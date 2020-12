WARREN, Massachusetts (AP) – La première grande tempête hivernale de la saison a commencé à faire tomber ce que les prévisionnistes disent qu’il pourrait être plus d’un pied de neige humide et abondante samedi sur certaines parties du nord-est, rendant les voyages dangereux et coupant l’électricité à des dizaines de milliers de personnes. .

La pluie du matin a cédé la place à la neige l’après-midi en Nouvelle-Angleterre. Des accidents ont jonché le Massachusetts Turnpike, où les limites de vitesse ont été réduites à 64 km / h.

À la fin de samedi soir, environ 200 000 clients étaient sans électricité dans le Maine, selon le service public de suivi poweroutage.us. 53 000 autres clients n’avaient pas d’électricité dans le New Hampshire et environ 22 000 étaient sans électricité dans le Massachusetts.

Les prévisionnistes ont averti que le nord-est du vent pourrait entraîner des conditions proches du blizzard et pourrait déverser 30 centimètres de neige sur la banlieue de Boston. Au Canada, le sud du Québec et le Nouveau-Brunswick s’attendaient également à un coup dur.

Les autorités du Connecticut ont exhorté les conducteurs à faire attention.

«Les soldats répondent aux accidents dans tout l’État», a tweeté la police d’État. «Nous demandons aux automobilistes s’ils peuvent rester à la maison, veuillez le faire. Et si vous devez sortir, conduisez lentement et laissez tomber toutes les distractions.

Unitil Corp., un service public d’électricité et de gaz de la Nouvelle-Angleterre, a signalé que les équipes étaient prêtes à répondre aux pannes de courant.

«Les principaux dangers avec les prévisions actuelles incluent les conditions de conduite dangereuses au petit matin, le volume de neige mouillée prévu pour tomber et les vents en rafales possibles dans les zones côtières», a déclaré le porte-parole Alec O’Meara.

Dans certaines régions, des chutes de neige de 7,5 centimètres par heure étaient possibles, a déclaré le météorologue du National Weather Service Michael Clair à Gray, dans le Maine.

«C’est le premier grand», a déclaré Clair à propos du début de la saison hivernale. «Il y a eu de la neige dans les montagnes, mais c’est le premier endroit où vivent la plupart des gens.»

Des totaux localisés de plus de 46 cm (18 pouces) sont possibles sur un terrain plus élevé, a déclaré Clair. Mais les zones les plus peuplées juste à l’intérieur des terres devraient parcourir environ un pied.

L’histoire continue

Les régions au sud de la Nouvelle-Angleterre, y compris la région de New York, prévoyaient de fortes pluies et des vents violents.

___

Anneau rapporté de Stowe, Vermont.