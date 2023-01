Les lumières s’éteignent au Pakistan alors que les mesures d’économie d’énergie échouent

La majeure partie du Pakistan s’est retrouvée sans électricité lundi alors qu’une mesure d’économie d’énergie prise par le gouvernement s’est retournée contre lui. La panne a semé la panique et soulevé des questions sur la gestion par le gouvernement à court d’argent de la crise économique du pays.

Tout a commencé lorsque l’électricité a été coupée pendant les heures de faible utilisation pendant la nuit pour économiser du carburant dans tout le pays, ont déclaré des responsables, empêchant les techniciens de démarrer le système en une seule fois après le lever du jour. La panne rappelait une panne d’électricité massive en janvier 2021, attribuée à l’époque à une défaillance technique du système de production et de distribution d’électricité du Pakistan.

De nombreuses grandes villes, dont la capitale Islamabad, ainsi que des villes et villages reculés du Pakistan, ont été privées d’électricité pendant plus de 12 heures. Alors que la panne d’électricité se poursuivait jusqu’à lundi soir, les autorités ont déployé des policiers supplémentaires sur les marchés du pays pour assurer la sécurité.

Les responsables ont annoncé lundi soir que le courant avait été rétabli dans de nombreuses villes, 15 heures après le signalement de la panne.

Plus tôt, la panne d’électricité à l’échelle nationale a laissé de nombreux habitants de ce pays de quelque 220 millions d’habitants sans eau potable car les pompes alimentées par l’électricité ne fonctionnaient pas. Les écoles, les hôpitaux, les usines et les magasins étaient privés d’électricité en raison des rigueurs de l’hiver.

Le ministre de l’Énergie, Khurram Dastgir, a déclaré aux médias locaux que des ingénieurs travaillaient pour rétablir le courant dans tout le pays et ont tenté de rassurer la nation sur le fait que le courant serait entièrement rétabli dans les 12 prochaines heures.

Selon le ministre, la consommation d’électricité diminue généralement du jour au lendemain en hiver, contrairement aux mois d’été où les Pakistanais se tournent vers la climatisation, cherchant un répit face à la chaleur.

“Par mesure économique, nous avons temporairement fermé nos systèmes de production d’électricité” dimanche soir, a déclaré Dastgir. Lorsque les ingénieurs ont tenté de rallumer les systèmes, une « fluctuation de tension » a été observée, ce qui a « obligé les ingénieurs à fermer le réseau électrique » les stations une par une.

Dastgir a insisté sur le fait que la panne ne constituait pas une crise majeure et que l’électricité était rétablie par phases. Dans de nombreux endroits et entreprises et institutions clés, y compris les hôpitaux, les installations militaires et gouvernementales, des générateurs de secours se sont mis en marche.

En fin d’après-midi lundi, Dastgir a déclaré aux journalistes lors d’une autre conférence de presse que le Premier ministre Shahbaz Sharif avait ordonné une enquête sur la panne.

“Nous espérons que l’approvisionnement en électricité sera entièrement rétabli ce soir”, a-t-il déclaré.

Avant minuit, le courant était de retour à Karachi, la plus grande ville et centre économique du pays, et dans de nombreuses autres grandes villes, dont Rawalpindi, Quetta, Peshawar et Lahore, la capitale de la province orientale du Pendjab.

À Lahore, un avis de fermeture a été affiché sur les stations de métro de la ligne orange, avec des cheminots gardant les sites et des trains garés sur les rails. On ne savait pas quand le système de métro serait restauré.

Imran Rana, porte-parole de la compagnie d’électricité de Karachi, a déclaré que la priorité du gouvernement était de rétablir d’abord l’électricité dans les installations stratégiques, notamment les hôpitaux et les aéroports.

Le groupe de défense de l’accès à Internet NetBlocks.org a déclaré que les données du réseau montraient une baisse significative de l’accès à Internet au Pakistan, attribuée à la panne de courant. Il a déclaré que les mesures indiquaient que la connectivité était à 60% des niveaux ordinaires, car de nombreux utilisateurs avaient du mal à se connecter lundi.

Le Pakistan tire au moins 60 % de son électricité de combustibles fossiles, tandis que près de 27 % de l’électricité est produite par l’hydroélectricité. La contribution de l’énergie nucléaire et solaire au réseau national est d’environ 10 %.

Le Pakistan est aux prises avec l’une des pires crises économiques du pays ces dernières années au milieu de la diminution des réserves de change. Cela a obligé le gouvernement à ordonner la fermeture des centres commerciaux et des marchés à 20h30 pour économiser l’énergie.

Des pourparlers sont en cours avec le Fonds monétaire international pour assouplir certaines conditions du plan de sauvetage de 6 milliards de dollars du Pakistan, qui, selon le gouvernement, déclenchera de nouvelles hausses de l’inflation. Le FMI a versé la dernière tranche cruciale de 1,1 milliard de dollars à Islamabad en août.

Depuis, les discussions entre les deux parties oscillent en raison de la réticence du Pakistan à imposer de nouvelles mesures fiscales.

—Munir Ahmed, Associated Press

secteur de l’énergiePakistan