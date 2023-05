Les lumières du Christ Rédempteur s’éteignent en soutien à Vinicius Jr | Football

L’organisme qui gère la célèbre statue de Rio de Janeiro a éteint les lumières pendant une heure (Photo : Carlos Fabal/AFP via Getty Images) Les lumières de l’un des sites les plus emblématiques du Brésil ont été éteintes en signe de solidarité avec un footballeur victime d’abus racistes brutaux en Espagne. Vinicius Jr, ailier de Le Real Madrid et l’équipe nationale du Brésil ont été la cible de chants révoltants lors des derniers matchs contre Valence et l’Atletico Madrid. Le joueur de 22 ans a déclaré plus tard que le racisme était devenu « normal » en Liga, déclarant que le football en Espagne « appartient désormais aux racistes ». Les incidents répétés ont suscité la fureur et la condamnation à travers le monde – en particulier dans la maison de Vinicius à Rio de Janeiro. Hier soir, les projecteurs illuminant la célèbre statue du Christ Rédempteur de la ville se sont éteints pendant une heure dans une extraordinaire manifestation de soutien à la lutte du footballeur contre la discrimination. L’acte a été réalisé par le sanctuaire archidiocésain qui gère le monument, en coopération avec la FA brésilienne et l’Observatoire de la discrimination raciale dans le football. Dans un message sur Instagram, l’organisme a déclaré: «Le sanctuaire archidiocésain du Christ Rédempteur répudie les attaques racistes subies par le joueur brésilien Vinicius Junior. « L’éclairage du monument sera éteint en symbole de la lutte collective contre le racisme et en solidarité avec le joueur et tous ceux qui subissent des préjugés dans le monde. » Vinicius Jr imitant les abus qu’il recevait lors du match de dimanche contre Valence (Photo : Aitor Alcalde/Getty Images)



Les lumières ont été éteintes en tant que « symbole de la lutte collective contre le racisme » (Photo : Carlos Fabal/AFP via Getty Images) Partageant une image de la statue debout dans le noir du ciel du soir, Vinicius a écrit: «Noir et imposant. Christ le Rédempteur était comme ceci tout à l’heure. ‘Une action de solidarité qui m’a émue. Mais je veux avant tout inspirer et apporter plus de lumière à notre combat. Son message de défi contre les fans racistes a attiré des messages de soutien de personnalités telles que Kylian Mbappe, Rio Ferdinand, le président de la Fifa Gianni Infantino et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. Le gouvernement brésilien a également condamné les « attaques racistes » subies par Vinicius dans un communiqué hier, tandis que le chef de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a admis que le sport avait un réel problème de racisme.



Vinicius a tenté de soulever les abus racistes avec l’arbitre du match (Photo : Aitor Alcalde/Getty Images) Le footballeur a écrit dimanche dans un post Instagram: « Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. « Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. « Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. » Plus: Football

Le match du Real Madrid contre Valence dimanche soir a été interrompu pendant 10 minutes alors que Vinicius pointait l’arbitre vers des personnes dans la foule qui se moquaient de lui avec des chants abusifs. Son club a ensuite déposé une plainte pour crime de haine auprès des procureurs espagnols, affirmant que les épisodes « représentent une attaque directe contre le modèle social et démocratique de coexistence de notre État fondé sur l’État de droit ». C’était la 10e fois qu’un incident de racisme présumé impliquant la star était officiellement signalé cette saison, selon La Liga. Plus tôt ce matin, la police nationale espagnole tweeté que trois jeunes avaient été arrêtés pour des comportements racistes survenus pendant le match. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source