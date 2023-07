Les luttes contre-offensives de l’Ukraine contre les fortifications russes et la puissance aérienne

Un an et demi après le début de la guerre, la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie n’a peut-être pas l’air particulièrement impressionnante sur la carte, mais sur le front, il est clair que des progrès sont en cours, bien que lentement.

Plus de trois semaines après le début de l’offensive estivale tant attendue, l’Ukraine n’a repris qu’une poignée de villages le long des lignes de front sud, comme le confirment des photos et des vidéos géolocalisées. La plupart d’entre eux se trouvent au sud du village de Velyka Novosilka, que nous avons récemment visité aux côtés de la 68e brigade ukrainienne.

Les lignes de front elles-mêmes sont divisées en deux zones. Sur la ligne de contact elle-même, les troupes ukrainiennes martèlent les défenseurs russes avec des assauts constants, maintenant la pression et recherchant les points faibles.

Sept ou huit kilomètres en arrière, l’artillerie continue son travail meurtrier. Lors d’une récente visite sur la ligne de front, un obusier automoteur CAESAR de fabrication française est sorti d’une forêt voisine pour s’installer à un carrefour, tirant cinq obus en autant de minutes avant de se déplacer à nouveau pour échapper à toute réponse russe.

« Nous recherchons toujours les points faibles de leurs lignes », a déclaré un soldat ukrainien de 33 ans qui utilise l’indicatif d’appel Excalibur. « Lorsque nous en trouvons un, nous partons pour une percée. Les unités d’assaut se rassemblent à pied, appuyées par des chars et d’autres villages militaires. Une fois que nous avons franchi le premier point, nous nous déplaçons pour encercler le village puis le nettoyer.

« Tous les Russes qui restent là-bas sont soit tués, soit faits prisonniers », a déclaré Excalibur.

« Excalibur », un soldat de la 68e brigade de l’armée ukrainienne, affirme que les défenses russes sont « étendues ». (Oskar Hallgrimsson/CBC)

Tous les soldats ukrainiens interrogés ne se sont identifiés que par leur indicatif d’appel ou leur prénom, conformément à la restriction imposée par l’armée aux militaires en service actif.

Dans ce secteur de la ligne de front, les Ukrainiens sont en pleine attaque, ce que souligne leur utilisation de l’artillerie.

« [The artillery] maintenant tire devant l’infanterie qui avance », a déclaré un autre soldat ukrainien avec l’indicatif d’appel Khomiak. « Ils frappent les positions russes à Urozhaine [the nearest Russian-held village]que nos gars essaient de libérer. »

La 1ère ligne de défense russe « particulièrement forte »

Les agressions elles-mêmes ne sont pas faciles. Imagerie par satellite montre que les lignes russes se composent de nombreuses défenses qui se chevauchent, allant des champs de mines aux nids de mitrailleuses fortifiés en passant par les fossés et les barrières antichars. Les troupes ukrainiennes doivent naviguer et surmonter ces obstacles sous une pluie de tirs d’artillerie et d’armes légères.

« [The Russians] ont eu cette zone pendant plus d’un an », a déclaré Excalibur. « Ils ont eu le temps de se retrancher, de construire des fortifications en béton et de placer des mines. La première ligne de défense est particulièrement forte. »

REGARDER | Le ministère ukrainien de la Défense explique sa contre-offensive :

La contre-offensive ukrainienne expliquée par le conseiller du ministre de la Défense Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, a déclaré à Rosemary Barton Live de CBC que l’Ukraine allait de l’avant avec une stratégie de contre-offensive contre la Russie dans certaines zones de la vaste ligne de front, y compris la région de Bakhmut.

La difficulté de tels assauts frontaux a été illustrée par une colonne désormais tristement célèbre de véhicules blindés donnés par l’Occident. qui a été détruit le 8 juin, y compris de nombreux véhicules de combat d’infanterie Bradley (IFV) et au moins un Char Léopard 2. Cela a conduit à la nécessité de frapper les forces russes par les flancs dans la mesure du possible.

« Le meilleur [approach] est de contourner [the frontal defences] et les frapper par le côté », a déclaré Excalibur. « C’est ce que nous faisons : une reconnaissance par la force. Nous entrons, établissons un contact, puis s’ils sont retranchés, nous nous retirons et essayons un autre endroit. Il y a toujours un endroit où ils craqueront. »

Ces tactiques de sondage font partie intégrante de l’approche offensive de Kiev. Les frappes de missiles à longue portée se sont concentrées sur les postes de commandement et les nœuds logistiques russes, plutôt que sur les unités de première ligne.

Un récent article du New York Times rapportait que l’Ukraine n’avait pas encore déployé la plupart des 40 000 soldats formés et équipés par l’Occident il avait été berger pour la campagne. La 68e brigade elle-même a été en action pendant presque toute la guerre, défaite un assaut blindé russe majeur sur la ville de Vuhledar en février.

Perte de nombreux soldats expérimentés

Bien que victorieuses, les batailles de l’hiver ont fait des ravages le 68, en particulier en termes de soldats expérimentés.

Un commandant de bataillon du 68e qui utilise l’indicatif d’appel Dolphin décrit la perte d’un quart du personnel de combat de son unité pendant les mois d’hiver.

« De novembre à février, l’ennemi a attaqué encore et encore, près de Vuhledar et Pavlika », a déclaré Dolphin. « Mon unité a pris [one of the main] routes sous contrôle et n’a pas laissé l’ennemi s’approcher, mais il y a eu beaucoup de pertes. Sur 420 soldats, nous avons perdu 100 tués et blessés, dont, malheureusement, les meilleurs. »

Malgré ces lourdes pertes, le 68e s’est vu confier un rôle de premier plan dans l’offensive en cours. Une autre brigade, la 72e, a été transférée pour tenir le secteur de Vuhledar alors que la 68e passait de la défense à l’attaque. Le 68e a obtenu quelques résultats, libérateur le village de Blahodatne le 11 juin.

Dolphin lui-même porte plusieurs petites blessures lors de batailles récentes, son œil droit et son bras droit témoignent des combats acharnés.

Le 68 panse toujours ses plaies. Un groupe de 25 conscrits, amenés pour remplacer ceux qui ont perdu l’hiver, suit actuellement un cours intensif sur les tactiques de champ de bataille, apprenant tout ce qu’il peut au cours de seulement deux semaines avant le déploiement.

Les conscrits s’entraînent dans une zone à plusieurs kilomètres derrière les lignes de front, pour remplacer les membres du 68e qui ont été tués et blessés au cours de l’hiver. (Oskar Hallgrimsson/CBC)

« Cela me rappelle les Allemands en 1945 », a déclaré Dolphin à propos de ces recrues encore vertes, qui seront en première ligne dans moins d’une semaine. « Voici un groupe qui n’a jamais servi. Deux semaines ne suffisent pas, mais nous n’avons pas le temps. »

Le défi de la supériorité aérienne

Juger du succès de l’offensive actuelle est difficile pour les soldats impliqués, sans parler des observateurs extérieurs.

Les forces ukrainiennes ont utilisé des missiles à longue portée pour endommager gravement la logistique russe, détruire dépôts de munitions massifs et critique ponts ferroviaires . Les pénuries d’équipements russes modernes deviennent également évidentes, avec les chars T-54 – introduits pour la première fois en 1948 – apparaissant maintenant sur le champ de bataille.

Mais les gains territoriaux ont été minimes. Après avoir libéré une série de villages à la mi-juin, les forces ukrainiennes ont eu du mal ces deux dernières semaines à faire avancer la ligne. Dans une interview accordée au Washington Post le 30 juin, le chef de l’état-major ukrainien, Valery Zaluzhny, a exprimé sa frustration avec des partenaires occidentaux, affirmant qu’il est contraint de mener une offensive dans des conditions que les pays de l’OTAN n’accepteraient jamais eux-mêmes, à savoir un manque de supériorité aérienne.

Un homme réagit alors que des sauveteurs et des volontaires s’efforcent de tirer des personnes sous les décombres après qu’une frappe de missile russe a frappé un restaurant à Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, le 27 juin. Au moins trois personnes ont été tuées et plus de 40 blessées. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

En plus des défenses russes préparées, les troupes d’attaque ukrainiennes font face à un autre défi : les hélicoptères russes.

Un soldat des forces spéciales ukrainiennes nommé Pavlo vient de rentrer de deux semaines de combats sur et derrière les lignes de front. Il décrit la menace posée par les airs.

« Il y a un feu constant [on us], à la fois des hélicoptères et des avions de chasse », a déclaré Pavlo. « Les hélicoptères restent à huit kilomètres et demi en arrière, planant au-dessus des arbres. Nous n’avons que des Stingers [shoulder-launched anti-aircraft missiles], avec une portée de quatre kilomètres. Juste un hélicoptère touché [our positions] 20 fois en une journée. »

Pourtant, l’ambiance parmi les soldats de la 68e brigade est bonne. Le moral est élevé, tout comme le sentiment que les Russes subissent des pertes plus lourdes qu’eux – et y répondent d’une manière pire.

« Nous avons fait beaucoup de prisonniers », a déclaré Excalibur. « Ils ont beaucoup de condamnés en service, des gars qui ne veulent pas se battre, alors ils se rendent souvent.

« Pour nous, bien sûr, nous avons des gars qui ne gèrent pas [the stress] bien, mais la plupart d’entre nous sourient et rient encore. Nous savions que ce serait un long combat. »