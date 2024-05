Les lunettes Sean John de Diddy retirées d’un grand détaillant de lunettes alors que les problèmes juridiques du rappeur s’accentuent : rapport

Les lunettes fabriquées par la marque de vêtements Sean « Diddy » Combs, Sean John, auraient été retirées des étagères d’un grand détaillant de lunettes alors que le rappeur et entrepreneur fait face à des poursuites judiciaires et à des accusations d’abus croissantes.

America’s Best Contacts and Glasses retire les produits Sean John de ses magasins et a déjà arrêté de vendre la marque en ligne, selon TMZ.

Le point de vente a rapporté qu’America’s Best avait demandé mardi à ses points de vente par courrier électronique de retirer toutes les lunettes Sean John des présentoirs et de remplacer les produits par d’autres marques à un prix similaire.

FOX Business a contacté America’s Best et un représentant pour solliciter les commentaires de Combs.

Si cela est confirmé, America’s Best – l’une des cinq plus grandes marques de vente au détail appartenant à National Vision Holdings – serait la dernière entreprise à abandonner une marque affiliée à Combs au milieu de ses problèmes juridiques croissants.

La semaine dernière, Peloton a annoncé qu’il ne diffuserait plus la musique de Combs sur sa plateforme, quelques jours après la diffusion d’une vidéo d’il y a huit ans montrant le rappeur attrapant son ex-petite amie, Cassandra « Cassie » Ventura, par le cou et la jetant au sol. dans le couloir d’un hôtel. Combs a qualifié son comportement dans la vidéo d' »inexcusable », après qu’elle soit devenue virale.

Combs a fait l’objet de plusieurs poursuites pour inconduite sexuelleet deux de ses domiciles ont été perquisitionnés par des agents de la sécurité intérieure en mars dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains.

Combs a lancé sa marque Sean John en 1998 et génère désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 525 millions de dollars selon Macy’s, qui a conclu un accord pour vendre exclusivement la collection de vêtements de sport de la marque en 2010.

En 2016, Combs a vendu une participation de 90 % dans l’entreprise à Global Brands, qui a déposé son bilan (chapitre 11) en 2021, invoquant l’impact de la pandémie de COVID-19. Peignes j’ai racheté la marque la même année, avec une offre gagnante de plus de 7,5 millions de dollars, lui redonnant le contrôle de l’entreprise.

Lauryn Overhultz et Tracy Wright de FOX Business ont contribué à ce rapport.