l’occasion de faire des films et des émissions de télévision, mais trop souvent, il ne se présentait pas pour des choses. Et il a été éloigné de la musique pop pendant longtemps. L’industrie avait changé. Les gens qui l’auraient engagé pour des choses avaient maintenant peur de le toucher… Mais il parlait toujours de son retour. Il essayait même à la fin.

Andy est décédé cinq jours après son anniversaire. Un pathologiste n’a trouvé aucune preuve d’alcool ou d’autres substances. L’inflammation de son cœur était le résultat d’une infection virale.

Sa mère, Barbara Gibb, a dit un jour : “Quand il est mort, cela n’avait rien à voir avec la drogue, mais les dégâts avaient été causés par la drogue en premier lieu.”

Hild a déclaré que le problème cardiaque d’Andy “durait depuis des années et était probablement lié à la drogue”.

“Je pense que ce qui a finalement détruit Andy, ce sont ses insécurités”, a déclaré Hild. “Plusieurs personnes m’ont dit qu’elles croyaient que ses dépendances provenaient de ses luttes émotionnelles face à la célébrité si rapidement. Et quand il n’a pas pu s’accrocher à cette carrière, il est devenu déprimé. Et cela l’a submergé.”

Hild espère que son livre encouragera les lecteurs à réévaluer l’héritage musical d’Andy.

“Ses problèmes ont été très médiatisés, et cela a malheureusement éclipsé son travail”, a déclaré Hild. “Mais il était bien plus que le petit frère des Bee Gees. Il a eu le courage de poursuivre seul la musique. Sa carrière a été un triomphe. Qui sait ce qu’il aurait pu accomplir de plus s’il avait vécu ? Il avait tout, mais il s’est égaré.”

