Les luddites ont vu le problème de l’IA venir d’il y a deux siècles

Personne ne vous reprocherait d’avoir une définition douteuse d’un Luddite. Dans l’usage moderne, le terme est parfois abandonné dans les discussions lors d’un cocktail, une petite chose sophistiquée qui arrive enveloppée dans du prosciutto et percée avec un cure-dent virevoltant. Ah, oui, c’est un tel Ludditepourrait dire un passant en cueillant un Castelvetrano d’un plateau. Impossible de rester au courant de l’intelligentsia quand on est comme ça. Peut-être vous êtes-vous trouvé suffisamment près d’assiettes de gruyère astucieusement disposées pour mieux comprendre. Droite, droiteLuddites : les gens qui s’entêtent à l’égard des nouvelles technologies, qui ne se soucient pas de s’adapter ou de s’engager, préfèrent rejeter complètement nos appareils.

Vous êtes peut-être un Luddite, alors c’est vrai, si vous vous moquez du temps passé devant un écran, ou si vous préférez ne pas avoir Alexa écoute ta conversation sur l’oreiller. Peut-être préférez-vous que les voitures soient conduites par des personnes, et non par des capteurs et des actionneurs, ou que les actualités soient lues à partir de pages plutôt que de notifications push. Peut-être que vous haussez un sourcil devant les algorithmes, que vous vous demandez pourquoi les machines devraient apprendre, ou que vous repousseriez un chatbot qui essaie de vous dire bonjour.

Un certain type de luddisme peut être une marque de fierté, comme les adolescents des villes qui échangent des iPhones contre quelque chose qui se rapproche de l’analogique. « Quand j’ai reçu mon téléphone à clapet, les choses ont immédiatement changé », a déclaré Lola Shub, alors lycéenne. a déclaré au New York Times à propos de ce qu’elle et ses amis ont appelé le Luddite Club. «J’ai commencé à utiliser mon cerveau. Cela m’a fait m’observer en tant que personne. »

De nos jours, qualifier quelqu’un de Luddite, c’est le faire avec perplexité, suggérer qu’il est mesquin, un peu vieillot ou qu’il a peur de la technologie. Un Luddite rejette non seulement les nouvelles technologies, mais aussi tous les progrès et le potentiel qu’elles accélèrent.

C’est à cela que s’opposerait le journaliste Brian Merchant. Son nouveau livre, Du sang dans la machine : les origines de la rébellion contre les grandes technologies, fait surface l’histoire oubliée des Luddites originaux – et pourquoi elle devrait être rappelée dans une nouvelle ère de la machine. Ces ouvriers du textile de l’ère industrielle étaient peut-être les premiers à observer les machines viennent travailler. Mais plutôt que de laisser les machines changer leurs moyens de subsistance, les ouvriers ont organisé une rébellion clandestine.

À l’ère de l’intelligence artificielle et de l’automatisation, où les monopoles de la Silicon Valley dictent de plus en plus les limites dans lesquelles nous vivons et travaillons, il vaut la peine de réexaminer l’histoire des Luddites : les premiers anticipateurs de la façon dont la technologie peut infliger des dommages, dont la réponse peut montrer la voie à suivre. notre nouvel âge des machines.

Les origines des Luddites

Le travail textile, comme le raconte Merchant, a été le premier secteur du marché du travail moderne à être automatisé. Dans l’Angleterre rurale du XIXe siècle, le tissage était un métier artisanal et sûr. Les drapiers travaillaient à domicile, capables de dicter leurs horaires (généralement une trentaine par semaine) et leurs pauses (souvent) ; ils gagnaient des salaires de classe moyenne et travaillaient aux côtés de leur famille. Mais en 1810, un nouvel appareil allait tout changer : le métier à tisser mécanique.

Le mécanisme de filage à vapeur pouvait automatiser le travail de tissage bien plus efficacement que les mains humaines. À la grande alarme des ouvriers du textile, de riches propriétaires d’usines ont commencé à installer ces machines dans leurs communautés. Les ouvriers du textile ne pouvaient plus tisser chez eux, au milieu de leurs proches : s’ils voulaient conserver leur emploi, ils devaient trouver un emploi dans une usine, où ils actionnaient des appareils dangereux, inhalaient des fibres volantes et se soumettaient à un patron qui déterminait quand et où et comment ils travaillaient. Les salaires ont baissé. Des enfants ont été embauchés. Les gouffres de classe se sont creusés.

Les ouvriers du textile reconnaissaient qu’une élite dirigeante d’usine utiliserait les machines pour réduire les prix de leur métier et s’enrichir par la même occasion. Mais plutôt que de se soumettre, les ouvriers ont pris les armes. Premièrement, ils ont envoyé des lettres anonymes aux propriétaires d’usines : Lâchez vos machines, ou vous rencontrerez l’armée de Ned Ludd. La milice de fortune doit son nom à un personnage légendaire de type Robin des Bois qui commence comme un garçon d’usine qui casse sa machine et s’enfuit triomphalement vers la forêt. Lorsque le courant électrique s’est réveillé, le groupe a tenu parole : ils se sont rassemblés dans la nuit, sont entrés par effraction dans les usines et ont apporté des marteaux aux machines.

Les Luddites ont commencé à faire la une des journaux, leurs destructions de machines étant relatées dans les journaux locaux. Aux ouvriers du textile seraient rejoints des dizaines de personnes de la classe ouvrière, depuis les cordonniers jusqu’aux mineurs de charbon, qui commençaient à sentir qu’ils étaient exploités par les propriétaires de machines. Des combats nocturnes auraient lieu dans les usines ; le sang coulerait parmi les riches et les pauvres.

La lutte des classes déterminante de l’ère industrielle a été pratiquement effacée de la mémoire moderne, et peut-être pire encore, elle est devenue trop simpliste et ridiculisée. D’une certaine manière, il n’est pas surprenant que nous ayons oublié pourquoi les Luddites ont résisté aux machines. Nous souffrons souvent d’amnésie collective quant à la manière dont nous nous sommes opposés à l’essor des nouvelles technologies ; personne, par exemple, ne semble se rappeler que la moitié des Américains des années soixante étaient contre l’envoi un homme sur la lune. Mais alors que les milliardaires de la technologie s’envolent dans l’espace avec des profits records et les inégalités se creusent pour ceux qui sont sur Terre, nous pourrions nous souvenir de la prescience lucide des Luddites.

Apprendre des Luddites

Aujourd’hui, nous souscrivons collectivement à l’idée selon laquelle la technologie est porteuse de progrès et d’innovation. Mais les Luddites ont été les premiers à repousser l’idée selon laquelle la technologie était toujours un phare du progrès. Cela vaut la peine de s’en souvenir alors que nous entrons dans une nouvelle ère de la machine, une époque où la technologie intelligente remodèle rapidement notre travail et suscite la peur quant à ses conséquences sur nos propres moyens de subsistance.

Les écrivains hollywoodiens quittent leur travail pour que les futurs scripts ne soient pas construits par des chatbots, et les acteurs font grève pour que leur image ne soit pas econçu par l’IA pour l’écran. Les constructeurs automobiles font un piquet tandis que les bras des robots projettent des ombres sur l’usine. Les assembleurs d’Amazon s’organisent à mesure que les systèmes numériques dictent leur vitesse de livraison.

Dans les bureaux du monde entier, les employés commencent à sentir qu’ils sont surveillés, et non par leurs patrons, mais par logiciel. Les travailleurs passent de plus en plus d’entretiens pour un emploi avec des recruteurs informatiquesou poussés d’un emploi à temps plein à un travail à la demande gouverné par un algorithme. Les technologues prédisent que l’IA pourrait remplacer des millions d’emplois humains d’ici la fin de la décennie. Nous nous demandons si une machine viendra ensuite pour notre carrière.

Mais l’histoire de la technologie moderne, comme le dit Merchant, a commencé il y a non pas des décennies, mais des siècles. Les travailleurs sentaient que les nouvelles structures prenaient forme ; ils ont repéré comment les titans maniant la technologie allaient refaire leur ordre social. Et tandis que nous examinons comment les machinations d’aujourd’hui refaçonneront notre avenir, nous pourrions soutenir la cause des Luddites : que chacun doive partager les gains des machines.