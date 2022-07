Les lumières LED d’une ferme australienne de marijuana médicale deviennent roses dans le ciel nocturne

Commentez cette histoire Commentaire

Une mystérieuse lueur rose a illuminé le ciel au-dessus de la ville australienne de Mildura mercredi soir, laissant les habitants se demander s’ils étaient témoins d’une invasion extraterrestre, d’aurores boréales égarées ou d’une sorte d’éruption solaire. La résidente locale Tammy Szumowski et sa famille pensaient que le monde touchait à sa fin. “J’étais juste comme” qu’est-ce que c’est que ça? C’est très bizarre, cette énorme lumière rose dans le ciel”, a-t-elle déclaré. “J’essaie de ne pas paniquer parce que j’ai mes filles dans la voiture.”

D’autres cherchaient une explication.

“Je rentrais chez moi en voiture et il faisait noir, et j’ai remarqué une lueur rose très inhabituelle et assez grande”, a déclaré Anne Webster, une législatrice qui représente la région au Parlement australien. “J’ai pensé que c’était très étrange. Ma première pensée a été qu’il doit y avoir une raison logique à cela.

En fait, la lueur émanait d’une installation de cannabis médical à la périphérie de Mildura qui a révélé par inadvertance son emplacement précédemment non divulgué tout en testant des lumières LED, qui se reflétaient sur le ciel nocturne nuageux pour créer une scène étrange et surnaturelle qui a effrayé et ravi la ville de 56 000 habitants.

Alors que l’agent de sécurité de l’établissement enquêtait sur la source de la lumière rose vif, il s’est rendu compte qu’elle attirait l’attention autour de Mildura, à environ 340 miles au nord-ouest de Melbourne.

“Il est sorti le soir et a remarqué une lueur et il a remarqué que quelques véhicules s’arrêtaient pour voir d’où cela venait”, a déclaré Peter Crock, directeur général de Cann Group, la société de recherche et de production de cannabis derrière l’installation. Société de radiodiffusion

L’entreprise utilise normalement des rideaux occultants pour masquer les lumières LED à spectre rouge utilisées pour favoriser la croissance des plantes. Mais mercredi, les rideaux ont été laissés ouverts pendant un certain temps, envoyant un signal de chauve-souris visible à des kilomètres autour de l’installation, située dans l’État du sud-est de Victoria.

En 2016, l’Australie a légalisé la culture, la recherche et la fabrication de marijuana médicale. Aujourd’hui, quelque 70 000 Australiens se tournent vers la marijuana médicale pour se soulager, générant des revenus estimés à 160 millions de dollars en 2021, selon Fresh Leaf Analytics, une société d’études de marché sur le cannabis. Les Australiens utilisent la marijuana médicale principalement pour la douleur, l’anxiété et les problèmes de sommeil, selon une étude de 2022 publiée dans la revue Frontiers of Pharmacology.

Les prescriptions ont augmenté au cours des deux dernières années, ce que l’étude a attribué en partie au «fardeau pour la santé mentale» des restrictions de confinement des coronavirus en Australie. Le pays a imposé l’un des confinements les plus stricts au monde avant de vacciner 95% de sa population adulte.

Cann Group a été la première société autorisée par l’Australie à mener des recherches sur le cannabis. Il a reçu une subvention de 1,4 million de dollars du gouvernement de l’État de Victoria, dont une partie a été utilisée pour développer une installation commerciale de cannabis médical dans un lieu qui n’a pas été divulgué jusqu’à l’incident d’illumination de cette semaine. L’usine de Mildura, qui a été construite sur le site d’une ancienne usine de jus, a récolté son premier lot au début du mois.

Mildura est connue comme un important producteur de raisins, approvisionnant les établissements vinicoles de la région. Mais son aventure dans la production de cannabis est nouvelle.

“Il fournit des emplois, et ce n’est que la pointe de l’iceberg car il a tout un avenir pour la croissance”, a déclaré Webster, le législateur, qui a visité les installations de Cann.