Les lunettes Lenovo T1 sont des écrans portables qui fonctionnent également avec les iPhones

Apple n’a pas de casque AR encore, mais Lenovo vient d’annoncer une paire de lunettes d’affichage qui fonctionnera avec les iPhones via un adaptateur Lightning. Les lunettes Lenovo T1, l’un des rares produits informatiques annoncé jeudi par Lenovo au salon technologique IFA de Berlin, ne sont pas compatibles AR. Mais ils pourraient être un deuxième écran pour votre ordinateur ou votre téléphone.

Les lunettes filaires à affichage qui fonctionnent comme des moniteurs portés sur la tête existent depuis des années, notamment les lunettes NXTWear G de TCL (qui bénéficient d’une mise à niveau sans fil). Lenovo a fabriqué un certain nombre d’appareils VR et AR au cours de la dernière décennie, y compris l’année dernière Pensez réalité A3une paire de lunettes AR légère utilisant la technologie de Qualcomm.

Lori Grunin/Crumpe



Les lunettes T1 sont connectées par USB-C et devraient fonctionner avec une large gamme d’appareils Windows, Mac et Android. La partie intéressante est l’adaptateur Lightning, qui devrait également les faire fonctionner avec les iPhones.

Les lunettes ont des écrans Micro-OLED à contraste élevé avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels par œil et des haut-parleurs intégrés, et sont certifiées TUV Low Blue Light. Tout comme les lunettes ThinkReality de Lenovo, il existe un ensemble de ponts nasaux réglables et des options pour des inserts de lentilles de prescription personnalisés (bien que je n’ai toujours pas réussi à trouver des lunettes intelligentes adaptées à ma myopie sévère).

Les lunettes n’ont pas encore de prix indiqué, mais elles seront mises en vente en Chine plus tard cette année et seront disponibles dans d’autres régions dans le courant de 2023. D’ici là, Apple pourrait enfin préparer son propre casque AR.