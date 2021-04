À l’été 2019, les lumières vives de Las Vegas ont attiré plus que de simples touristes cherchant à jouer et à faire la fête. La lueur de la célèbre bande était également responsable de l’invocation de quelque 45 millions de sauterelles, selon un étude récente.

« Il s’avère que Las Vegas attire moins de gens à jouer au cours d’une année que les sauterelles dans le ciel cette seule nuit », a déclaré Elske Tielens, chercheuse à l’Université de l’Oklahoma et l’un des auteurs de l’étude.

Cette nuit-là, le 26 juillet 2019, un essaim de sauterelles est si massif qu’il est apparu sur le radar météorologique. Et Tielens a déclaré qu’il était prudent de supposer qu’il y avait plus de sauterelles sur le sol que celles qu’ils pouvaient quantifier en utilisant simplement un radar.

Alors, pourquoi 2019 a-t-elle été l’année où les sauterelles ont tenté leur chance à Vegas?

Il s’avère que cet incident d’insectes de masse était la rencontre de deux événements, a déclaré Tielens. « Un côté est le dôme de lumière brillant au-dessus de Vegas, la ville la plus brillante des États-Unis. Mais d’un côté, vous avez besoin de cette très grande population de sauterelles. »

Et cette population en plein essor était le résultat d’un hiver et d’un printemps plus humides qui avaient créé plus de végétation pour que les sauterelles se nourrissent, a-t-elle ajouté.

Bien que des essaims d’insectes puissent évoquer des thèmes bibliques, ces sauterelles n’ont pas décimé la végétation de la région. Ils n’ont pas mordu et torturé les Nevadans ou la faune.

Cependant, cet essaim massif a créé une nuisance pour les touristes et les résidents, leur faisant peur de sortir ou tout simplement leur faisant peur en général, a déclaré Tielens. Et il est probable que ce rassemblement de sauterelles ait rendu leurs prédateurs naturels très heureux. Les oiseaux de la région, par exemple, avaient plus de nourriture, ce qui peut se traduire par des œufs plus sains, de meilleurs taux de survie au nid et donc plus de poussins l’année suivante.

Des essaims d’insectes envahissant des villes ou de vastes régions ne sont pas totalement inconnus aux États-Unis.En 2020, la Nouvelle-Orléans était couverte d’éphémères, un insecte inoffensif qui semble beaucoup plus sinistre lorsqu’il est vu en grands groupes. Quinze États et Washington DC se préparent actuellement à ce que des milliards de cigales périodiques apparaissent dans le mois prochain.

Les futurs facteurs environnementaux, tels que les températures et les précipitations totales, continueront d’influencer les années qui seront des récoltes exceptionnelles pour les populations d’insectes et donc des candidats pour plus d’essaims. Mais les experts disent que les humains jouent également un rôle important dans la détermination du moment et du moment où le prochain grand essaim a lieu.

Les structures artificielles, à part les lumières nocturnes, peuvent attirer des insectes comme l’éphémère en masse, a déclaré Luke Jacobus, professeur agrégé de biologie à l’Université de l’Indiana-Purdue University Columbus.

« Les panneaux solaires routiers peuvent être problématiques pour les éphémères. Ils pensent que ce sont de l’eau, alors ils vont s’engager dans leur comportement reproducteur et y pondre leurs œufs », a déclaré Jacobus. « Les services brillants et les services sombres réduisent également la nouvelle population potentielle (d’éphémères). »

Les essaims d’éphémères sont plus petits qu’ils ne l’ont été ces dernières années, a déclaré Jacobus, en partie à cause de la pollution de l’eau.

« Alors que nous faisons un meilleur travail pour prendre soin de notre eau douce et gérer nos habitats, le nombre d’éphémères augmente. »