Les lunettes infusées de mélanine visent à protéger vos yeux du soleil

Les lunettes modernes sont livrées avec des tonnes de revêtements et de traitements différents pour améliorer votre vision, y compris les filtres de lumière bleue, la polarisation et plus encore. Un nouveau type de traitement des lentilles est l’infusion de mélanine.

Mélanine est le pigment qui fait bronzer votre peau et la protège des rayons UV du soleil. Plus votre peau est foncée, plus elle contient de mélanine naturelle. La mélanine joue également un rôle similaire dans vos cheveux et vos yeux – elle donne yeux marron et noisette leur couleur et protège les yeux des dommages causés par absorbant la lumière.

En raison de ses propriétés protectrices, certaines marques proposent désormais des lunettes et des lunettes de soleil dont les verres ont été traités à la mélanine. Cela peut sembler un peu farfelu – après tout, porter de la mélanine dans des lunettes pourrait-il vraiment être efficace ? D’un autre côté, un peu de mélanine supplémentaire pourrait être utile pour les personnes aux yeux plus clairs, qui n’ont pas autant de mélanine naturelle pour se protéger. Pensez-y comme un écran solaire pour vos yeux.

Chez Crumpe, nous avons plongé profondément dans les tenants et les aboutissants des soins oculaires, séparant les faits de la fiction en ce qui concerne tout, des teintes de lunettes de soleil aux gouttes pour les yeux. Voici ce que nous avons découvert sur les lunettes infusées de mélanine.

Mélanine et santé oculaire

La mélanine est « instrumentale pour optimiser la santé oculaire », a déclaré le Dr Saya Nagori, ophtalmologiste et PDG de Faits sur les yeux. Il absorbe plusieurs types de lumière, y compris celles qui peuvent causer des dommages ou du stress au fil du temps, comme la lumière UV. C’est aussi un antioxydant, ce qui le rend « efficace pour stabiliser les radicaux libres, réduire l’inflammation et se défendre contre les toxines », a ajouté Nagori.

La recherche suggère également que la mélanine peut aider à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l’âgeune cause fréquente de perte de vision chez les personnes âgées.

Mais tout le monde n’a pas la même quantité de mélanine dans les yeux. Les personnes aux yeux bleus ou verts ont moins de mélanine, tandis que les personnes aux yeux bruns ou noisette en ont plus, selon Medline Plus. Selon le Michigan Eye Institute, certaines affections oculaires peuvent également provoquer une changement des niveaux de mélanine, comme le glaucome. La quantité de mélanine dans l’œil peut également diminuer avec l’âge.

Peter Finch/Getty Images

Comment fonctionnent les lunettes infusées de mélanine ?

Melanin Optics, ESP Eyewear et des sociétés similaires qui vendent des lunettes infusées de mélanine affirment que leurs produits peuvent offrir bon nombre des mêmes avantages que la mélanine naturelle fournirait : protection contre les UV et la lumière bleue, prévention des lésions oculaires, confort amélioré et plus encore. (Melanin Optics et ESP Eyewear n’ont pas répondu à une demande de commentaire.)

L’idée de lunettes infusées de mélanine n’est pas aussi étrange qu’il y paraît. La mélanine est étudiée en science des matériaux depuis des années. Des chercheurs de l’Université McGill et de l’UC San Diego, par exemple, ont mélanine synthétique développée dans l’espoir de l’utiliser en crème solairetandis que des chercheurs de la Northwestern University travaillaient sur un teinture capillaire synthétique à la mélanine qui imiterait les couleurs naturelles des cheveux.

Quant à l’efficacité de la mélanine dans les lunettes, cela fait toujours l’objet d’un débat parmi les professionnels de la santé oculaire. Il n’y a pas encore beaucoup de recherches à ce sujet, et bien que certains experts voient la mélanine comme un nouveau revêtement protecteur prometteur, d’autres ne sont pas aussi convaincus.

« Le concept des lunettes infusées de mélanine a attiré beaucoup d’attention ces dernières années, avec des affirmations selon lesquelles elles peuvent favoriser le confort visuel, réduire l’éblouissement et protéger les yeux de l’exposition à la lumière nocive », a déclaré le Dr Johannes Uys, médecin à Médecine générale Broadgate. « Bien que l’idée attire l’attention, les preuves scientifiques à l’appui de ces affirmations sont limitées. »

Dr Yuna Rapoport, ophtalmologiste à Œil de Manhattanappelle les lunettes infusées de mélanine un « stratagème marketing ».

Nagori, d’autre part, mentionne des études sur l’efficacité de la mélanine synthétique contre la lumière UV, et le rôle important de la mélanine dans la santé oculaire en général. « La conclusion que j’en ai tirée est que les lunettes infusées de mélanine peuvent être bénéfiques pour la santé des yeux », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, elle recommande de consulter un ophtalmologiste avant d’acheter une paire et de faire attention à l’endroit où vous les achetez. « Juste parce que les lentilles [are] teintées, ne signifient pas qu’elles sont infusées de mélanine, et des individus peu scrupuleux peuvent prétendre cela juste pour faire grimper leurs prix », a-t-elle déclaré.

Enfin, Nagori a partagé que la mélanine se dégrade avec le temps, il pourrait donc être utile de remplacer régulièrement les lentilles infusées de mélanine.

banjongseal324/Getty Images

Autres façons de protéger vos yeux

Que vous choisissiez ou non d’essayer des lunettes infusées de mélanine, il existe d’autres moyens de protéger vos yeux contre les dommages au fil du temps.

En matière de protection solaire, essayez de porter des lunettes avec un revêtement de protection UV. Recherchez une paire avec une protection UV à 100 % pour obtenir les meilleurs résultats. Les lunettes de soleil teintées peuvent minimiser l’éblouissement les jours ensoleillés et améliorer votre vision d’autres façons, selon la couleur. Et les revêtements polarisés ou antireflet filtrent également la lumière pour réduire l’éblouissement et la fatigue oculaire.

Les preuves sont mitigées quant à la dangerosité pour vos yeux, mais cela peut également aggraver votre sommeil. Des lunettes anti-lumière bleue sont disponibles pour aider à minimiser ces effets. Rapoport recommande également d’utiliser des applications qui réduisent la quantité de lumière bleue sur vos appareils, plutôt que d’acheter des lunettes spéciales.

Pratiquer une bonne hygiène oculaire en général est également essentiel pour maintenir votre santé oculaire à long terme. Surtout, n’oubliez pas de passer votre examen de la vue annuel afin que tout problème puisse être détecté tôt et traité.