Les lunettes TCL NxtWear G obtiennent un prix et une date de sortie australiens

Annoncé à l’origine en tant que concept, TCL a confirmé que ses lunettes intelligentes NxtWear G seront enfin commercialisées à partir du mois prochain.

Vous connaissez peut-être TCL pour ses téléviseurs ou peut-être ses smartphones, mais la firme chinoise se lance également dans d’autres technologies. Les lunettes intelligentes ont été correctement présentées au CES plus tôt cette année, mais même alors, il ne s’agissait que d’un prototype appelé TCL Wearable Display et prévu pour une sortie plus tard en 2021.

La firme a maintenant annoncé un nom propre de NxtWear G (tout en majuscules dans le style de TCL) et une fenêtre de lancement en juillet. Dans un premier temps, ils seront en vente en Australie, avec une « disponibilité sur le marché à suivre dans certaines régions ».

Vous devrez débourser 899 AU $ pour l’appareil, ce qui revient à environ 680 $ US ou 490 £.

Ce que nous savons, c’est qu’ils utilisent une conception ouverte et disposent de deux écrans Micro OLED fabriqués par Sony avec une résolution Full HD. Lorsqu’il est porté, cela donne à l’utilisateur l’effet d’un énorme écran de 140 pouces.

TCL tient à souligner que les NxtWear G ne sont pas des lunettes VR ou même AR dans leur forme actuelle. Au lieu de cela, ils sont conçus pour être un écran externe pour votre appareil mobile ou votre ordinateur portable.







Ils se connectent via USB-C et n’ont pas besoin d’une application associée pour fonctionner. Il n’y a même pas de batterie à charger non plus. La société affirme que les lunettes sont compatibles avec plus de 100 smartphones, appareils hybrides deux-en-un et ordinateurs portables de tous les principaux fabricants.

Une fois que vous êtes connecté, TCL dit que la conception ouverte signifie que vous pouvez toujours regarder vos mains afin de voir vos doigts taper sur un clavier ou « relever les yeux pour saluer un agent de bord vous offrant une boisson en vol ».

Que vous travailliez ou regardiez un film, le NxtWear G possède des haut-parleurs stéréo intégrés et est livré avec trois tailles différentes de plaquettes nasales. Ils ont un extérieur réfléchissant et utilisent une combinaison de nylon doux au toucher et de gel de silice pour être à la fois confortables et durables.

L’annonce intervient juste avant la date de début officielle du MWC, qui est virtuel cette année.

TCL a également annoncé la Movetime Family Watch 2, une montre intelligente IP67 et 4G pour les enfants au prix de 149 € et une fonction de collaboration multi-écrans, qui fonctionnera avec le TCL 20 Pro 5G pour commencer. Il permet le partage sans fil de fichiers, de photos, de contenu du presse-papiers et de messages avec des ordinateurs portables ou PC compatibles Windows 10.

