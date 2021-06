Les lumières de la fierté sur le pont de Floride seront de retour au milieu de la controverse

JACKSONVILLE, Floride – Les couleurs du drapeau de la fierté brilleront sur le pont d’Acosta à Jacksonville ce soir, selon le bureau du gouverneur, après que le ministère des Transports de Floride a ordonné sans ménagement le retrait de l’éclairage arc-en-ciel du pont hier.

« En fin de compte, les lumières seront rallumées ce soir », a déclaré Taryn Fenske, porte-parole du bureau du gouverneur Ron DeSantis.

Elle dit qu’elle ne sait pas qui a réellement éteint les lumières ou ce qui s’est passé dans les coulisses avec l’annulation de dernière minute des lumières.

Mardi tard, le pont était illuminé en bleu au lieu de l’affichage multicolore prévu. Les lumières de la fierté devaient briller toute la semaine en l’honneur du mois de la fierté, qui rappelle le soulèvement de Stonewall en juin 1969 à New York, lorsque les clients et les partisans de la taverne Stonewall Inn ont organisé un soulèvement pour résister au harcèlement policier et à la persécution des homosexuels.

Fenske a déclaré au Times-Union, qui, comme USA Today, fait partie du réseau USA TODAY, que la « discussion » autour des lumières s’est déroulée « au niveau local », mais que le FDOT envisage de revoir son propre processus d’autorisation.

La Jacksonville Transportation Authority a refusé de commenter au-delà de la déclaration d’hier : « Cet après-midi, le FDOT a informé la JTA que notre schéma de couleurs prévu pour le pont d’Acosta n’était pas conforme à notre permis existant. La JTA se conformera en conséquence. »

La semaine dernière, le DOT de l’État a rejeté une demande d’éclairage du pont John Ringling Causeway de Sarasota avec des lumières arc-en-ciel pour célébrer le mois de la fierté, selon le Sarasota Herald-Tribune, également membre du réseau USA TODAY.

Suivez Katherine Lewin sur Twitter : @katherinemlewin.