Les lunettes AR de Qualcomm nous donnent un aperçu d’un avenir augmenté

La réalité augmentée, mieux connue sous le nom de RA, est l’avenir – cela a commencé avec l’échec de Google Glass en 2014, mais à mesure que la technologie a progressé, les casques font un retour. Le HoloLens 2 de Microsoft, axé sur l’entreprise, est actuellement en tête du peloton, mais des rumeurs suggèrent qu’Apple travaillerait sur un casque AR pour une sortie dans les prochaines années, officieusement surnommé Apple Glass.

C’est la prochaine étape logique pour la technologie portable, vous permettant de rester concentré sur le monde réel tout en obtenant des conseils et des astuces numériques tout au long de vos activités. Les casques de réalité augmentée ne sont pas encore tout à fait au niveau de Minority Report, mais la nouvelle conception de référence de la visionneuse intelligente AR de Qualcomm nous rapproche un peu plus, nous donnant une bonne idée de ce que l’on attend du marché des visionneuses AR dans les prochaines années.

Jusqu’à présent, la plupart des casques AR fonctionnaient essentiellement comme des visionneuses AR, laissant le traitement à n’importe quel appareil auquel il est connecté, qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’un ordinateur. C’est une première étape nécessaire, mais cela signifie que les casques sont de nature relativement limitée.

Qualcomm a fait les premiers pas vers un avenir sans attaches, en adaptant son nouveau design de référence de casque AR à sa plate-forme Snapdragon XR1. Ce n’est pas tout à fait le coupe-cordon que nous attendions avec impatience – il est toujours attaché à un smartphone ou un PC – mais il peut réduire la puissance de traitement globale requise, grâce à l’introduction du traitement fractionné, répartissant essentiellement les tâches entre le XR1 du casque. et l’appareil connecté pour réduire la consommation jusqu’à 30%.

Une expérience sans attaches est sur les cartes, avec Qualcomm se concentrant ensuite sur la communication sans fil entre le casque et l’appareil connecté, mais finalement, la société considère les casques comme des appareils complètement autonomes connectés à Internet via la 5G ultra-rapide. C’est certainement un pas dans la bonne direction, bien que le temps que Qualcomm envisage de prendre pour le processus ne soit actuellement pas clair.

«Les téléspectateurs simples de RA ont présenté les téléspectateurs comme un accessoire d’un smartphone. Désormais, les visionneuses intelligentes AR nous permettent de déplacer certains traitements vers le verre, d’étendre les possibilités de cas d’utilisation, d’applications et d’immersion – cette conception de référence est la première étape de notre feuille de route pour aider à faire évoluer l’industrie de la RA », a déclaré Hugo Swart, vice-président et directeur général de XR chez Qualcomm, dans un communiqué de presse.







De plus, avoir un appareil connecté a ses avantages. Qualcomm a détaillé un cadre d’application 2D qui vous permettra d’ancrer les applications de votre smartphone dans le monde réel, vous permettant, par exemple, d’avoir une application de livre de cuisine ancrée à votre plan de travail de cuisine aux côtés de l’application YouTube vous montrant comment cuisiner une nouvelle recette .

Il va encore plus loin lorsqu’il est connecté à un PC, avec la possibilité de rendre plusieurs écrans virtuels, permettant une grande configuration multi-écrans sans le fardeau des énormes moniteurs qui prennent de la place dans la maison, permettant des configurations minimales de bureau à domicile. Avec un écran binoculaire micro-OLED arborant un taux de rafraîchissement de 90 Hz, les expériences AR sont susceptibles d’être de bonne qualité et aussi fluides.

Mais comment interagissez-vous avec les différentes applications, notifications et tout ce que les fabricants construisent dans les casques AR de demain? Qualcomm utilise une paire de caméras monochromes pour permettre non seulement le suivi de la tête avec 6 degrés de liberté, ou 6DoF, en gardant les éléments AR ancrés à l’environnement, mais également le suivi des mains avec reconnaissance des gestes.







Il est également mentionné une caméra RVB 8Mp avec stabilisation d’image pour permettre un cas d’utilisation « Voir ce que je vois », parfait pour les techniciens, les premiers intervenants et plus encore.

Certes, le casque AR de référence Qualcomm a l’air trapu et certainement pas quelque chose que vous verriez à la Fashion Week de Paris, mais c’est la joie d’un design de référence: Qualcomm ne va pas réellement lancer le casque. Au lieu de cela, il fournira la conception à d’autres fabricants qui pourront ensuite l’ajuster à leur guise et commencer la production. Il est désormais disponible pour certains partenaires Qualcomm, avec une disponibilité plus large dans les mois à venir.

La nature captive de la conception du casque AR signifie qu’il sera probablement axé sur les utilisateurs d’entreprise, comme avec la plupart des casques AR disponibles à l’heure actuelle, mais à mesure que nous nous rapprochons d’une expérience de casque AR non attachée, les géants de la technologie passeront de l’entreprise au consommateur – et c’est là que les choses commenceront vraiment à devenir intéressantes.

