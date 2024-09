Les lunettes intelligentes Orion de Meta ressemblent à l’avenir de la réalité augmentée

Vous ne pouvez pas acheter le nouveau produit le plus impressionnant de Meta, les lunettes intelligentes nommées Orion. Vous pourrez peut-être acheter quelque chose comme eux dans quelques années, mais la plupart d’entre nous ne parviendront jamais à les porter. Cela ne les rend pas nécessairement moins impressionnants ou moins importants. Orion est une déclaration d’intention de Meta : que les lunettes AR sont vraiment l’avenir et que nous finirons par y arriver.

L’occasion de toutes ces nouvelles était Meta Connect, nous passons donc également en revue toutes les autres annonces de Connect. Il existe de nouvelles lunettes intelligentes, de nouveaux casques VR, de nouvelles IA de célébrités pour remplacer les anciennes IA de célébrités, des modes vocaux et bien plus encore. Mais soyons honnêtes : on parle surtout d’Orion. Il s’agit soit d’un vaporware, d’un projet scientifique, d’un prototype, d’un avenir indiscutable, ou quelque part au centre du diagramme de Venn de toutes ces choses. Et le fait qu’ils existent en dit long sur où nous en sommes dans l’évolution de la technologie.